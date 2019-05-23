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24.05.2019

В Иркутске 24 мая дождливо

Иркутская область, 24.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 24 мая ожидается переменная облачность, небольшой дождь, ветер северо-западный 5-10 м/с, порывы до 13 м/с, температура ночью +3,+5°, днём +15,+17°.

По области метеорологи прогнозируют переменную облачность, местами небольшие и умеренные дожди, ночью в северных районах с мокрым снегом. Утром при прояснении туман. Ветер западный, северо-западный 5-10 м/с, порывы 11-16 м/с, температура ночью +1,+6°, при прояснении в западных, центральных, северных и верхнеленских районах до -4º, заморозки, днем +12,+17°, при облачной погоде +4,+9°.

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Сегодня в Иркутске:
В Иркутске 24 мая дождливо24 Мая 2019, 07.00
-24-
Иркутская область, 24.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 24 мая ожидается переменная облачность, небольшой дождь, ветер северо-западный 5-10 м/с, порывы до 13 м/с, температура ночью +3,+5°, днём +15,+17°.
О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?
Виды и особенности ипотеки в 2019 году 23 Мая 2019, 14.01
-----2019--
Российская Федерация, 23.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Ипотека — вид залогового кредитования, когда приобретаемую недвижимость закладывают банку до исполнения обязательств по ипотечному договору. Если заемщик перестает платить, он теряет право собственности, которое передают кредитному органу. Затем недвижимость уходит с молотка. Однако прекращение внесения платежей по ипотеке — часто результат незнания особенностей этого вида кредита. Поэтому мы разберем все тонкости ипотечного кредита, а рассчитать ипотеку вы сможете на удобном калькуляторе: чтобы точно знать — вплоть до копейки — сколько вы должны банку и когда обязаны погасить ипотеку без кредитной кабалы.
Нужно ли бизнесу внедрение 1C? 23 Мая 2019, 13.16
Российская Федерация, 23.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Без компьютерных технологий на современных предприятиях обойтись просто невозможно. Всё-таки в бизнесе XXI века необходимо учитывать такое огромное количество разнообразных деталей и особенностей, что уместить всё на бумаге было бы очень и очень непросто, зато компьютерные программы могут справиться с такими задачами на ура. На современных предприятиях решением многих рабочих проблем и отличной возможностью для автоматизации рабочих процессов становится внедрение 1C. Но что же это такое на самом деле?
Самые холодные слоты казино Чемпион23 Мая 2019, 13.08
2019-05-23-19-15-04
Интернет, 23.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В сетевых казино можно найти немало разнообразных азартных развлечений. Где-то есть довольно популярные у нас 3D-рулетки, в других заведениях встречается покер и блэкджек, в третьих можно поиграть в турнирах с самыми настоящими игроками. Но самым популярным и известным развлечением сетевых казино всё-таки остаются игровые автоматы. Казино Чемпион исключением не стало, так что давайте посмотрим на разнообразие игровых аппаратов этого заведения.
За время акции «Стоп ВИЧ/СПИД» в Приангарье заболевание выявлено у 59 человек23 Мая 2019, 16.57
Иркутская область, 23.05.19 (ИА «Телеинформ»), - За время акции «Стоп ВИЧ/СПИД» в Приангарье заболевание выявлено у 59 человек из 12 тысяч прошедших обследование.
День города иркутяне будут отмечать три дня23 Мая 2019, 12.50
Иркутск, 23.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутяне будут три дня праздновать День города. Программу мероприятий озвучили на организационном комитете по проведению праздника.
На юге Иркутской области на 23 мая передали штормовое предупреждение23 Мая 2019, 12.14
-23-
Иркутская область, 23.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В южных районах Иркутской области 23 мая с 13.00 до 16.00 районах ожидается шквалистое усиление северо-западного ветра с порывами до 20-25 метров в секунду, местами пройдут грозы и пыльные бури. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.
Читай и выбирай: небольшой совет по подбору компьютерной техники22 Мая 2019, 09.44
Российская Федерация, 22.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В современном мире не выжить без подходящей компьютерной техники. Кто-то будет приобретать себе обычный ноутбук, кто-то возьмёт полноценный персональный компьютер вместе с множеством комплектующих, но для всех покупателей остаётся довольно серьёзный вопрос: а есть ли какие-то важные принципы, которые необходимо соблюдать при покупке компьютерной техники?
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Александр Якубовский: Изменения в закон о долевом строительстве обеспечат регионам новые возможности по достройке проблемных объектов23 Мая 2019, 12.27
Москва, 23.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Государственная Дума в первом чтении приняла законопроект, который вносит изменения в Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации». Об этом сообщает пресс-служба партии «Единая Россия».
Александр Якубовский предлагает передать обязательства по всем обманутым дольщикам в Фонд защиты прав участников долевого строительства23 Мая 2019, 12.01
Москва, 23.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Рабочая группа президиума Генерального совета «Единой России» по защите прав дольщиков ко второму чтению разработает поправки в законопроект, предусматривающий передачу Фонду защиты прав граждан – участников долевого строительства обязательств по страхованию ответственности застройщиков. Об этом сообщает пресс-служба партии.
Госдума приняла во втором чтении поправки «Единой России», разрешающие продажу театральных билетов без кассовых аппаратов23 Мая 2019, 11.34
Москва, 23.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Депутаты Государственной Думы поддержали во втором чтении поправки, разработанные депутатами от «Единой России», в закон «О применении контрольно-кассовой техники», которые в том числе предусматривают освобождение распространителей театральных билетов от обязанности использовать кассовые аппараты с 1 июля 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба партии.
Депутатов Заксобрания Иркутской области призвали отказаться от «трюков» с альтернативными законопроектами22 Мая 2019, 15.01
2019-05-22-06-28-37
Иркутская область, 22.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Депутат Заксобрания Иркутской области Антон Романов призвал коллег отказаться от практики внесения альтернативных законопроектов. Он заявил об этом 22 мая на сессии регпарламента.
В Иркутской области снимают барьеры для голосования избирателей, заключённых под домашний арест22 Мая 2019, 11.39
Иркутская область, 22.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области намерены разрешить заключённым под домашний арест участвовать в голосовании на выборах и референдумах, как это позволяют федеральные нормы. Соответствующий законопроект в первом чтении приняли на сессии Заксобрания Иркутской области 22 мая.
В «Единой России» настаивают на увеличении федерального финансирования госпрограммы развития сельских территорий22 Мая 2019, 11.55
Воронеж, 22.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Участники Форума сельских депутатов «Единой России», который проходит 21 мая в Воронеже, считают необходимым осуществлять финансирование государственной программы комплексного развития сельских территорий по аналогии с национальными проектами, то есть из расчета: 99% средств – из федерального бюджета, 1% – из региональных бюджетов.
В «Единой России» предложили увеличить с года до пяти лет срок компенсации за целевое обучение аграриев22 Мая 2019, 11.45
Воронеж, 22.05.19 (ИА «Телеинформ»), - На Форуме сельских депутатов «Единой России» в Воронеже выступили с предложением увеличить с года до пяти лет срок 30-процентной компенсации затрат сельхозпредприятий, отправивших студентов на обучение на внебюджетной основе в аграрных вузах. Об этом сообщает пресс-служба партии.
Современный Китай: мифы и реальность
Пьяный иркутянин упал с моста23 Мая 2019, 16.14
Иркутск, 23.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Пьяный иркутянин упал с Глазковского моста и выжил.
Бандиты, ограбившие на улице иркутянина, отправятся в колонию строгого режима23 Мая 2019, 16.01
Иркутск, 23.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Бандиты, отобравшие у иркутянина на улице 2,7 млн рублей, отправятся в колонию строгого режима.
В Усолье-Сибирском рецидивист воровал металлические двери23 Мая 2019, 13.27
Усолье-Сибирское, 23.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Усолье-Сибирском рецидивист воровал металлические двери и сдавал их на металлолом.
В Иркутске поймали налетчика, ограбившего салон сотовой связи23 Мая 2019, 13.20
Иркутск, 23.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске полицейские поймали налетчика, ограбившего салон сотовой связи.
В Иркутской области растёт площадь природных пожаров23 Мая 2019, 11.14
2019-05-23-02-57-00
Иркутская область, 23.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области 23 мая, по данным Авиалесоохраны на 5.00, площадь природных пожаров составила 3,4 тысячи га. Число очагов возгорания на землях лесного фонда достигло 17. Это самое большое количество в России, сообщает пресс-служба Авиалесоохраны.
В Иркутской области выросло число получивших травмы на железнодорожных переездах23 Мая 2019, 11.06
Иркутская область, 23.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В 2018 году число людей, получивших травмы на железнодорожных переездах в Иркутской области, снизилось на 28%. По итогам четырёх месяцев 2019 году количество таких случаев в сравнении с тем же периодом прошлого года выросло на 19%, причём возросло число пострадавших детей. Об этом 22 мая на сессии Заксобрания Иркутской области рассказала глава регионального Минстроя Светлана Свиркина.
В Тулуне неизвестный сбил девочку-пешехода и скрылся23 Мая 2019, 09.11
Тулун, 23.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Тулуне вечером 23 мая неизвестный водитель сбил 10-летнюю девочку, которая переходила дорогу по «зебре», и скрылся с места ДТП. Об этом сообщает пресс-служба полиции.
Текущие бизнес-риски в Иркутске и России
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