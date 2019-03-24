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25.03.2019

В Иркутске 25 марта временами вновь обещают небольшой снег

Иркутская область, 25.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 25 марта ожидается переменная облачность, временами небольшой снег, ветер северо-восточный с переходом днем на юго-восточный 5-10 м/с, температура ночью -3,-5°, днем +3,+5°.

По области иркутское УГМС прогнозирует переменную облачность, ночью местами небольшой и умеренный снег, днем в западных районах и местами по остальной территории небольшие и умеренные осадки в виде мокрого снега и снега. Ветер северо-западный, северо-восточный, днем по югу юго-восточный 5-10 м/с, днем в западных районах порывы до 14 м/с. Температура ночью -3,-8°, при прояснении -13,-18°, в северных, верхнеленских районах -23,-28°, при облачной погоде -13,-18°, в северо-западных районах -5,-10°, при прояснении -15,-20°, днем +1,+6°, местами -4,-9°.

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