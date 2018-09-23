ТЕМЫ
Архив
< Сентябрь 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Сегодня
Погода
24.09.2018

В Иркутске 24 сентября почти по-летнему тепло

Иркутская область, 24.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 24 сентября ожидается переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный 5-10 м/с, температура ночью 0,+2°, днем +16,+18°.

По области, по прогнозу иркутского УГМС, 24 сентября – переменная облачность, без осадков, в западных районах днём местами небольшой и умеренный дождь, утром при прояснении туман, ветер юго-восточный, северо-восточный  5-10 м/с, температура  ночью  +2,-3°, местами  до  -7°, днем +14,+19°, при облачной погоде +8,+13°.

ТЕПЕРЬ: все новости от Телеинформа — в Telegram

Рынок труда и карьера в Иркутской области

Загрузка...

ИА Телеинформ - о новых фильмах месяца, включая трейлеры новых фильмов

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске