|Погода
|23.12.2019
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В Иркутске 23 декабря будет облачно, днем -12,-14°
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Иркутская область, 23.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 23 декабря ожидается переменная облачность, без существенных осадков, ветер северо-восточный 2-7 м/с, температура ночью -20,-22°, днем -12,-14°.
По области, согласно прогнозу иркутского УГМС, 23 декабря – переменная облачность, местами небольшой снег, ветер северо-восточный, восточный 2-7 м/с, температура ночью -19,-24°, при прояснении -29,-34°, днем -9,-14°, при облачной погоде -19,-24° в северных и верхнеленских районах ночью -30,-35°, местами -38,-43°, днем -23,-28°, местами -33,-38°.
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