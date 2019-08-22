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23.08.2019

В Иркутске 23 августа без осадков, днем +25,+27°

Иркутская область, 23.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 23 августа ожидается небольшая облачность, без осадков, ветер юго-восточный ночью 3-8 м/с, днем 6-11 м/с, температура ночью +9,+11°, днем +25,+27°.

По области метеорологи прогнозируют переменную облачность, в отдельных районах: ночью небольшие, днем небольшие, умеренные, в западных районах и ливневые дожди, грозы, утром при прояснении туман. Ветер юго-восточный, северо-восточный 5-10 м/с, при грозах северо-западный 9-14 м/с. Температура ночью +8,+13°, при прояснении +2,+7°, днем +23,+28°, местами +13,+18°.

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В Иркутске 23 августа без осадков, днем +25,+27°23 Августа 2019, 07.00
2019-08-22-10-24-00
Иркутская область, 23.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 23 августа ожидается небольшая облачность, без осадков, ветер юго-восточный ночью 3-8 м/с, днем 6-11 м/с, температура ночью +9,+11°, днем +25,+27°.
Сергей Шмидт - авторские колонки об Иркутске. Еженедельно
В реках нескольких районов Иркутской области 22 августа на 10-55 сантиметров поднялся уровень воды22 Августа 2019, 15.43
-22-10-55-
Иркутская область, 22.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В реках нескольких районов Иркутской области 22 августа на 10-55 сантиметров поднялся уровень воды. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.
Иркутян приглашают на благотворительный инклюзивный фестиваль «Счастье для всех»22 Августа 2019, 09.50
Иркутск, 22.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутском зоосаде 26 августа с 15 до 18 часов пройдет очередной благотворительный инклюзивный фестиваль «Счастье для всех».
Интернет-ресурс Joycasino предлагает испробовать удачу на популярных слотах21 Августа 2019, 12.10
Интернет, 21.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Джойказино предлагает любителям азарта посетить бесплатный сайт joy-casino.rocks с большим количеством лицензионных слотов. Все игры имеют яркий и необычный дизайн способный помочь расслабится и окунуться в мир приключений. Играть можно совершенно бесплатно в демо-версии, где на счёт зачисляется виртуальная валюта. Таким образом можно без труда проверить все функции и возможности слот-машин прежде чем приступить к реальной игре. Кроме того, на интернет-сайтах казино также есть возможность выиграть хорошие деньги и даже сорвать джек-пот. Развитые страны стараются легализировать подобный бизнес, так как он способен в значительной степени повысить уровень жизни населения, улучшив экономическое положение в целом.
Онлайн-казино улучшают экономику Грузии и не только21 Августа 2019, 11.16
2019-08-21-17-24-07
Интернет, 21.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Гемблинг-индустрия пользуется огромной популярностью во всём мире, так как имеет множество преимуществ как в интернете (возьмём, например, Вулкан Удачи), так и в реальном измерении, помогая поднимать экономику стран. Так бюджет Тбилиси с помощью игорных операторов был увеличен на 35 млн лари. И это сумма только за первое полугодие 2019 года. Больше всего налоговые поступления были получены от игровых автоматов. Несмотря на внушительную цифру, этот показатель намного меньше прошлого года. Тогда сумма отчислений составила около 39 млн лари.
Дрифт казино радует игроков бездепозитным бонусом21 Августа 2019, 01.02
2019-08-21-17-15-34
Интернет, 21.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Онлайн-версии казино становятся всё более популярными, благодаря простоте использования и щедрым бонусам. Одним из таких сайтов стал Drift Casino, предлагающий бездепозитный бонус, скачать приложение на свой гаджет можно здесь https://lucky.onlineigrat777.com/bonuses/. Ресурс появился на рынке гемблинга только 3 года назад, но уже успел укрепить свои позиции, заняв лидирующие позиции среди самых распространённых онлайн-казино. Современные слот-машины имеют интересный и яркий дизайн, привлекающий большое количество игроманов, стремящихся испытать незабываемые эмоции и получить призы, участвуя в акциях.
Иркутян 22 августа снова проверят на ВИЧ в мобильном пункте тестирования22 Августа 2019, 08.00
Иркутск, 22.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске у отеля «Кортъярд-Мариотт» 22 августа развернут мобильный пункт тестирования Центра СПИД. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.
В России резко выросло число пациентов с рассеянным склерозом22 Августа 2019, 07.30
Интернет, 22.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Минздраве заявили, что за минувшие пять лет в России число пациентов с рассеянным склерозом увеличилось почти на 20 тысяч человек. Об этом сообщают argumenti.ru.
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В Иркутске отметили 350-летие национального российского триколора22 Августа 2019, 17.30
Иркутск, 22.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Утром 22 августа колонна из десяти автомобилей с государственными флагами России проехала по большинству районов Иркутска.
Мэр Иркутска Дмитрий Бердников открыл митинг, посвященный Дню государственного флага России22 Августа 2019, 17.12
Иркутск, 22.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Торжественный митинг, посвященный Дню государственного флага России, состоялся в Иркутске.
В Иркутской области ликвидировали региональные отделения трёх партий22 Августа 2019, 16.46
2019-08-22-08-50-03
Иркутская область, 22.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области ликвидировали региональные отделения «Партии пенсионеров России», «Партии свободных граждан» и партии «Города России». Об этом сообщает пресс-служба облизбиркома.
Сергей Сокол поздравил жителей Иркутской области с Днем Государственного флага22 Августа 2019, 16.43
Иркутская область, 22.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол поздравил жителей Иркутской области с Днем Государственного флага России.
«Единая Россия» предлагает ввести повышающий коэффициент 1,4 для выплат по программе «Земский доктор»21 Августа 2019, 18.02
Москва, 21.08.19 (ИА «Телеинформ»), - «Единая Россия» готова в короткие сроки внести в законодательство необходимые изменения, направленные на повышение качества первичной медицинской помощи. Об этом заявил секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак.
В «Единой России» подготовят предложения по освобождению учителей от излишней административной нагрузки21 Августа 2019, 11.28
Москва, 21.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В «Единой России» перед началом учебного года подготовят предложения по решению проблемы избыточной отчетности педагогов. Об этом заявила первый заместитель секретаря Генерального совета партии, депутат Госдумы Ольга Баталина, передаёт пресс-служба политической организации.
В отношении пресс-секретаря губернатора Иркутской области начата проверка21 Августа 2019, 10.47
Иркутская область, 21.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Губернатор Иркутской области Сергей Левченко инициировал служебное расследование в отношении руководителя пресс-службы регионального правительства Ирины Алашкевич. Об этом сообщает пресс-служба Серого дома.
Современный Китай: мифы и реальность
Сергей Левченко «ничего не знает» о массовых искажениях данных о лесных пожарах в Иркутской области22 Августа 2019, 12.46
Иркутская область, 22.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Губернатор Иркутской области Сергей Левченко не получал информацию от проверяющих и контролирующих органов о сокрытии и искажении данных о лесных пожарах. Об этом он сообщил 21 августа журналистам, передаёт ТАСС.
В Иркутске водитель иномарки насмерть сбил велосипедиста и скрылся22 Августа 2019, 13.16
Иркутск, 22.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске водитель иномарки насмерть сбил велосипедиста и скрылся – полиция его разыскала.
В Иркутской области горит 820 гектаров леса22 Августа 2019, 11.26
Иркутская область, 22.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области, по данным на утро 22 августа, горит 820 га лесов.
В Шелеховском районе рецидивист зарезал одну собутыльницу и задушил другого22 Августа 2019, 10.27
2019-08-22-02-30-17
Шелеховский район, 22.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Житель Шелеховского района из-за ссоры во время пьянки зарезал собутыльницу и задушил знакомого.
В Слюдянском районе поймали водителя с партией конопли22 Августа 2019, 10.08
Слюдянский район, 22.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Слюдянском районе сотрудники ГИБДД задержали водителя автомобиля «Субару Форестер» с полкило конопли.
Прокуратура: «Лесхоз Иркутской области» не обеспечил в Усть-Куте готовность техники к пожароопасному периоду22 Августа 2019, 10.13
Усть-Кут, 22.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Усть-Кутский филиал ОГАУ «Лесхоз Иркутской области» не обеспечил готовность техники к пожароопасному периоду, а также занижал площадь лесных пожаров.
СПЧ заявил о массовом искажении и сокрытии сведений о лесных пожарах в Иркутской области21 Августа 2019, 17.32
Иркутская область, 21.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области сложилась практика массового искажения и сокрытия сведений о лесных пожарах. Так считают эксперты Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, сообщается на сайте организации.
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