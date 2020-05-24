|Погода
|25.05.2020
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В Иркутске 25 мая ожидается гроза и до +27°
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Иркутская область, 25.05.20 (ИА «Телеинформ»), – В Иркутске 25 мая синоптики прогнозируют переменную облачность, в первой половине ночи и вечером возможен небольшой дождь, гроза, ветер западный, северо-западный ночью 3-8 м/с, днем 6-11 м/с, температура ночью +8,+10º, днем +25,+27°.
По области иркутское УГМС также обещает переменную облачность, местами кратковременные дожди, грозы, ветер западный, северо-западный 2-7 м/с, днем местами порывы до 14 м/с. Температура ночью +7,+12°, в пониженных формах рельефа +1,+6°, днём +24,+29°, при облачной погоде +15,+20°.
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