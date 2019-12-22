В Иркутске 23 декабря будет облачно, днем -12,-14°

Иркутск, 20.12.19 (ИА «Телеинформ»), – В 2020 году иркутяне будут отдыхать на новогодних праздниках девять дней подряд – с 31 декабря по 8 января. О том, куда пойти и чем себя развлечь, если не хочется покидать пределы города – в материале Телеинформа.