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23.05.2019

В Иркутске 23 мая ожидается дождь, днем +17,+19°

Иркутская область, 23.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 23 мая ожидается переменная облачность, утром небольшой, днем умеренный дождь, ветер северо-западный 5-10 м/с. Днем порывы 13-18 м/с, температура ночью +8,+10°, днем +17,+19°.

По области метеорологи прогнозируют переменную облачность, ночью в отдельных районах, днем по области небольшие и умеренные дожди, в западных и южных районах местами сильные дожди, грозы. Ветер западный, юго-западный с переходом на западный, северо-западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с, днем в южных районах порывы 14-19 м/с. Температура ночью +6,+11°, при прояснении +1,+6°, днем +12,+17°, при облачной погоде +5,+10°, в южных районах при пояснении до +20°.

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Сегодня в Иркутске:
В Иркутске 23 мая ожидается дождь, днем +17,+19°23 Мая 2019, 07.05
2019-05-22-09-46-37
Иркутская область, 23.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 23 мая ожидается переменная облачность, утром небольшой, днем умеренный дождь, ветер северо-западный 5-10 м/с. Днем порывы 13-18 м/с, температура ночью +8,+10°, днем +17,+19°.
Сергей Шмидт - авторские колонки об Иркутске. Еженедельно
Читай и выбирай: небольшой совет по подбору компьютерной техники22 Мая 2019, 09.44
Российская Федерация, 22.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В современном мире не выжить без подходящей компьютерной техники. Кто-то будет приобретать себе обычный ноутбук, кто-то возьмёт полноценный персональный компьютер вместе с множеством комплектующих, но для всех покупателей остаётся довольно серьёзный вопрос: а есть ли какие-то важные принципы, которые необходимо соблюдать при покупке компьютерной техники?
Иркутян приглашают на выставку «Мир ледникового периода» 23 Мая 2019, 08.36
Иркутск, 23.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В экспозиционном отделе «Окно в Азию» Иркутского областного краеведческого музея с 31 мая начинает работу выставка «Мир ледникового периода».
Родственникам разрешили посещать больных в реанимации23 Мая 2019, 07.30
Москва, 23.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Госдуме приняли закон, позволяющий родственникам больного навещать его в реанимации.
Сохранить нужные данные и корректно завершить работу ПК помогут источники бесперебойного питания22 Мая 2019, 10.05
Российская Федерация, 22.05.19 (ИА «Телеинформ»), - При возникновении перебоев в электрической сети персональный компьютер может прекратить свою работу. Но на помощь в таких ситуациях приходят источники бесперебойного питания (ИБП). Эти устройства могут продлить работу ПК. Нужные файлы и внесенные данные при выигранном времени удастся сохранить и затем корректно завершить работу компьютера.
Азартная индустрия: Краснодар лидирует по спортставкам, "Адмирал Х" предлагает, заработки игорных магнатов22 Мая 2019, 10.54
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Интернет, 22.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В мае текущего года агентством ZOOM MARKET был проведен федеральный соцопрос. Согласно данному исследованию, свыше 18% соотечественников уже делали спортивные ставки. Они осуществляли это через интернет или прямо в букмекерских конторах - 78% и 22% соответственно. По количеству спортставок лидирующую позицию среди российских городов занял Краснодар. За ним идут Москва и Ростов-на-Дону. 9% респондентов, которых привлекает беттинг, делают спортставки постоянно.
В Иркутске на детском фестивале всех угостят десятиметровым пирогом22 Мая 2019, 12.57
Иркутск, 22.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Фестиваль детского творчества «Мы вместе» пройдет 23 мая в иркутском парке «Комсомольский».
МЧС: в Иркутской области возможно задымление населенных пунктов22 Мая 2019, 12.46
2019-05-22-04-51-27
Иркутская область, 22.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области из-за смены направления ветра возможно задымление некоторых населенных пунктов.
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Депутатов Заксобрания Иркутской области призвали отказаться от «трюков» с альтернативными законопроектами22 Мая 2019, 15.01
2019-05-22-06-28-37
Иркутская область, 22.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Депутат Заксобрания Иркутской области Антон Романов призвал коллег отказаться от практики внесения альтернативных законопроектов. Он заявил об этом 22 мая на сессии регпарламента.
В Иркутской области снимают барьеры для голосования избирателей, заключённых под домашний арест22 Мая 2019, 11.39
Иркутская область, 22.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области намерены разрешить заключённым под домашний арест участвовать в голосовании на выборах и референдумах, как это позволяют федеральные нормы. Соответствующий законопроект в первом чтении приняли на сессии Заксобрания Иркутской области 22 мая.
В «Единой России» настаивают на увеличении федерального финансирования госпрограммы развития сельских территорий22 Мая 2019, 11.55
Воронеж, 22.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Участники Форума сельских депутатов «Единой России», который проходит 21 мая в Воронеже, считают необходимым осуществлять финансирование государственной программы комплексного развития сельских территорий по аналогии с национальными проектами, то есть из расчета: 99% средств – из федерального бюджета, 1% – из региональных бюджетов.
В «Единой России» предложили увеличить с года до пяти лет срок компенсации за целевое обучение аграриев22 Мая 2019, 11.45
Воронеж, 22.05.19 (ИА «Телеинформ»), - На Форуме сельских депутатов «Единой России» в Воронеже выступили с предложением увеличить с года до пяти лет срок 30-процентной компенсации затрат сельхозпредприятий, отправивших студентов на обучение на внебюджетной основе в аграрных вузах. Об этом сообщает пресс-служба партии.
В «Единой России» призвали увеличить до 70% объем возмещаемых сельхозпредприятиям затрат на производственную практику22 Мая 2019, 11.37
Воронеж, 22.05.19 (ИА «Телеинформ»), - На Форуме сельских депутатов «Единой России», который проходит 21 мая в Воронеже, предложили увеличить объем возмещаемых сельхозпредприятию издержек, связанных с содержанием проходящих производственную практику студентов, с 30% до 70%. Об этом сообщает пресс-служба партии.
«Единая Россия» предлагает снизить первоначальный взнос по льготной сельской ипотеке до 10%22 Мая 2019, 11.29
Воронеж, 22.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В «Единой России» выступают за снижение первоначального взноса по льготной ипотеке для жителей сельских территорий до 10% от общей стоимости жилья.
Андрей Турчак: «Единая Россия» будет добиваться, чтобы госпрограмма комплексного развития сельских территорий приобрела статус национального проекта22 Мая 2019, 11.17
Воронеж, 22.05.19 (ИА «Телеинформ»), - «Единая Россия» сделает все, чтобы госпрограмма комплексного развития сельских территорий в обозримом будущем приобрела статус национального проекта.
Срок. Ежемесячные обзоры от Сергея Шмидта
В Братске наркоторговка получила 13 лет «строгача»22 Мая 2019, 17.25
Братск, 22.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Братчанке, торговавшей героином, дали 13 лет строгого режима.
В Братске пожилой виновнице смертельного ДТП дали условный срок22 Мая 2019, 12.09
Братск, 22.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Братске вынесен приговор пенсионерке, ставшей виновницей смертельного ДТП.
В Иркутской области огнем охвачено 3196 гектаров леса22 Мая 2019, 10.55
Иркутская область, 22.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области огнем охвачено 3196 гектаров леса, регион находится на втором месте по площади лесных пожаров в России.
В Шелеховском районе злоумышленники воровали кабель прямо из квартир22 Мая 2019, 10.43
Шелеховский район, 22.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Шелеховском районе злоумышленники воровали интернет-кабель прямо из квартир.
В Иркутске маленький ребенок погиб, выпав из окна22 Мая 2019, 10.29
2019-05-22-02-30-59
Иркутск, 22.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Ленинском районе Иркутска четырехлетний ребенок погиб, выпав из окна пятого этажа.
Уголовное дело в отношении главы Листвянки передано в суд21 Мая 2019, 17.58
Иркутский район, 21.05.19 (ИА «Телеинформ»), - СУ СКР по Иркутской области завершило расследование уголовного дела в отношении главы администрации Листвянского муниципального образования. Он обвиняется в совершении семи эпизодов превышения должностных полномочий, сообщает пресс-служба ведомства.
Погоревшую деревню в Киренском районе, возможно, расселят21 Мая 2019, 16.15
Киренский район, 21.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Жителей деревни Сполошино, где вечером 20 мая сгорели два жилых и 18 нежилых домов, могут расселить. По официальным данным, сейчас в населённом пункте зарегистрировано 37 человек, но проживают не более восьми. Об этом сообщает пресс-служба регпправительства.
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