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|21.08.2019
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В Иркутске 24 августа солнечно и тепло
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Иркутская область, 21.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 21 августа ожидается переменная облачность, без осадков, утром туман, ветер юго-восточный ночью 2-7 м/с, днем 5-10 м/с. Температура ночью +8, +10°, днем +22, +24°.
В Иркутской области, по данным УГМС, - переменная облачность, местами небольшие и умеренные дожди, грозы, утром туман. Ветер северо-восточный, восточный, по югу юго-восточный, при грозах западный, северо-западный 5-10 м/с, днём порывы до 14 м/с. Температура ночью +7,+12°, при прояснении +1,+6°, днём +19,+24°, при облачной погоде +11,+16°.
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