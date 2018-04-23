ТЕМЫ
Архив
< Апреля 2018>
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Сегодня
Погода
24.04.2018

В Иркутске 24 апреля ясно, +24,+26°

Иркутская область, 24.04.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 24 апреля ожидается малооблачная погода, без осадков, ветер юго-восточный 3-8 м/с, с переходом вечером на северо-западный 5-10 м/с. Температура ночью +5,+7°, днём +24,+26°.

По области, согласно прогнозу иркутского УГМС, 24 апреля – переменная облачность, местами небольшие и умеренные осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег, в северных районах в виде мокрого снега и снега, днём в западных, северных районах местами сильный мокрый снег и снег, в южных районах без осадков. Утром при прояснении туман.

Ветер юго-восточный, северо-восточный с переходом на северо-западный 5-10 м/с, порывы 12-17 м/с. Температура ночью +5,+10°, в пониженных формах рельефа 0,-5°, в крайних северных районах 0,-5°, местами  -7,-12°, днём +21,+26°, при облачной погоде +11,+16°, в северных районах +8,+13°, местами 0,+5°.

ТЕПЕРЬ: все новости от Телеинформа — в Telegram

Рынок труда и карьера в Иркутской области

Загрузка...

ИА Телеинформ - о новых фильмах месяца, включая трейлеры новых фильмов

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске