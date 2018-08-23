В Иркутске 24 августа будет дождливо, днём около +20°

Иркутская область, 24.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 24 августа будет облачная погода, ночью сильный дождь, гроза, днём дождь, ветер северо-западный 5-10 м/с, при грозе до 14 м/с, температура ночью +13,+15°, днём около +20°. По области, согласно прогнозу иркутского УГМС, 24 августа ожидается переменная облачность, небольшие и умеренные дожди, в отдельных районах сильные и очень сильные дожди, грозы, днём град, утром при прояснении туман, ветер западный, северо-западный 5-10 м/с, местами порывы 12-17 м/с, температура ночью +11,+16°, при прояснении +2,+7°, днём +20,+25°, при облачной погоде +13,+18°. ТЕПЕРЬ: все новости от Телеинформа — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... погода Тэги: