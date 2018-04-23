В Иркутске 24 апреля ясно, +24,+26°

Иркутская область, 24.04.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 24 апреля ожидается малооблачная погода, без осадков, ветер юго-восточный 3-8 м/с, с переходом вечером на северо-западный 5-10 м/с. Температура ночью +5,+7°, днём +24,+26°.

По области, согласно прогнозу иркутского УГМС, 24 апреля – переменная облачность, местами небольшие и умеренные осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег, в северных районах в виде мокрого снега и снега, днём в западных, северных районах местами сильный мокрый снег и снег, в южных районах без осадков. Утром при прояснении туман.

Ветер юго-восточный, северо-восточный с переходом на северо-западный 5-10 м/с, порывы 12-17 м/с. Температура ночью +5,+10°, в пониженных формах рельефа 0,-5°, в крайних северных районах 0,-5°, местами -7,-12°, днём +21,+26°, при облачной погоде +11,+16°, в северных районах +8,+13°, местами 0,+5°.