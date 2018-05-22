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22.05.2018

В Иркутске 23 мая будет дождливо

Иркутская область, 22.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 23 мая ночью будет облачно, небольшие осадки преимущественно в виде дождя, днём переменная облачность, небольшой кратковременный дождь, ветер северо-западный, западный 4-9 м/с, порывы до 13 м/с, температура ночью +4,+6°, днём +17,+19°.

По области, согласно прогнозу иркутского УГМС, 23 мая ожидается переменная облачность, ночью небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, местами в северных районах сильные осадки, днём по области и местами в западных и южных районах небольшие и умеренные осадки преимущественно в виде дождя. В течение суток в отдельных районах грозы. Утром при прояснении туман.

Ветер юго-западный, северо-западный 5-10 м/с, порывы ночью 11-16 м/с, днём 13-18 м/с. Температура ночью +3,+8°, при прояснении -1,-6°, днём +13,+18°, при облачной погоде +4,+9°, в южных районах местами до +23°.

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