ТЕМЫ
Архив
< Апреля 2018>
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Сегодня
Погода
24.04.2018

В Иркутске 25 апреля небольшой дождь, около +20°

Иркутская область, 24.04.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 25 апреля ожидается переменная облачность, ночью и  утром небольшой дождь, ветер северо-западный, с переходом днем на юго-восточный 5-10 м/с, ночью порывы 11-16 м/с, температура ночью +6,+8°, днём +18,+20°.

По области, согласно прогнозу иркутского УГМС, 25 апреля – переменная облачность, ночью в южных, верхнеленских районах, по остальной территории местами небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, в северных районах в виде мокрого снега и снега, днём местами небольшой дождь, мокрый снег. Утром при прояснении туман. Ветер западный, северо-западный 5-10 м/с, порывы 15-20 м/с, с переходом днем на юго-западный, юго-восточный 5-10 м/с порывы до 14 м/с. Температура ночью +3,+8°, в пониженных формах рельефа -1,-6°, в Катангском районе -5,-10°, местами -13,-18°, днём +15,+20°, при облачной погоде +5,+10°.

ТЕПЕРЬ: все новости от Телеинформа — в Telegram

Рынок труда и карьера в Иркутской области

Загрузка...

ИА Телеинформ - о новых фильмах месяца, включая трейлеры новых фильмов

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске