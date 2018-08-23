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23.08.2018

В Иркутске 24 августа обещают ливень, грозу и около +20°

Иркутская область, 23.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 24 августа будет облачная погода, ночью сильный дождь, гроза, днём дождь, ветер северо-западный 5-10 м/с, при грозе до 14 м/с, температура ночью +13,+15°, днём около +20°.

По области, согласно прогнозу иркутского УГМС, 24 августа ожидается переменная облачность, небольшие и умеренные дожди, в отдельных районах сильные и очень сильные дожди, грозы, днём град, утром при прояснении туман, ветер западный, северо-западный 5-10 м/с, местами порывы 12-17 м/с, температура ночью +11,+16°, при прояснении +2,+7°, днём +20,+25°, при облачной погоде +13,+18°.

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