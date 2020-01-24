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|23.01.2020
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В Иркутске 24 января потеплеет до -9°
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Иркутская область, 23.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 24 января ожидается переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный ночью 3-8 м/с, днем 5-10 м/с, температура ночью -18,-20°, днем -9,-11°.
По области, согласно прогнозу иркутского УГМС, 24 января – переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер юго-восточный, юго-западный 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с. Температура ночью -25,-30°, при натекании облачности -15,-20°, в верхнеленских, северных районах -33,-38°, местами -23,-28°, днем -8,-13°, в пониженных формах рельефа -17,-22°, в западных районах, горах Восточного Саяна, южного Прибайкалья -2,-7°, при облачной погоде -10,-15°, в верхнеленских, Катангском, северо-восточных районах -14,-19°, местами -24,-29°.
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