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24.12.2019

В Иркутске 24 декабря днем -16,-18°

Иркутская область, 24.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 24 декабря ожидается переменная облачность, временами слабый снег, ветер северо-западный 3-8 м/с, температура ночью -22,-24°, днем -16,-18°.

По области, согласно прогнозу иркутского УГМС, 24 декабря – переменная облачность, местами небольшой снег, утром в отдельных районах туман, ветер южной четверти, в южных районах северо-западный 3-8 м/с, температура ночью -22,-27°, при прояснении -32,-37°, днем-16,-21°, местами -24,-29°, в западных районах ночью при облачной погоде до -17°, днем местами до -11°, в северных и верхнеленских районах ночью -38,-43°, при облачной погоде -28,-33°, днем -27,-32°, местами -33,-38°.

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В Иркутске 24 декабря днем -16,-18°24 Декабря 2019, 07.00
2019-12-23-11-11-33
Иркутская область, 24.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 24 декабря ожидается переменная облачность, временами слабый снег, ветер северо-западный 3-8 м/с, температура ночью -22,-24°, днем -16,-18°.
О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?
Негативные эмоции перед Новым годом – как с ними бороться?24 Декабря 2019, 07.28
Интернет, 24.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Психолог Дарья Волохова рассказала, что в конце года многие начинают подводить итоги и подсчитывать свои достижения, что не всегда приносит положительные эмоции.
Новый год для всех и каждого – благотворительный фонд Юрия Тена продолжает акцию «Подари ребенку радость»23 Декабря 2019, 17.06
2019-12-23-09-11-11
Иркутск, 23.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Благотворительный фонд имени Юрия Тена совместно со студентами продолжает акцию «Подари ребенку радость».
В 2020 году россиян ждет 26 праздничных дней23 Декабря 2019, 15.09
Москва, 23.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Новогодние каникулы продлятся в 2020 году с 1 по 8 января, а майские – с 1-го по 5-е и с 9-го по 11-е.
Соболезнования родным и близким рабочих, погибших в Тулуне, выразил Игорь Кобзев23 Декабря 2019, 11.03
Тулун, 23.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев от имени жителей Приангарья и регионального правительства выразил соболезнования родным и близким рабочих, погибших в результате обвала грунта во время проведения земляных работ на улице Песочная в Тулуне 20 декабря 2019 года.
Текущая неделя: обзор важных дат и VIP-праздников23 Декабря 2019, 08.00
Иркутская область, 23.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Телеинформ продолжает знакомить с проектом «Дни рождения и даты», представленным на сайте i38.ru.
Иркутские католики отпразднуют Рождество в ночь с 24 на 25 декабря22 Декабря 2019, 13.32
Иркутск, 22.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Католики всего мира отмечают Рождество 25 декабря. Праздничным этот день будет и для небольшой католической общины Иркутска.
В Иркутской области в 2020 и 2021 году откроются четыре амбулаторных центра диализа21 Декабря 2019, 17.45
Иркутская область, 21.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области в 2020 и 2021 году откроются четыре амбулаторных центра диализа. Сведения об этом содержатся в «Дорожной карте» Минздрава Иркутской области по развитию диализной службы в регионе до 2021 года.
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Новогодний утренник для многодетных и малоимущих семей провели в Ангарске при поддержке «Единой России»23 Декабря 2019, 16.44
Ангарск, 23.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Ангарское городское местное отделение партии «Единая Россия» совместно с отделом психолого-педагогической помощи ОГКУ «Управление социальной защиты населения по Ангарскому району» и при поддержке благотворительного фонда «Рука помощи» организовали и провели новогодний утренник для детей из многодетных, приемных и малоимущих семей, проживающих на территории Ангарского городского округа.
Игорь Кобзев назвал «смотринами» трёхмесячные контракты чиновников правительства Иркутской области23 Декабря 2019, 16.14
2019-12-23-08-22-11
Иркутская область, 23.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Три месяца, на которые заключены контракты с членами нового состава правительства Иркутской области, – это фактически «смотрины», во время которых станет понятно, смогут ли назначенные люди выдержать скоростной темп работы. Об этом 23 декабря врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев сообщил журналистам.
Андрей Турчак: «Единая Россия» не поддержит инициативу о снижении нештрафуемого порога с 20 до 10 км/ч23 Декабря 2019, 16.01
Москва, 23.12.19 (ИА «Телеинформ»), - «Единая Россия» не поддержит инициативу о снижении нештрафуемого порога с 20 до 10 км/ч.
Игорь Кобзев назвал новый состав правительства Иркутской области23 Декабря 2019, 13.31
2019-12-23-05-34-32
Иркутская область, 23.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев назвал новый состав правительства региона.
Игорь Кобзев встретился с руководителем «Молодежки ОНФ» Игорем Кастюкевичем23 Декабря 2019, 12.18
Иркутская область, 23.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев провел встречу с членом Центрального штаба ОНФ, руководителем «Молодежки ОНФ» Игорем Кастюкевичем. Главной ее темой стало оказание помощи жителям районов Приангарья, пострадавших летом этого года от сильнейшего наводнения, сообщает пресс-служба губернатора.
Сергей Сокол поздравил Анатолия Крупенева с избранием на должность мэра Нижнеудинского района23 Декабря 2019, 10.49
Нижнеудинский район, 23.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Секретарь Иркутского регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол поздравил с избранием на должность мэра Нижнеудинского района однопартийца Анатолия Крупенева.
Минздрав, Роспотребнадзор и МВД поддержали позицию «Единой России» по запрету продажи никотиносодержащих смесей несовершеннолетним23 Декабря 2019, 10.04
Москва, 23.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Минздрав, Роспотребнадзор и МВД на заседании комитета Совета Федерации по соцполитике поддержали позицию «Единой России» об абсолютном запрете продажи никотиносодержащих смесей несовершеннолетним наравне с жевательным и сосательным табаком.
Современный Китай: мифы и реальность
Виновники двойного убийства в Иркутском районе получили 34 года «строгача» на двоих23 Декабря 2019, 17.54
2019-12-23-10-00-02
Иркутский район, 23.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Двое жителей Заларинского района получили 34 года колонии строгого режима на двоих за двойное убийство.
В Черемхово поймали лжецелительниц23 Декабря 2019, 12.01
Черемхово, 23.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Черемхово поймали аферисток, обманывавших людей под видом целительниц.
В Иркутске из горящей квартиры на восьмом этаже эвакуировали мужчину23 Декабря 2019, 11.21
Иркутск, 23.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске утром понедельника из горящей квартиры на восьмом этаже эвакуировали мужчину.
Иркутянка несколько месяцев пускала в квартиру наркоманов22 Декабря 2019, 15.16
Иркутск, 22.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Полицейские выявили наркопритон, несколько месяцев действовавший в Иркутске на улице Александра Невского.
У жительницы Усть-Кута мошенники под видом госслужащих похитили более 700 тысяч рублей22 Декабря 2019, 12.46
Усть-Кут, 22.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Пообещав арендовать съемное жилье, лжесотрудники государственной службы похитили свыше 700 тысяч рублей у жительницы Усть-Кута, сообщает пресс-служба полиции.
В Куйтунском районе местный житель по пьяни насмерть сбил человека22 Декабря 2019, 11.05
Куйтунский район, 22.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Куйтунском районе полицейские задержали водителя, совершившего смертельное ДТП. Местный житель ночью 21 декабря сбил двух человек – 30-летний мужчина скончался на месте, 37-летняя женщина госпитализирована с различными травмами.
Две молодые женщины пойдут под суд за убийство своей знакомой в Тайшетском районе21 Декабря 2019, 18.01
Тайшетский район, 21.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Следователи Тайшета завершили расследование уголовного дела в отношении 16-летней жительницы Нижнеудинского района и 20-летней жительницы Тайшетского района. Молодые женщины обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 – причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц и повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.
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