В Иркутске 23 апреля пригреет до +22°

Иркутская область, 23.04.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 23 апреля ожидается переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура ночью +2,+4°, днём +20,+22°.

По области, согласно прогнозу иркутского УГМС, 23 апреля – переменная облачность, местами небольшие и умеренные осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег и снег, ночью в южных районах без осадков. Утром при прояснении туман.

Ветер юго-западный, юго-восточный с переходом на западный, северо-западный 5-10 м/с, порывы ночью до 17 м/с, утром и днём 14-19 м/с, в северных районах днём местами 10-15 м/с, порывы 20-25 м/с. Температура ночью +1,+6°, в пониженных формах рельефа -2,-7°, в Чунском, Тайшетском, северо-западных районах при облачной погоде до +9°, днём +17,+22°, при облачной погоде +7,+12°, в Катангском районе +3,+8°, местами +7,+12° .