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24.04.2020

В Иркутске 24 апреля обещают без осадков, днём до +21°

Иркутская область, 24.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 24 апреля ожидается переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный с переходом днем на юго-восточный 4-9 м/с, температура ночью -1,+1°, днем +19,+21°.

По области, по прогнозу иркутского УГМС, 24 апреля – переменная облачность, в отдельных районах небольшие осадки в виде дождя, по северу с мокрым снегом, ветер северо-западный, северо-восточный с переходом на юго-восточный, юго-западный 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с, температура ночью +3,-2°, в пониженных формах рельефа до -7°, днем +18,+23°, при облачной погоде +8,+13°.

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В Иркутске 24 апреля обещают без осадков, днём до +21°24 Апреля 2020, 07.00
2020-04-23-10-16-18
Иркутская область, 24.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 24 апреля ожидается переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный с переходом днем на юго-восточный 4-9 м/с, температура ночью -1,+1°, днем +19,+21°.
О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?
Иркутский диагностический центр намерен исследовать анализы на коронавирус23 Апреля 2020, 17.37
Иркутская область, 23.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский областной консультативно-диагностический центр при закупке дополнительного оборудования и введении дополнительных смен сотрудников уже в мае 2020 года сможет проводить тесты на коронавирус COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба регправительства.
В десяти районах Приангарья прогнозируется чрезвычайная пожарная опасность23 Апреля 2020, 17.22
Иркутская область, 23.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В десяти районах Иркутской области прогнозируется чрезвычайная пожарная опасность.
Более 450 жителей Иркутской области хотят вернуться из-за границы23 Апреля 2020, 17.15
Иркутская область, 23.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Более 450 жителей Иркутской области оформили заявления на портале госуслуг об оказании помощи по возвращению из-за границы в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба регправительства.
Мэрия Иркутска собрала полмиллиона рублей для лечащих врачей пациентов с коронавирусом23 Апреля 2020, 16.27
Иркутск, 23.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Администрация Иркутска собрала почти полмиллиона рублей на поддержку врачей, которые лечат больных коронавирусом. Личные средства предоставили сотрудники мэрии, сообщает пресс-служба администрации.
В Иркутской области больше сотни человек через суды привлекли к ответственности из-за нарушения режима самоизоляции23 Апреля 2020, 16.12
Иркутская область, 23.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области больше сотни нарушителей режима самоизоляции привлекли к административной ответственности через суды. Об этом сообщает пресс-служба регправительства.
СМИ: в Иркутской нефтяной компании рассказали, как обеспечивают безопасность в условиях пандемии коронавируса23 Апреля 2020, 16.00
Иркутская область, 23.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской нефтяной компании (ИНК) принимают все меры по предупреждению развитию эпидемии COVID-19: в приоритете – безопасность сотрудников и их семей. Об этом сообщает IRK.ru со ссылкой на руководителя оперштаба по предупреждению развития пандемии, главного инженера ИНК Руслана Салихова.
Проверка звуковых систем оповещения в Иркутске перенесена23 Апреля 2020, 15.47
Иркутск, 23.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Проверка звуковых систем оповещения в Иркутске, запланированная на 24 апреля в 10.00, не состоится.
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Мэры трёх муниципалитетов Иркутской области поучаствуют в праймериз «Единой России»23 Апреля 2020, 13.12
2020-04-23-05-22-37
Иркутская область, 23.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский региональный оргкомитет по проведению предварительного голосования партии «Единая Россия» 23 апреля зарегистрировал очередных участников предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от партии «Единая Россия» на муниципальные выборы. Среди зарегистрировавшихся – мэр Ангарского городского округа Сергей Петров, мэр Заларинского района Владимир Самойлович и мэр Зиминского района Наталья Никитина, сообщает пресс-служба реготделения.
Программы кандидатов на пост мэра Иркутска выложили в широкий доступ22 Апреля 2020, 15.53
Иркутск, 22.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Все кандидаты на должность мэра Иркутска представили свои программы. Документы опубликованы на официальном портале администрации города в разделе «Городская власть/Выборы мэра». Об этом сообщает пресс-служба думы.
Все 29 претендентов на кресло мэра Иркутска официально зарегистрированы22 Апреля 2020, 13.40
Иркутск, 22.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Все 29 претендентов на кресло мэра Иркутска официально зарегистрированы. Об этом сообщает пресс-служба думы города.
Сергей Сокол: помощь должна дойти до людей, это принципиально22 Апреля 2020, 13.04
Иркутская область, 22.04.20 (ИА «Телеинформ»), – «Единая Россия» подготовит новый комплекс мер по дополнительной поддержке некоммерческого сектора, который активно участвуют в борьбе с распространением коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба партии.
Сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев в марте 2020 года стал новичком медиарейтинга членов СовФеда22 Апреля 2020, 12.01
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Москва, 22.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев в марте 2020 года вошел в ТОП-20 медиарейтинга членов Совета Федерации по версии Медиалогии.
Заксобрание Иркутской области наградило лучшие муниципальные думы21 Апреля 2020, 16.12
Иркутская область, 21.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Церемония награждения победителей ежегодного областного конкурса на лучшую организацию работы представительного органа муниципального образования Приангарья в 2019 году состоялась в Законодательном собрании Иркутской области.
На пост мэра Иркутска претендуют 29 человек21 Апреля 2020, 09.30
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Иркутск, 21.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Комиссия по отбору кандидатов на должность мэра Иркутска 20 апреля в 18:00 завершила прием документов. В последний день заявления принесли семь претендентов на пост градоначальника. В общей сложности документы подали 29 человек.
Срок. Ежемесячные обзоры от Сергея Шмидта
В Иркутске на заводе железобетонных конструкций во время работы пострадал сотрудник23 Апреля 2020, 17.36
Иркутск, 23.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске на заводе железобетонных конструкций во время работы пострадал сотрудник. Восточно-Сибирское СУ на транспорте СКР проводит доследственную проверку.
В Нижнеилимском районе женщина провалилась под лед23 Апреля 2020, 16.22
Нижнеилимский район, 23.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Нижнеилимском районе женщина едва не утонула, провалившись под лед. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, эксперт-криминалист Петр Голос и его коллега из государственной инспекции по маломерным судам Сергей Коноплев спасли ее, рискуя жизнью.
В Катангском районе сотрудники МЧС спасли водителя грузовика и его маленького сына23 Апреля 2020, 15.30
Катангский район, 23.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Катангском районе спасатели отыскали мужчину и его восьмилетнего сына, которые вместе с ещё одним человеком пропали по пути из Красноярска в Ленск по автозимнику «Вилюй». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.
Братчанин за ложный донос отправится на обязательные работы23 Апреля 2020, 13.33
Братск, 23.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Братчанин за ложный донос на своего отца отправится на обязательные работы.
Пьяный житель Усть-Илимска повёз собутыльника домой в багажнике23 Апреля 2020, 12.27
Усть-Илимск, 23.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Усть-Илимске полицейские задержали пьяного водителя «ВАЗа». Оказалось, что он решил отвезти домой своего собутыльника. Пассажира он уложил в багажник.
В Качугском районе лесной пожар в окрестностях села Верхоленск тушат десантники-парашютисты23 Апреля 2020, 12.09
Качугский район, 23.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Для тушения лесного пожара в окрестностях села Верхоленск Качугского района 22 апреля направили 12 сотрудников парашютно-десантной пожарной службы. Их привлекли к работам впервые в текущем пожароопасном сезоне, сообщает пресс-служба регправительства.
В Иркутской области на утро 23 апреля зарегистрированы семь лесных пожаров23 Апреля 2020, 11.34
Иркутская область, 23.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области, по данным регправительства, на утро 23 апреля зарегистрированы пять вновь обнаруженных лесных пожаров и два локализованных очага.
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