|Погода
|24.12.2019
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В Иркутске 25 декабря ночью обещают снег, днем облачно и около -14°
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Иркутская область, 24.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 25 декабря ожидается переменная облачность, ночью небольшой снег, днем без существенных осадков, ветер юго-восточный 2-7 м/с, температура ночью -21,-23°, днем -12,-14°.
По области, по прогнозу иркутского УГМС, 25 декабря – переменная облачность, местами небольшой снег, утром при прояснении туман, ветер юго-западный, юго-восточный 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с, температура ночью -21,-26°, при прояснении -31,-36°, в западных районах при облачной погоде -15,-20°, днем -14,-19°, местами -24,-29°, в западных и южных районах при малооблачной погоде -9,-14°.
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