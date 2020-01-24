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23.01.2020

В Иркутске 24 января потеплеет до -9°

Иркутская область, 23.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 24 января ожидается переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный ночью 3-8 м/с, днем 5-10 м/с, температура ночью -18,-20°, днем -9,-11°.

По области, согласно прогнозу иркутского УГМС, 24 января – переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер юго-восточный, юго-западный 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с. Температура ночью -25,-30°, при натекании облачности -15,-20°, в верхнеленских, северных районах -33,-38°, местами -23,-28°, днем -8,-13°, в пониженных формах рельефа -17,-22°, в западных районах, горах Восточного Саяна, южного Прибайкалья -2,-7°, при облачной погоде -10,-15°, в верхнеленских, Катангском, северо-восточных районах -14,-19°, местами -24,-29°.

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В выходные в Иркутске ожидается потепление до -7°, в западных и южных районах области до +4º24 Января 2020, 18.01
2020-01-24-09-58-53
Иркутская область, 24.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 25 января ожидается переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный 6-11 м/с. Температура ночью -13, -15°, днем -5, -7°.
Сергей Шмидт - авторские колонки об Иркутске. Еженедельно
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От Мурманска до Владивостока через Байкал: в феврале 2020 года стартует «Экспедиция-Трофи»24 Января 2020, 17.18
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Мурманск, 24.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Мурманске 23 февраля 2020 года стартует «Экспедиция-Трофи 2020» через всю Россию. Путь в более чем 17 тысяч км будет проходить от Мурманска до Владивостока через Кольский полуостров, Центральную Россию, Урал, Сибирь, Байкал, БАМ, Дальний Восток.
Фестиваль «СтудЗима» пройдет в Иркутской области с 21 февраля по 7 марта24 Января 2020, 16.49
Иркутская область, 24.01.20 (ИА «Телеинформ»), -  Фестиваль «СтудЗима» пройдет с 21 февраля по 7 марта в Иркутской области. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра по молодежной политике региона Егор Луковников.
Бурятский Сагаалган впервые отпразднуют в московском Кремле24 Января 2020, 16.32
Москва, Бурятия, 24.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Сагаалган 25 и 26 февраля 2020 года отметят в Москве в рамках Дней республики Бурятия. «Новую эпоху» по Восточному календарю впервые откроют на главной сцене страны.
Байкальский Дед Мороз вошел в десятку лучших в России24 Января 2020, 16.00
Иркутская область, 24.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Байкальский Дед Мороз вошел в десятку лучших в России. Исследование провели аналитическое агентство «Смыслография» и коммуникационное агентство «АГТ» уже в четвертый раз. Специалисты анализировали освещение новогодних персонажей в СМИ, сообщает пресс-служба губернатора со ссылкой на региональное Агентство по туризму.
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Игорь Кобзев и «РосРАО» подписали соглашение о сотрудничестве по ликвидации загрязнений на промплощадке «Усольехимпрома»24 Января 2020, 17.55
Иркутская область, 24.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев и первый заместитель генерального директора по реализации экологических проектов ФГУП «РосРАО» Максим Корольков 24 января подписали соглашение о сотрудничестве.
В Иркутске 30 января пройдут публичные слушания по изменениям в Конституцию РФ24 Января 2020, 17.48
Иркутск, 24.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 30 января пройдут публичные слушания по обсуждению положений Послания президента Владимира Путина и законодательных инициатив по изменениям в Конституцию РФ. Их организует Общественная палата Иркутской области.
Игорь Кобзев провел встречу с мэрами северных районов Иркутской области24 Января 2020, 15.44
2020-01-24-07-47-31
Иркутская область, 24.01.20 (ИА «Телеинформ»), – Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев провел рабочие встречи с мэрами северных районов Иркутской области. Мэр Киренского района Кирилл Свистелин и глава Жигаловского района Игорь Федоровский доложили о проблемах, существующих на территориях, обозначили возможные пути решения.
Законодательное собрание и Минздрав Иркутской области договорились о совместной работе24 Января 2020, 15.17
Иркутская область, 24.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Вопросы состояния здравоохранения, приоритетные направления работы и конкретные задачи, которые сейчас стоят перед Минздравом Приангарья, обсудили председатель Законодательного собрания Сергей Сокол и исполняющая обязанности министра здравоохранения Иркутской области Наталия Ледяева. Об этом сообщает пресс-служба ЗС.
Единороссы Осинского района провели политконференцию24 Января 2020, 12.13
Осинский район, 24.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Осинском районе провели 10-ю конференцию местного отделения партии «Единая Россия». Она прошла под председательством депутата думы района, члена местного политсовета Сергея Воронова. В работе конференции приняли участие 37 делегатов.
СМИ: Госдума приняла в первом чтении предложенные президентом изменения в Конституцию24 Января 2020, 08.00
Москва, 24.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Госдума на пленарном заседании 23 января приняла в первом чтении законопроект о поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти».
Итоги 2019 года подвела избирательная комиссия Иркутской области23 Января 2020, 17.28
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Иркутская область, 23.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области в 2019 году были проведены 84 муниципальные избирательные кампании, избраны четыре мэра городских округов, 14 мэров муниципальных районов, 23 главы поселений, 473 депутата представительных органов муниципальных образований. Итоги года подвел облизбирком.
Современный Китай: мифы и реальность
Иркутский районный суд вынес приговор группе наркодилеров24 Января 2020, 16.17
2020-01-24-08-28-35
Иркутский район, 24.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский районный суд вынес приговор четырем наркодельцам, занимавшимся сбытом «синтетики» методом «закладок» на территории Иркутска и поселков Маркова и Ново-Разводная Иркутского района.
МВД: в Приангарье с начала года 18 человек погибли на пожарах24 Января 2020, 15.50
-18-
Иркутская область, 24.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области с начала года в регионе зарегистрировано 345 бытовых пожаров, в результате которых 18 человек погибли, 16 получили травмы. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.
Перед судом предстанет черный лесоруб из Осинского района по обвинению в незаконной лесозаготовке и даче взятки24 Января 2020, 11.36
Осинский район, 24.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Перед судом предстанет 28-летний житель села Кутанка Осинского района, который в октябре прошлого года незаконно спилил в лесничестве 46 сосен и две лиственницы, а когда его задержали полицейские, попытался откупиться от них, предложив 15 тысяч рублей.
В Санкт-Петербурге житель Приангарья сломал ногу, убегая с украденной картиной24 Января 2020, 10.48
Санкт-Петербург, Иркутская область, 24.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Санкт-Петербурге на выставке картин свободных художников житель Иркутской области открыто похитил картину и попытался скрыться с места происшествия, но упал и сломал ногу. Ему оказали медпомощь, но от уголовной ответственности за грабеж это его не спасло.
Ангарчане через соцсети опознали преступника, ограбившего пенсионерку24 Января 2020, 09.17
2020-01-24-01-19-39
Ангарск, 24.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Ангарскому городскому округу задержали подозреваемого, который похитил сумку у 55-летней женщины. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
В Ангарске неизвестный с ножом ограбил старушку23 Января 2020, 17.07
Ангарск, 23.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Ангарске полиция разыскивает злоумышленника, подозреваемого в разбойном нападении на 79-летнюю женщину.
В Осинском районе будут судить нечистую на руку бухгалтершу23 Января 2020, 16.11
Осинский район, 23.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Осинский районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении главного бухгалтера одного из казенных учреждений района, приписавшую себе зарплаты более чем на 120 тысяч рублей.
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