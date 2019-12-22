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23.12.2019

В Иркутске 23 декабря будет облачно, днем -12,-14°

Иркутская область, 23.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 23 декабря ожидается переменная облачность, без существенных осадков, ветер северо-восточный 2-7 м/с, температура ночью -20,-22°, днем -12,-14°.

По области, согласно прогнозу иркутского УГМС, 23 декабря – переменная облачность, местами небольшой снег, ветер северо-восточный, восточный 2-7 м/с, температура ночью -19,-24°, при прояснении -29,-34°, днем -9,-14°, при облачной погоде -19,-24° в северных и верхнеленских районах ночью -30,-35°, местами -38,-43°, днем -23,-28°, местами -33,-38°.

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В Иркутске 23 декабря будет облачно, днем -12,-14°23 Декабря 2019, 07.00
2019-12-22-12-09-35
Иркутская область, 23.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 23 декабря ожидается переменная облачность, без существенных осадков, ветер северо-восточный 2-7 м/с, температура ночью -20,-22°, днем -12,-14°.
Сергей Шмидт - авторские колонки об Иркутске. Еженедельно
Иркутские католики отпразднуют Рождество в ночь с 24 на 25 декабря22 Декабря 2019, 13.32
Иркутск, 22.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Католики всего мира отмечают Рождество 25 декабря. Праздничным этот день будет и для небольшой католической общины Иркутска.
В Иркутской области в 2020 и 2021 году откроется четыре амбулаторных центра диализа21 Декабря 2019, 17.45
Иркутская область, 21.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области в 2020 и 2021 году откроется четыре амбулаторных центра диализа. Сведения об этом содержатся в «Дорожной карте» Минздрава Иркутской области по развитию диализной службы в регионе до 2021 года.
Иркутян 22 декабря зовут на благотворительную рождественскую ярмарку в Галерее «Rеvолюция»21 Декабря 2019, 16.17
Иркутск, 21.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 22 декабря в Галерее «Rеvолюция» пройдет благотворительная рождественская ярмарка. Мероприятие начнется в 16:00, сообщают организаторы.
Эксперты портала Superjob.ru выяснили, чем запомнился иркутянам 2019 год21 Декабря 2019, 15.34
Иркутск, 21.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Исследовательский центр портала Superjob.ru выяснил, чем запомнился уходящий 2019 год россиянам. В декабре эксперты попросили жителей крупных городов назвать наиболее важные события. Иркутяне составили свой топ.
Иркутян приглашают 22 декабря на «Ярмурку котят»21 Декабря 2019, 10.45
Иркутск, 21.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Отдел природы Иркутского областного краеведческого музея 22 декабря приглашает иркутян и гостей города на предновогоднюю выставку «Ярмурка котят». Организатором мероприятия традиционно выступает клуб любителей кошек «СейМур».
Рукой подать: где в Иркутске отдохнуть в новогодние каникулы?20 Декабря 2019, 17.48
2019-12-20-09-54-06
Иркутск, 20.12.19 (ИА «Телеинформ»), – В 2020 году иркутяне будут отдыхать на новогодних праздниках девять дней подряд – с 31 декабря по 8 января. О том, куда пойти и чем себя развлечь, если не хочется покидать пределы города – в материале Телеинформа.
Четыре проекта из Иркутской области претендуют на звание «Лучшее событие 2020 года»20 Декабря 2019, 17.23
Иркутская область, 20.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Национальный календарь событий завершил прием заявок в рамках всероссийского конкурса на Лучшее событие года-2020. На конкурс поступило более двух тысяч заявок из 76 регионов России, в том числе четыре из Иркутской области, сообщает пресс-служба регионального агентства по туризму.
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Единоросс Анатолий Крупенев лидирует на выборах мэра Нижнеудинского района22 Декабря 2019, 22.20
Нижнеудинский район, 22.12.19 (ИА «Телеинформ»), - На досрочных выборах мэра Нижнеудинского района лидирует член местного политического совета партии «Единая Россия» Анатолий Крупенев. Об этом сообщает пресс-служба ИРО ВПП ЕР.
В иркутской приемной «Единой России» прошел прием замруководителя бюро медико-социальной экспертизы21 Декабря 2019, 10.02
Иркутск, 21.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Личный прием граждан в региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева 20 декабря провела заместитель руководителя главного бюро медико-социальной экспертизы по Иркутской области Маргарита Федюкова. Она ответила на все вопросы пяти обратившихся жителей Иркутска, сообщает пресс-служба ЕР.
Заседание расширенного регионального политсовета «Единой России» прошло в Иркутске20 Декабря 2019, 15.12
Иркутск, 20.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Встреча расширенного регионального политического совета «Единой России» под председательством секретаря Иркутского регионального отделения партии Сергея Сокола прошло 19 декабря. Об этом сообщает пресс-служба реготделения партии.
Игорь Кобзев дал свой комментарий по итогам пресс-конференции Владимира Путина20 Декабря 2019, 11.42
Иркутск, 20.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Вопросы, озвученные на пресс-конференции президента РФ, актуальны и для жителей Иркутской области. Об этом журналистам по итогам мероприятия заявил врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев, сообщает пресс-служба главы региона.
Светлана Радионова берет под опеку краснокнижных зверей 20 Декабря 2019, 06.34
Российская Федерация, 20.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Глава Росприроднадзора Радионова Светлана Геннадьевна инициирует новые механизмы защиты диких животных на уровне принятия законов.
Владимир Путин уверил, что полномочия по тушению и контролю лесных пожаров в Сибири передадут на федеральный уровень20 Декабря 2019, 11.08
2019-12-20-03-17-54
Москва, 20.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Президент России Владимир Путин в ходе своей ежегодной пресс-конференции заявил, что система лесоохраны нуждается в совершенствовании. Также он отметил, что на федеральный уровень будут переданы некоторые полномочия в лесной сфере.
Андрей Турчак – о Конституции России20 Декабря 2019, 10.48
Москва, 20.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Действующая Конституция позволила России встать на путь стабильного развития. Об этом заявил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.
Современный Китай: мифы и реальность
Иркутянка несколько месяцев пускала в квартиру наркоманов22 Декабря 2019, 15.16
Иркутск, 22.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Полицейские выявили наркопритон, несколько месяцев действовавший в Иркутске на улице Александра Невского.
У жительницы Усть-Кута мошенники под видом госслужащих похитили более 700 тысяч рублей22 Декабря 2019, 12.46
Усть-Кут, 22.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Пообещав арендовать съемное жилье, лжесотрудники государственной службы похитили свыше 700 тысяч рублей у жительницы Усть-Кута, сообщает пресс-служба полиции.
В Куйтунском районе местный житель по пьяни насмерть сбил человека22 Декабря 2019, 11.05
Куйтунский район, 22.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Куйтунском районе полицейские задержали водителя, совершившего смертельное ДТП. Местный житель ночью 21 декабря сбил двух человек – 30-летний мужчина скончался на месте, 37-летняя женщина госпитализирована с различными травмами.
Две молодые женщины пойдут под суд за убийство своей знакомой в Тайшетском районе21 Декабря 2019, 18.01
Тайшетский район, 21.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Следователи Тайшета завершили расследование уголовного дела в отношении 16-летней жительницы Нижнеудинского района и 20-летней жительницы Тайшетского района. Молодые женщины обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 – причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц и повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.
Житель Братского района пойдет под суд за то, что стрелял в своего знакомого из ружья21 Декабря 2019, 17.05
Братский район, 21.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 24-летнего жителя Братского района. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.
СМИ: возбуждено уголовное дело по факту гибели трех рабочих в Тулуне21 Декабря 2019, 12.25
Тулун, 21.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели троих человек, выполнявших земляные работы в Тулуне. Об этом сообщает Интерфакс.
Под суд отправится иркутянин, убивший своего приятеля на рыбалке в Осинском районе21 Декабря 2019, 12.01
Осинский район, 21.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Боханский межрайонный следственный отдел СУ СКР Иркутской области завершил расследование уголовного дела в отношении 76-летнего жителя Иркутска. Мужчина обвиняется по части 1 статьи 105 УК РФ – Убийство. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
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