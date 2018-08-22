В Иркутске 23 августа днём без осадков, к вечеру обещают дождь

Иркутская область, 22.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 23 августа ожидается переменная облачность, ночью и днем без осадков, вечером небольшой дождь, ветер юго-восточный с переходом во второй половине дня на северо-западный 5-10 м/с, температура ночью +12,+14°, днём +24,+26°.

По области, по прогнозу иркутского УГМС, 23 августа – переменная облачность, в отдельных районах небольшие и умеренные дожди, грозы, местами: в западных и северных, днем в центральных и южных районах ливневые дожди, утром при прояснении туман, ветер западный, северо-западный, ночью в южных районах юго-восточный 5-10 м/с, при грозах порывы 12-17 м/с, температура ночью +11,+16°, при прояснении +2,+7°, днём +23,+28°, при облачной погоде +16,+21°.