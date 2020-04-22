ТЕМЫ
Архив
< Апрель 2020 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Сегодня
Погода
23.04.2020

В Иркутске 23 апреля воздух прогреется до +22°

Иркутская область, 23.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 23 апреля ожидается небольшая облачность, без осадков, ветер юго-восточный с переходом днём на западный, северо-западный ночью 3-8 м/с, днём 5-10 м/с, температура ночью -1,-3°, днём +20,+22°.

В Иркутской области, по данным УГМС, переменная облачность, преимущественно без осадков, местами в северных районах небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, днём в северо-восточных районах небольшие, местами умеренные осадки, ветер ночью юго-восточный, юго-западный 3-8, местами в северных районах порывы до 14 м/с, днём западный, северо-западный 5-10 м/с, в северных и верхнеленских районах местами порывы 15-18 м/с, температура ночью +2,-3°, при прояснении -5,-10°, днём +19,+24°, при облачной погоде +10,+15°, в Катангском и северо-восточных районах +5,+10°.

Тэги:
 
Сегодня в Иркутске:
В Иркутске 23 апреля воздух прогреется до +22°23 Апреля 2020, 07.00
2020-04-22-09-46-24
Иркутская область, 23.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 23 апреля ожидается небольшая облачность, без осадков, ветер юго-восточный с переходом днём на западный, северо-западный ночью 3-8 м/с, днём 5-10 м/с, температура ночью -1,-3°, днём +20,+22°.
О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?
В Иркутской области началось социологическое исследование среди молодежи22 Апреля 2020, 17.33
Иркутская область, 22.04.20 (ИА «Телеинформ»), – В Иркутской области стартовало социологическое исследование среди сельской и городской молодежи. Организатор - молодежное правительство региона при поддержке социологической лаборатории региональных проблем и инноваций Института социальных наук ИГУ, научно-исследовательской части ИГУ и министерства по молодежной политике Иркутской области.
В Иркутской области провели уже почти 28 тысяч исследований на коронавирус22 Апреля 2020, 17.06
Иркутская область, 22.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области к 22 апреля провели 27 тысяч 816 исследований на новую коронавирусную инфекцию. Регион занимает вошёл в ТОП-15 по России по этому показателю, сообщает пресс-служба областного управления Роспотребнадзора.
В Иркутске 24 апреля проверят звуковые системы оповещения22 Апреля 2020, 17.27
Иркутск, 22.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 24 апреля в 10.00 состоится проверка звуковых систем оповещения населения.
«Бессмертный полк» в Иркутской области из-за коронавируса переведут в онлайн22 Апреля 2020, 16.20
Иркутская область, 22.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области в начале мая начнёт работу онлайн-фотовыставка, посвящённая народному шествию «Бессмертный полк». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
В Бурятии подтверждено 163 случая коронавируса22 Апреля 2020, 16.21
Бурятия, 22.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Бурятии по данным на утро 22 апреля лабораторно подтверждено 163 случая заражения COVID-2019. Прирост за сутки составил 10 человек, известно, что среди них есть и контактные лица, и прибывшие из Москвы граждане, пишет Восток-Телеинформ со ссылкой на оперативный штаб.
Администрация Иркутска проверила продуктовые наборы, которые получают школьники22 Апреля 2020, 16.08
Иркутск, 22.04.20 (ИА «Телеинформ»), – Администрация Иркутска проверила продуктовые наборы, которые получают льготные категории школьников города. Департамент образования проконтролировал качество недельных продуктовых наборов по составу, а также сроки годности, отмечает пресс-служба мэрии.
В Иркутской области свыше 1200 нарушителей самоизоляции будут привлечены к ответственности22 Апреля 2020, 15.57
Иркутская область, 22.04.20 (ИА «Телеинформ»), - С начала действия в Иркутской области ограничительных мер сотрудники ОВД составили 1197 протоколов по статье «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» КоАП РФ. Еще 135 материалов находятся на рассмотрении в других уполномоченных органах.
Загрузка...
Программы кандидатов на пост мэра Иркутска выложили в широкий доступ22 Апреля 2020, 15.53
Иркутск, 22.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Все кандидаты на должность мэра Иркутска представили свои программы. Документы опубликованы на официальном портале администрации города в разделе «Городская власть/Выборы мэра». Об этом сообщает пресс-служба думы.
Все 29 претендентов на кресло мэра Иркутска официально зарегистрированы22 Апреля 2020, 13.40
Иркутск, 22.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Все 29 претендентов на кресло мэра Иркутска официально зарегистрированы. Об этом сообщает пресс-служба думы города.
Сергей Сокол: помощь должна дойти до людей, это принципиально22 Апреля 2020, 13.04
Иркутская область, 22.04.20 (ИА «Телеинформ»), – «Единая Россия» подготовит новый комплекс мер по дополнительной поддержке некоммерческого сектора, который активно участвуют в борьбе с распространением коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба партии.
Сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев в марте 2020 года стал новичком медиарейтинга членов СовФеда22 Апреля 2020, 12.01
-2020-
Москва, 22.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев в марте 2020 года вошел в ТОП-20 медиарейтинга членов Совета Федерации по версии Медиалогии.
Заксобрание Иркутской области наградило лучшие муниципальные думы21 Апреля 2020, 16.12
Иркутская область, 21.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Церемония награждения победителей ежегодного областного конкурса на лучшую организацию работы представительного органа муниципального образования Приангарья в 2019 году состоялась в Законодательном собрании Иркутской области.
На пост мэра Иркутска претендуют 29 человек21 Апреля 2020, 09.30
-29-
Иркутск, 21.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Комиссия по отбору кандидатов на должность мэра Иркутска 20 апреля в 18:00 завершила прием документов. В последний день заявления принесли семь претендентов на пост градоначальника. В общей сложности документы подали 29 человек.
В ЗС Приангарья внесен законопроект, позволяющий самовыдвиженцам участвовать в губернаторских выборах21 Апреля 2020, 08.30
2020-04-20-23-35-59
Иркутская область, 21.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Законодательное собрание Иркутской области внесен законопроект, позволяющий самовыдвиженцам участвовать в губернаторских выборах.
Срок. Ежемесячные обзоры от Сергея Шмидта
Игорь Кобзев поручил главам муниципалитетов Иркутской области лично следить за всеми лесными пожарами22 Апреля 2020, 17.40
Иркутская область, 22.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев поручил главам муниципалитетов лично следить за всеми лесными пожарами, анализировать, исходя из многолетнего опыта, как может развиться возгорание, отслеживать прогнозы погоды и определять, не попадают ли населённые пункты под удар. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
В Бурятии молодой человек пытался намеренно задавить машиной несовершеннолетнего знакомого22 Апреля 2020, 16.49
Бурятия, 22.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Бурятии 18-летний парень пытался задавить машиной 17-летнего подростка, с которым перед этим поссорился.
В Иркутской области растёт число пожаров из-за поджогов сухой травы22 Апреля 2020, 15.36
Иркутская область, 22.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области за сутки зарегистрировали 15 случаев неконтролируемого пала сухой травы. При этом всего по числу таких инцидентов лидирует Зима – сюда пожарные выезжали тушить растительность уже 14 раз с момента введения противопожарного режима. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Директор «Индейки Приангарья» обвиняется в невыплате зарплаты работникам22 Апреля 2020, 15.16
Ангарск, 22.04.20 (ИА «Телеинформ»), - СУ СКР по Иркутской области передало в суд уголовное дело в отношении директора ООО «Индейка Приангарья». Женщина обвиняется в невыплате зарплаты работникам. Долг составили около 900 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ведомства.
В Иркутской области за сутки 21 апреля потушили 10 пожаров22 Апреля 2020, 11.53
Иркутская область, 22.04.20 (ИА «Телеинформ»), – В Иркутской области за сутки 21 апреля потушили 10 пожаров. Девять из них – вновь зарегистрированные. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.
Фура, перевернувшаяся на Култукском тракте, перевозила ракетное топливо22 Апреля 2020, 10.55
2020-04-22-03-22-35
Слюдянский район, 22.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Фура, перевернувшаяся 21 апреля на Култукском тракте, перевозила ракетное топливо. После аварии одна из бочек дала течь, и ее содержимое вытекло на трассу. Об этом сообщается на странице главы Росприроднадзора Светланы Родионовой в соцсети «Фейсбук».
МЧС: причиной пожара в этнопарке «Золотая Орда» мог стать аварийный режим работы электросети в подсобке21 Апреля 2020, 17.22
Эхирит-Булагатский район, 21.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Установлены предварительные причины пожаров в этнопарке «Золотая Орда» и в поселке Корсук Эхирит-Булагатского района. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.
Текущие бизнес-риски в Иркутске и России
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Регистрационный номер — ИА № ФС 77 - 75717, выдан 24.05.2019 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске