В Иркутске 25 мая резко ухудшится погода

Иркутская область, 25.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 25 мая облачно, ночью небольшой дождь, днём дождь с мокрым снегом. Ветер северо-западный 5-10 м/с, порывы до 15 м/с. Температура ночью +4,+6°, днём около +8°. По области Иркутское УГМС прогнозирует переменную облачность. Местами в западных и северных районах небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, в течение суток в горах Восточного Саяна и в верхнеленских районах, днем – в центральных и южных районах небольшие и умеренные, местами сильные осадки, грозы. Утром при прояснении туман. Ветер западный, северо-западный 5-10 м/с, порывы до 13 м/с, в западных, центральных, южных, верхнеленских районах 13-18 м/с. Температура ночью +3,+8°, при прояснении до -2°, днём +8,+13°, при облачной погоде +2,+7°, в западных и северных районах при уменьшении облачности до +18°, в северо-восточных районах +19,+24°. ТЕПЕРЬ: все новости от Телеинформа — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... погода Тэги: