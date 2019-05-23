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23.05.2019

В Иркутске 24 мая обещают дождь и ветер

Иркутская область, 23.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 24 мая ожидается переменная облачность, небольшой дождь, ветер северо-западный 5-10 м/с, порывы до 13 м/с, температура ночью +3,+5°, днем +15,+17°.

По области метеорологи прогнозируют переменную облачность, местами небольшие и умеренные дожди, ночью в северных районах с мокрым снегом. Утром при прояснении туман. Ветер западный, северо-западный 5-10 м/с, порывы 11-16 м/с, температура ночью +1,+6°, при прояснении в западных, центральных, северных и верхнеленских районах до -4º, заморозки, днем +12,+17°, при облачной погоде +4,+9°.

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В Иркутске 24 мая обещают дождь и ветер23 Мая 2019, 17.43
-24-
Иркутская область, 23.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 24 мая ожидается переменная облачность, небольшой дождь, ветер северо-западный 5-10 м/с, порывы до 13 м/с, температура ночью +3,+5°, днем +15,+17°.
О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?
За время акции «Стоп ВИЧ/СПИД» в Приангарье заболевание выявлено у 59 человек23 Мая 2019, 16.57
Иркутская область, 23.05.19 (ИА «Телеинформ»), - За время акции «Стоп ВИЧ/СПИД» в Приангарье заболевание выявлено у 59 человек из 12 тысяч прошедших обследование.
День города иркутяне будут отмечать три дня23 Мая 2019, 12.50
Иркутск, 23.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутяне будут три дня праздновать День города. Программу мероприятий озвучили на организационном комитете по проведению праздника.
На юге Иркутской области на 23 мая передали штормовое предупреждение23 Мая 2019, 12.14
-23-
Иркутская область, 23.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В южных районах Иркутской области 23 мая с 13.00 до 16.00 районах ожидается шквалистое усиление северо-западного ветра с порывами до 20-25 метров в секунду, местами пройдут грозы и пыльные бури. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.
Читай и выбирай: небольшой совет по подбору компьютерной техники22 Мая 2019, 09.44
Российская Федерация, 22.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В современном мире не выжить без подходящей компьютерной техники. Кто-то будет приобретать себе обычный ноутбук, кто-то возьмёт полноценный персональный компьютер вместе с множеством комплектующих, но для всех покупателей остаётся довольно серьёзный вопрос: а есть ли какие-то важные принципы, которые необходимо соблюдать при покупке компьютерной техники?
В Иркутской области упразднили выгоревшую Бубновку23 Мая 2019, 09.42
Киренский район, 23.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Решение об упразднении выгоревшего киренского посёлка Бубновка приняли депутаты Заксобрания Иркутской области на сессии 22 мая.
Иркутян приглашают на выставку «Мир ледникового периода» 23 Мая 2019, 08.36
Иркутск, 23.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В экспозиционном отделе «Окно в Азию» Иркутского областного краеведческого музея с 31 мая начинает работу выставка «Мир ледникового периода».
Родственникам разрешили посещать больных в реанимации23 Мая 2019, 07.30
Москва, 23.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Госдуме приняли закон, позволяющий родственникам больного навещать его в реанимации.
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Александр Якубовский: Изменения в закон о долевом строительстве обеспечат регионам новые возможности по достройке проблемных объектов23 Мая 2019, 12.27
Москва, 23.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Государственная Дума в первом чтении приняла законопроект, который вносит изменения в Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации». Об этом сообщает пресс-служба партии «Единая Россия».
Александр Якубовский предлагает передать обязательства по всем обманутым дольщикам в Фонд защиты прав участников долевого строительства23 Мая 2019, 12.01
Москва, 23.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Рабочая группа президиума Генерального совета «Единой России» по защите прав дольщиков ко второму чтению разработает поправки в законопроект, предусматривающий передачу Фонду защиты прав граждан – участников долевого строительства обязательств по страхованию ответственности застройщиков. Об этом сообщает пресс-служба партии.
Госдума приняла во втором чтении поправки «Единой России», разрешающие продажу театральных билетов без кассовых аппаратов23 Мая 2019, 11.34
Москва, 23.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Депутаты Государственной Думы поддержали во втором чтении поправки, разработанные депутатами от «Единой России», в закон «О применении контрольно-кассовой техники», которые в том числе предусматривают освобождение распространителей театральных билетов от обязанности использовать кассовые аппараты с 1 июля 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба партии.
Депутатов Заксобрания Иркутской области призвали отказаться от «трюков» с альтернативными законопроектами22 Мая 2019, 15.01
2019-05-22-06-28-37
Иркутская область, 22.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Депутат Заксобрания Иркутской области Антон Романов призвал коллег отказаться от практики внесения альтернативных законопроектов. Он заявил об этом 22 мая на сессии регпарламента.
В Иркутской области снимают барьеры для голосования избирателей, заключённых под домашний арест22 Мая 2019, 11.39
Иркутская область, 22.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области намерены разрешить заключённым под домашний арест участвовать в голосовании на выборах и референдумах, как это позволяют федеральные нормы. Соответствующий законопроект в первом чтении приняли на сессии Заксобрания Иркутской области 22 мая.
В «Единой России» настаивают на увеличении федерального финансирования госпрограммы развития сельских территорий22 Мая 2019, 11.55
Воронеж, 22.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Участники Форума сельских депутатов «Единой России», который проходит 21 мая в Воронеже, считают необходимым осуществлять финансирование государственной программы комплексного развития сельских территорий по аналогии с национальными проектами, то есть из расчета: 99% средств – из федерального бюджета, 1% – из региональных бюджетов.
В «Единой России» предложили увеличить с года до пяти лет срок компенсации за целевое обучение аграриев22 Мая 2019, 11.45
Воронеж, 22.05.19 (ИА «Телеинформ»), - На Форуме сельских депутатов «Единой России» в Воронеже выступили с предложением увеличить с года до пяти лет срок 30-процентной компенсации затрат сельхозпредприятий, отправивших студентов на обучение на внебюджетной основе в аграрных вузах. Об этом сообщает пресс-служба партии.
Срок. Ежемесячные обзоры от Сергея Шмидта
Пьяный иркутянин упал с моста23 Мая 2019, 16.14
Иркутск, 23.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Пьяный иркутянин упал с Глазковского моста и выжил.
Бандиты, ограбившие на улице иркутянина, отправятся в колонию строгого режима23 Мая 2019, 16.01
Иркутск, 23.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Бандиты, отобравшие у иркутянина на улице 2,7 млн рублей, отправятся в колонию строгого режима.
В Усолье-Сибирском рецидивист воровал металлические двери23 Мая 2019, 13.27
Усолье-Сибирское, 23.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Усолье-Сибирском рецидивист воровал металлические двери и сдавал их на металлолом.
В Иркутске поймали налетчика, ограбившего салон сотовой связи23 Мая 2019, 13.20
Иркутск, 23.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске полицейские поймали налетчика, ограбившего салон сотовой связи.
В Иркутской области растёт площадь природных пожаров23 Мая 2019, 11.14
2019-05-23-02-57-00
Иркутская область, 23.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области 23 мая, по данным Авиалесоохраны на 5.00, площадь природных пожаров составила 3,4 тысячи га. Число очагов возгорания на землях лесного фонда достигло 17. Это самое большое количество в России, сообщает пресс-служба Авиалесоохраны.
В Иркутской области выросло число получивших травмы на железнодорожных переездах23 Мая 2019, 11.06
Иркутская область, 23.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В 2018 году число людей, получивших травмы на железнодорожных переездах в Иркутской области, снизилось на 28%. По итогам четырёх месяцев 2019 году количество таких случаев в сравнении с тем же периодом прошлого года выросло на 19%, причём возросло число пострадавших детей. Об этом 22 мая на сессии Заксобрания Иркутской области рассказала глава регионального Минстроя Светлана Свиркина.
В Тулуне неизвестный сбил девочку-пешехода и скрылся23 Мая 2019, 09.11
Тулун, 23.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Тулуне вечером 23 мая неизвестный водитель сбил 10-летнюю девочку, которая переходила дорогу по «зебре», и скрылся с места ДТП. Об этом сообщает пресс-служба полиции.
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