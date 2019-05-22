В Иркутске 23 мая дождливо и ветрено

Иркутская область, 22.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 23 мая ожидается переменная облачность, утром небольшой, днем умеренный дождь, ветер северо-западный 5-10 м/с. Днем порывы 13-18 м/с, температура ночью +8,+10°, днем +17,+19°. По области метеорологи прогнозируют переменную облачность, ночью в отдельных районах, днем по области небольшие и умеренные дожди, в западных и южных районах местами сильные дожди, грозы. Ветер западный, юго-западный с переходом на западный, северо-западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с, днем в южных районах порывы 14-19 м/с. Температура ночью +6,+11°, при прояснении +1,+6°, днем +12,+17°, при облачной погоде +5,+10°, в южных районах при пояснении до +20°. ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: погода Тэги: