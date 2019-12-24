В Иркутске 25 декабря без существенных осадков, днем -12,-14°

Российская Федерация, 24.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Решить проблему отсутствующих зубов можно по-разному: установка мостовидных конструкций, съемных или несъемных протезов. Однако только протезирование зубов на дентальных имплантах позволяет людям, решившимся на этот шаг, вернуть себе полноценное качество жизни и красивую улыбку. Импланты, не требуя замены, служат долгими десятилетиями (в отличие от других протезов) и главное - несут полноценную жевательную нагрузку и не способствуют деформациям кости челюсти. Выбор в пользу имплантации очевиден - по крайней мере для человека, заботящегося о своем здоровье и имидже.