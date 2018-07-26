В Иркутске 25 апреля будет ветрено, днём до +20°

Иркутская область, 25.04.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 25 апреля ожидается переменная облачность, ночью и утром небольшой дождь, ветер северо-западный, с переходом днем на юго-восточный 5-10 м/с, ночью порывы 11-16 м/с, температура ночью +6,+8°, днём +18,+20°. По области, согласно прогнозу иркутского УГМС, 25 апреля – переменная облачность, ночью в южных, верхнеленских районах, по остальной территории местами небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, в северных районах в виде мокрого снега и снега, днём местами небольшой дождь, мокрый снег. Утром при прояснении туман. Ветер западный, северо-западный 5-10 м/с, порывы 15-20 м/с, с переходом днем на юго-западный, юго-восточный 5-10 м/с порывы до 14 м/с. Температура ночью +3,+8°, в пониженных формах рельефа -1,-6°, в Катангском районе -5,-10°, местами -13,-18°, днём +15,+20°, при облачной погоде +5,+10°. ТЕПЕРЬ: все новости от Телеинформа — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... погода Тэги: