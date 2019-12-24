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25.12.2019

В Иркутске 25 декабря без существенных осадков, днем -12,-14°

Иркутская область, 25.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 25 декабря ожидается переменная облачность, ночью небольшой снег, днем без существенных осадков, ветер юго-восточный 2-7 м/с, температура ночью -21,-23°, днем -12,-14°.

По области, по прогнозу иркутского УГМС, 25 декабря – переменная облачность, местами небольшой снег, утром при прояснении туман, ветер юго-западный, юго-восточный 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с, температура ночью -21,-26°, при прояснении -31,-36°, в западных районах при облачной погоде -15,-20°, днем -14,-19°, местами -24,-29°, в западных и южных районах при малооблачной погоде -9,-14°.

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В Иркутске 25 декабря без существенных осадков, днем -12,-14°25 Декабря 2019, 07.00
2019-12-24-10-21-11
Иркутская область, 25.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 25 декабря ожидается переменная облачность, ночью небольшой снег, днем без существенных осадков, ветер юго-восточный 2-7 м/с, температура ночью -21,-23°, днем -12,-14°.
Сергей Шмидт - авторские колонки об Иркутске. Еженедельно
Новости гемблинга: В Испании признали лудоманию психическим расстройством, игровые автоматы онлайн набирают популярность24 Декабря 2019, 10.45
2019-12-24-15-52-40
Испания, 24.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Недавно, игорным регулятором Испании была пересмотрена Программа внедрения принципов ответственного гемблинга на 2020 год. Теперь игорная зависимость будет квалифицироваться как психологическое расстройство.
Победитель новогоднего марафона РУСАЛа в Братске выиграл шестизначную сумму24 Декабря 2019, 21.15
2019-12-24-13-32-46
Братск, Москва, 24.12.19 (ИА «Телеинформ»), - «Верим в чудо, творим чудо!» – традиционный новогодний марафон РУСАЛа завершился. Накануне его участники защитили благотворительные проекты. Победитель получил сертификат на шестизначную сумму.  
С нового года в России введут пенсии для цирковых животных25 Декабря 2019, 07.30
Москва, 25.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Пенсии за выслугу лет будут введены в России для цирковых животных с 2020 года. Как сообщил председатель комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов их будут обеспечивать пожизненным содержанием в достойных условиях, пишут argumenti.ru.
Определены места для запуска новогодних фейерверков в Иркутске24 Декабря 2019, 17.11
Иркутск, 24.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске определены места проведения праздничных фейерверков в новогодние праздники с 30 декабря 2019 года по 9 января 2020 года.
В Иркутске открыли мемориальную доску Почетному гражданину города Елизавете Патрушевой24 Декабря 2019, 16.50
Иркутск, 24.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 24 декабря состоялось торжественное открытие мемориальной доски Почетному гражданину города Елизавете Патрушевой.
Виды имплантации зубов, плюсы и минусы24 Декабря 2019, 07.04
2019-12-24-05-25-33
Российская Федерация, 24.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Решить проблему отсутствующих зубов можно по-разному: установка мостовидных конструкций, съемных или несъемных протезов. Однако только протезирование зубов на дентальных имплантах позволяет людям, решившимся на этот шаг, вернуть себе полноценное качество жизни и красивую улыбку. Импланты, не требуя замены, служат долгими десятилетиями (в отличие от других протезов) и главное - несут полноценную жевательную нагрузку и не способствуют деформациям кости челюсти. Выбор в пользу имплантации очевиден - по крайней мере для человека, заботящегося о своем здоровье и имидже.
На страже экологии: иркутские эксперты – об осознанном потреблении, запрете на пластик и менталитете россиян24 Декабря 2019, 13.02
2019-12-24-05-05-24
Иркутск, 24.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В России из года в год набирает обороты экологическое движение. Всё больше людей пополняет ряды защитников природы и окружающей среды, проблематика, по крайней мере пока хотя бы на словах, привлекает и внимание федеральных властей. Стал ли переломным 2019 год? С таким вопросом к иркутским экспертам обратился Телеинформ.
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Николай Труфанов провел рабочее совещание по обеспечению жильем детей-сирот в Иркутской области24 Декабря 2019, 15.48
Иркутская область, 24.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Рабочее совещание по вопросам обеспечения жильем детей, оставшихся без попечения родителей, прошло 23 декабря на площадке комитета по собственности и экономической политике Законодательного собрания Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба ИРО ВПП «Единая Россия».
Профессор права Сергей Шишкин – о самых значимых для Иркутской области событиях 2019 года24 Декабря 2019, 12.46
-2019-
Иркутская область, 24.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Телеинформ продолжает вместе с экспертным сообществом подводить итоги уходящего 2019 года. Главные события в политической жизни Иркутской области прокомментировал доктор юридических наук, профессор права Сергей Шишкин.
Новогоднюю елку для детей из пострадавших районов Приангарья организовали активисты МГЕР24 Декабря 2019, 12.22
Иркутская область, 24.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В преддверии Нового года «Молодая Гвардия Единой России» проводит по всей стране благотворительную акцию «Все сбудется». Волонтеры фонда «Добро в действии» оказывают адресную помощь людям, посещают социальные учреждения, а также организуют праздничные мероприятия и выпуск социального видеоролика с призывом совершать добрые дела.
Новогодний утренник для многодетных и малоимущих семей провели в Ангарске при поддержке «Единой России»23 Декабря 2019, 16.44
Ангарск, 23.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Ангарское городское местное отделение партии «Единая Россия» совместно с отделом психолого-педагогической помощи ОГКУ «Управление социальной защиты населения по Ангарскому району» и при поддержке благотворительного фонда «Рука помощи» организовали и провели новогодний утренник для детей из многодетных, приемных и малоимущих семей, проживающих на территории Ангарского городского округа.
Игорь Кобзев назвал «смотринами» трёхмесячные контракты чиновников правительства Иркутской области23 Декабря 2019, 16.14
2019-12-23-08-22-11
Иркутская область, 23.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Три месяца, на которые заключены контракты с членами нового состава правительства Иркутской области, – это фактически «смотрины», во время которых станет понятно, смогут ли назначенные люди выдержать скоростной темп работы. Об этом 23 декабря врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев сообщил журналистам.
Андрей Турчак: «Единая Россия» не поддержит инициативу о снижении нештрафуемого порога с 20 до 10 км/ч23 Декабря 2019, 16.01
Москва, 23.12.19 (ИА «Телеинформ»), - «Единая Россия» не поддержит инициативу о снижении нештрафуемого порога с 20 до 10 км/ч.
Игорь Кобзев назвал новый состав правительства Иркутской области23 Декабря 2019, 13.31
2019-12-23-05-34-32
Иркутская область, 23.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев назвал новый состав правительства региона.
Срок. Ежемесячные обзоры от Сергея Шмидта
На трассе «Вилюй» под Братском столкнулись четыре автомобиля24 Декабря 2019, 17.28
Братск, 24.12.19 (ИА «Телеинформ»), - На въезде в Братск на федеральной трассе «Вилюй» утром 24 декабря столкнулись четыре автомобиля. Об этом стало известно из соцсетей.
В Аларском районе перед судом предстанет стрелок по машинам24 Декабря 2019, 16.59
Аларский район, 24.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Завершено расследование уголовного дела в отношении 52-летнего жителя поселка Кутулик Аларского района, устроившего в этом году стрельбу по машинам и чужому имуществу.
Иркутский облсуд вынес приговор трем родственникам за коллективное убийство24 Декабря 2019, 16.22
Усольский район, 24.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении дяди и двух его родных племянников. Они признаны виновными в убийстве, совершенном группой лиц.
Уголовное дело возбудили в Тулуне по факту гибели на пожаре бабушки с внуком24 Декабря 2019, 16.05
Тулун, 24.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Тулуне по признакам причинения смерти по неосторожности возбуждено уголовное дело в связи с гибелью ребенка и пожилой женщины на пожаре.
Трое ангарчан выращивали в гаражах коноплю на продажу24 Декабря 2019, 12.35
Ангарск, 24.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Ангарске трое местных жителей арендовали несколько гаражных боксов и оборудовали в них лаборатории для выращивания конопли и производства наркотиков.
Стажер-полицейский спас в Аларском районе на пожаре двух человек24 Декабря 2019, 12.05
2019-12-24-04-24-15
Аларский район, 24.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В полиции Приангарья намерены ходатайствовать перед начальником ГУ МВД по Иркутской области о поощрении стажера по должности участкового уполномоченного полиции Алексея Ярцева, который спас на пожаре в Аларском районе двух человек.
В Тулуне на пожаре погибли 11-летний мальчик и его бабушка24 Декабря 2019, 11.36
2019-12-24-03-45-55
Тулун, 24.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Тулуне по улице Октябрьская ранним утром 24 декабря горел двухквартирный дом. В огне погибли 11-летний мальчик и его 86-летняя бабушка. Мать ребенка успела спастись через окно до прибытия пожарных.
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