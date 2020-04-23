В Иркутске 24 апреля обещают без осадков, днём до +21°

Иркутская область, 24.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 24 апреля ожидается переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный с переходом днем на юго-восточный 4-9 м/с, температура ночью -1,+1°, днем +19,+21°. По области, по прогнозу иркутского УГМС, 24 апреля – переменная облачность, в отдельных районах небольшие осадки в виде дождя, по северу с мокрым снегом, ветер северо-западный, северо-восточный с переходом на юго-восточный, юго-западный 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с, температура ночью +3,-2°, в пониженных формах рельефа до -7°, днем +18,+23°, при облачной погоде +8,+13°. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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