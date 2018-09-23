В Иркутске 24 сентября почти по-летнему тепло

Иркутская область, 24.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 24 сентября ожидается переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный 5-10 м/с, температура ночью 0,+2°, днем +16,+18°. По области, по прогнозу иркутского УГМС, 24 сентября – переменная облачность, без осадков, в западных районах днём местами небольшой и умеренный дождь, утром при прояснении туман, ветер юго-восточный, северо-восточный 5-10 м/с, температура ночью +2,-3°, местами до -7°, днем +14,+19°, при облачной погоде +8,+13°. ТЕПЕРЬ: все новости от Телеинформа — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... погода Тэги: