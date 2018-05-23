В Иркутске 24 мая обещают облачность, ветер, до +18°

Иркутская область, 24.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 24 мая ожидается переменная облачность, утром и днем временами небольшой дождь. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 5-10 м/с, днем порывы до 14 м/с. Температура ночью +6,+8°, днём +16,+18°. По области Иркутский УГМС прогнозирует переменную облачность, местами небольшие и умеренные осадки в виде дождя в северных районах с мокрым снегом, в отдельных районах грозы. Утром при прояснении туман. Ветер западный, северо-западный 5-10 м/с, утром и днем местами порывы 14-19 м/с. Температура ночью +4,+9°, при прояснении -2,+3°, днём +13,+18°, при облачной погоде +5,+10°. ТЕПЕРЬ: все новости от Телеинформа — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... погода Тэги: