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25.05.2020

В Иркутске 25 мая ожидается гроза и до +27°

Иркутская область, 25.05.20 (ИА «Телеинформ»), – В Иркутске 25 мая синоптики прогнозируют переменную облачность, в первой половине ночи и вечером возможен небольшой дождь, гроза, ветер западный, северо-западный ночью 3-8 м/с, днем 6-11 м/с, температура ночью +8,+10º, днем +25,+27°.

По области иркутское УГМС также обещает переменную облачность, местами кратковременные дожди, грозы, ветер западный, северо-западный 2-7 м/с, днем местами порывы до 14 м/с. Температура ночью +7,+12°, в пониженных формах рельефа +1,+6°, днём +24,+29°, при облачной погоде +15,+20°.

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Сегодня в Иркутске:
В Иркутске 25 мая ожидается гроза и до +27°25 Мая 2020, 07.00
2020-05-24-15-12-29
Иркутская область, 25.05.20 (ИА «Телеинформ»), – В Иркутске 25 мая синоптики прогнозируют переменную облачность, в первой половине ночи и вечером возможен небольшой дождь, гроза, ветер западный, северо-западный ночью 3-8 м/с, днем 6-11 м/с, температура ночью +8,+10º, днем +25,+27°.
Сергей Шмидт - авторские колонки об Иркутске. Еженедельно
Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии заявил, что вколол себе вакцину от COVID-19, которую они разрабатывают25 Мая 2020, 07.30
Москва, 25.05.20 (ИА «Телеинформ»), – Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вколол себе вакцину от коронавируса, которую создают в центре. Об этом сообщают argumenti.ru.
При поддержке Фонда Андрея Чернышева в домах ветеранов Братска и района будут установлены пожарные извещатели24 Мая 2020, 19.35
Братск, 24.05.20 (ИА «Телеинформ»), – Накануне директор Фонда «Сибирский Характер» Яна Синявская передала инспекторам госпожнадзора автономные дымовые извещатели.
Еще один госпиталь для больных коронавирусной инфекцией готовится к открытию в Усть-Куте24 Мая 2020, 19.07
Усть-Кут, 24.05.20 (ИА «Телеинформ»), – Для работы в госпитале Усть-Кута будут сформированы дополнительные бригады медиков. Об этом 23 мая в ходе рабочего визита в Усть-Кут заявил исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.
В иркутском предместье Рабочее прошла акция «Посади дерево – подари планете Жизнь»24 Мая 2020, 15.33
Иркутск, 24.05.20 (ИА «Телеинформ»), – В предместье Рабочее жители в рамках акции «Посади дерево – подари планете жизнь» на придомовых территориях высадили 60 сосен, сообщает пресс-служба ИРО ВПП «Единая Россия».
Еще 116 случаев заболевания COVID-19 выявлено в Иркутской области за сутки24 Мая 2020, 12.40
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Иркутская область, 24.05.20 (ИА «Телеинформ»), – На утро 24 мая, по информации оперативного штаба , за минувшие сутки в регионе выявлено 116 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 1194.
За два месяца волонтеры «Единой России» оказали помощь более полутора миллионам человек24 Мая 2020, 10.00
Москва, 24.05.20 (ИА «Телеинформ»), – С первых дней пандемии «Единая Россия» поддерживает медиков и людей, оказавшихся в тяжелой ситуации — для этого создана сеть волонтерских центров. Достаточно быстро их развернули во всех 85 регионах страны.
Саянская городская больница к сентябрю получит новый рентген-аппарат и компьютерный томограф23 Мая 2020, 21.07
Саянск, 23.05.20 (ИА «Телеинформ»), – Исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев 22 мая посетил городскую больницу в Саянске.
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Дмитрий Бердников вновь занимает пост секретаря иркутского отделения «Единой России»22 Мая 2020, 13.28
2020-05-22-05-31-16
Иркутск, 22.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Президиум генерального совета партии «Единая Россия» отменил решение об освобождении Дмитрия Бердникова от исполнения полномочий секретаря иркутского городского местного отделения ЕР. Документ имеется в распоряжении Телеинформа.
СМИ: Сергея Левченко не пустят на выборы губернатора Иркутской области22 Мая 2020, 12.08
2020-05-22-04-24-02
Иркутская область, 22.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Экс-губернатора Иркутской области Сергея Левченко не допустят до губернаторских выборов. Об этом пишет газета «Ведомости», ссылаясь на двух человек, близких к администрации президента.
Степан Франтенко стал зампредседателя комитета по природопользованию ЗС Приангарья21 Мая 2020, 12.56
Иркутская область, 21.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Степан Франтенко избран заместителем председателя комитета по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве Законодательного собрания Иркутской области.
ЛДПР, «Справедливая Россия» и «Гражданская платформа» выдвинут своих кандидатов в губернаторы Приангарья21 Мая 2020, 12.30
2020-05-21-04-35-55
Иркутская область, 21.05.20 (ИА «Телеинформ»), - ЛДПР, «Справедливая Россия» и «Гражданская платформа» выдвинут своих кандидатов в губернаторы Приангарья. Телеинформ узнал, кто представит партии на осенних выборах.
Депутаты Заксобрания Иркутской области – об отчёте врио губернатора Игоря Кобзева21 Мая 2020, 11.10
2020-05-21-03-17-11
Иркутская область, 21.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Депутаты Законодательного собрания Иркутской области прокомментировали отчёт врио губернатора Игоря Кобзева о результатах деятельности правительства региона. Отчёт был представлен на 30-й сессии регионального парламента, состоявшейся 20 мая, напоминает пресс-служба регпарламента.
Экс-глава Приангарья Сергей Левченко заявил о своем участии в выборах губернатора21 Мая 2020, 10.45
2020-05-21-02-57-25
Иркутская область, 21.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Сергей Левченко намерен участвовать в губернаторских выборах осенью 2020 года. Об этом он заявил 20 мая журналисту портала «Октагон».
Зеленый свет для самовыдвиженцев: эксперты оценили изменения в законодательство о выборах губернатора Иркутской области 20 Мая 2020, 21.45
2020-05-20-14-06-12
Иркутская область, 20.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Важное изменение в законодательство о выборах губернатора Иркутской области было принято 20 мая на сессии Заксобрания. Депутаты областного парламента одобрили закон, допускающий участие самовыдвиженцев. Это в корне меняет доселе существовавший «партийный» принцип участия в губернаторской гонке. По мнению экспертов, решение было вполне ожидаемым.
Современный Китай: мифы и реальность
Пропавшую 25-летнюю девушку в Иркутске разыскивают полицейские 24 Мая 2020, 13.16
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Иркутск, 24.05.20 (ИА «Телеинформ»), – Сотрудники полиции в Иркутске разыскивают без вести пропавшую Полякову Надежду Владимировну. С заявлением в дежурную часть накануне обратилась родственница пропавшей.
Семь лесных пожаров потушено за сутки на территории Иркутской области24 Мая 2020, 11.23
Иркутская область, 24.05.20 (ИА «Телеинформ»), – За прошедшие сутки в лесном фонде на территории Иркутской области ликвидировано семь пожаров, шесть из них – вновь обнаруженные.
Пешеход получил смертельные травмы от наезда иномарки в Аларском районе23 Мая 2020, 21.25
Аларский район, 23.05.20 (ИА «Телеинформ»), – Сотрудники полиции выясняют обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия в Аларском районе, в результате которого погиб пешеход.
Несовершеннолетняя девушка родила ребенка на вокзале в Тайшете23 Мая 2020, 17.49
2020-05-23-09-56-15
Тайшет, 23.05.20 (ИА «Телеинформ»), – В ночь на 22 мая работникам медпункта на вокзале в Тайшете пришлось принимать роды у 17-летней девушки, которая возвращалась на поезде из Красноярска в Саянск.
Четверых пропавших детей в Иркутском районе искали более ста человек, вертолет и квадрокоптеры23 Мая 2020, 14.44
2020-05-23-06-51-29
Иркутский район, 23.05.20 (ИА «Телеинформ»), – Накануне в селе Смоленщина Иркутского района два мальчика и две девочки в возрасте от 10 до 13 лет ушли гулять на улицу и домой не вернулись. Уже ночью родители пропавших обратились за помощью в полицию.
В Куйтунском районе опрокинулся трактор, пострадала женщина-пассажир23 Мая 2020, 11.10
2020-05-23-03-35-14
Куйтунский район, 23.05.20 (ИА «Телеинформ»), – Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадала 31-летняя местная жительница.
Полиция фиксирует рост дистанционных мошенничеств в Иркутской области22 Мая 2020, 17.18
2020-05-22-09-22-03
Иркутская область, 22.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области продолжается рост числа преступлений, совершенных дистанционным способом. На 22 мая с заявлениями в полицию обратились 762 человека. Для сравнения за пять месяцев 2019 год жертв аферистов было на 30 меньше.
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