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|23.05.2019
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В Иркутске 24 мая обещают дождь и ветер
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Иркутская область, 23.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 24 мая ожидается переменная облачность, небольшой дождь, ветер северо-западный 5-10 м/с, порывы до 13 м/с, температура ночью +3,+5°, днем +15,+17°.
По области метеорологи прогнозируют переменную облачность, местами небольшие и умеренные дожди, ночью в северных районах с мокрым снегом. Утром при прояснении туман. Ветер западный, северо-западный 5-10 м/с, порывы 11-16 м/с, температура ночью +1,+6°, при прояснении в западных, центральных, северных и верхнеленских районах до -4º, заморозки, днем +12,+17°, при облачной погоде +4,+9°.
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