В Иркутске 23 апреля потеплеет до +22°

Иркутская область, 22.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 23 апреля ожидается небольшая облачность, без осадков, ветер юго-восточный с переходом днём на западный, северо-западный ночью 3-8 м/с, днём 5-10 м/с, температура ночью -1,-3°, днём +20,+22°. В Иркутской области, по данным УГМС, переменная облачность, преимущественно без осадков, местами в северных районах небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, днём в северо-восточных районах небольшие, местами умеренные осадки, ветер ночью юго-восточный, юго-западный 3-8, местами в северных районах порывы до 14 м/с, днём западный, северо-западный 5-10 м/с, в северных и верхнеленских районах местами порывы 15-18 м/с, температура ночью +2,-3°, при прояснении -5,-10°, днём +19,+24°, при облачной погоде +10,+15°, в Катангском и северо-восточных районах +5,+10°. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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