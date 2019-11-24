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25.11.2019

В Иркутске 25 ноября ветрено, днём -9,-11°

Иркутская область, 24.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 25 ноября ожидается переменная облачность, ночью без осадков, днём небольшой снег, ветер ночью юго-восточный с переходом на северо-западный 3-8 м/с днём порывы до 11 м/с. Температура ночью -17,-19° в пригородной зоне до -22°, днём -9,-11°.

По Иркутской области, по данным УГМС по Иркутской области, 25 ноября ожидается переменная облачность, небольшой, местами умеренный снег, ночью в центральных и южных районах, днём в Катангском районе без существенных осадков,  ветер западный, северо-западный 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура ночью -13,-18°, при прояснении -23,-28°, днём -9,-14°, при облачной погоде -18,-23°, в крайних северных районах ночью -25,-30°,  местами -33,-38°, днем -25,-30°.

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В Иркутске 25 ноября ветрено, днём -9,-11°25 Ноября 2019, 07.00
2019-11-24-09-48-47
Иркутская область, 24.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 25 ноября ожидается переменная облачность, ночью без осадков, днём небольшой снег, ветер ночью юго-восточный с переходом на северо-западный 3-8 м/с днём порывы до 11 м/с. Температура ночью -17,-19° в пригородной зоне до -22°, днём -9,-11°.
Сергей Шмидт - авторские колонки об Иркутске. Еженедельно
Популярность онлайн-казино растёт во всём мире20 Ноября 2019, 20.04
Интернет, 20.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В качестве интересного проведения досуга многие предпочитают играть в азартные игры. К тому же, для этого вовсе не обязательно посещать известные наземные заведения и тратить много времени на дорогу. Сыграть в игровые автоматы можно и через интернет. Казино Вулкан игровые автоматы на деньги знают практически все любители азарта. Посетив сайт клуба avtomaty-cash.com можно почувствовать атмосферу настоящего казино. Испробовать свою удачу можно именно здесь. Тренировки всегда доступны на демо-версих слотов. Преимущества казино уже почувствовали многие страны и стараются оказывать таким ресурсам максимальную поддержку.
Иркутскстат: женщины всё чаще откладывают рождение детей «на потом»24 Ноября 2019, 12.26
Иркутская область, 24.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области каждая пятая женщина из числа опрошенных на прямой вопрос о намерении иметь ребенка (первого или ещё одного) ответила «Да, при любых условиях». Ещё 29% готовы родить при наличии необходимых условий. И около половины (44%) сказали «нет». А кого-то такой вопрос поставил в тупик, сообщает Иркутскстат.
Ламинат — актуальное и достойное предложение среди современных отделочных материалов24 Ноября 2019, 07.31
Потребительский рынок, 24.11.19 (ИА «Телеинформ»), -  Современные напольные покрытия могут украсить и дополнить любой интерьер. Рынок в этой части пестрит предложениями. Можно выбрать отделочные материалы для пола разных ценовых сегментов, использовать многообразие фактур, цветовых решений и т.д. Среди отделочных материалов для полов квартиры применяют, к примеру, половые доски, полимерные и поливинилхлоридные полы, линолеум, мармолеум, керамическую плитку, ковролин и т.д. Пользуется большой популярностью сейчас и такое отделочное решение, как ламинат. Этот материал можно найти, посетив торговые центры, магазины для ремонта, также выставляют предложения по ламинату компании на своих сайтах. https://parkett-shop.ru/products/laminat/laminat_quick_step_belgiya/ - здесь можно увидеть ламинат Quick Step в широкой ассортиментной линейке. Преимущества этого покрытия – высокая прочность, светостойкость, простой монтаж благодаря замковой системе Uniclic.
Жительниц Иркутской области поздравляют с Днём матери24 Ноября 2019, 12.08
2019-11-24-04-22-20
Иркутская область, 24.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Первые лица Иркутска и Иркутской области поздравляют с Днём матери.
Во время акции «Безопасный лед» более тысячи человек будут обеспечивать безопасность на водных объектах23 Ноября 2019, 17.06
Иркутская область, 23.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Межведомственная акция «Безопасный лед» в Иркутской области в этом году стартует 25 ноября.
Уволена чиновница, которая одобрила новый порядок медосмотра водителей в России22 Ноября 2019, 17.48
Москва, 22.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Министр здравоохранения Вероника Скворцова уволила директора Национального научного центра наркологии Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского Татьяну Клименко, которая одобрила новый порядок медосмотра водителей. Об этом сообщает Lenta.ru.
В Иркутске с 25 ноября начнут выбирать лучший социально значимый проект ТОСов22 Ноября 2019, 17.47
Иркутск, 22.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске стартует открытое голосование за лучший социально значимый проект территориального общественного самоуправления. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
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В Москве прошёл съезд «Единой России»24 Ноября 2019, 12.04
Москва, 24.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В Москве прошёл 10 съезд партии «Единая Россия». В нём приняли участие делегация Иркутского регионального отделения во главе с членом Генсовета партии, секретарём иркутского регионального отделения Сергеем Соколом. Об этом сообщает пресс-служба реготделения политической организации.
Андрей Чернышёв: депутаты Госдумы "пробили стену непонимания" в вопросах помощи переселенцам из районов Крайнего Севера22 Ноября 2019, 16.03
Иркутская область, 22.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В Государственной Думе продолжается напряженная работа над проектом федерального бюджета на 2020-й и предстоящий период 2021–2022 годов. Уже принятые ключевые поправки, в основном, касаются поддержки регионов. Депутаты от северных территорий также дают свои предложения. Об этом сообщает пресс-служба партии «Единая Россия».
Законопроект об экоэкспертизе на Байкальской природной территории планируют принять во втором и третьем чтениях до Нового года22 Ноября 2019, 12.59
Иркутская область, 22.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Депутат Государственной Думы (фракция «Единой России»), председатель межфракционной рабочей группы «Байкал» Сергей Тен поучаствовал в заседании комитета по экологии и охране окружающей среды. Об этом сообщает пресс-служба партии.
Жалобы жителей приняла замруководителя УФССП по Иркутской области в приёмной «Единой Росссии»22 Ноября 2019, 12.23
Иркутск, 22.11.19 (ИА «Телеинформ»), - На приёме в региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева прозвучали самые актуальные вопросы об исполнении судебных решений. Приём провела заместитель руководителя управления федеральной службы судебных приставов по Иркутской области Алёна Карамышева, сообщает пресс-служба реготделения партии.
Молодогвардейцы продолжаю мониторинг больниц на доступность среды для людей с ОВЗ22 Ноября 2019, 12.05
Иркутская область, 22.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Молодогвардейцы Иркутского регионального отделения 20 ноября провели очередной мониторинг медицинских учреждений в рамках партийного проекта «Единая страна – доступная среда» в городе Усть-Илимске и Саянске. Об этом сообщает пресс-служба реготделения партии «Единая Россия».
Дума Иркутска подготовила поправки в Устав города в связи с изменением процедуры избрания мэра22 Ноября 2019, 11.43
2019-11-22-04-02-24
Иркутск, 22.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Депутаты думы Иркутска внесли проект изменений в Устав города, касающихся изменения процедуры избрания мэра областного центра. Об этом сообщает пресс-служба думы.
Братские единороссы присоединились к проекту «Школа реальных дел»22 Ноября 2019, 11.39
Братск, 22.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В среду, 20 ноября, в конференц-зале Братского государственного университета состоялось официальное открытие проекта лицея №1 и БРГУ «Школа реальных дел». Об этом сообщает пресс-служба реготделения партии «Единая Россия».
Современный Китай: мифы и реальность
Директора «Звезды» арестовали за хищение денег у иркутского Фонда капремонта24 Ноября 2019, 17.32
Москва, 24.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Басманный суд Москвы на 2 месяца отправил в СИЗО директора компании «Звезда» Олега Хамуляка, обвиняемого в хищении 185 млн рублей у Фонда капитального ремонта многоквартирных домов в Иркутской области. Об этом сообщает ТАСС.
Избил, ранил и оставил умирать в лесу: житель Железногорска-Илимского подозревается в покушении на убийство женщины24 Ноября 2019, 09.38
Железногорск-Илимский, 24.11.19 (ИА «Телеинформ»), - СУ СКР по Иркутской области предъявило обвинение в покушении на убийство 31-летнему жителю Железногорска-Илимского. Мужчина задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения, сообщает пресс-служба ведомства.
К делу о ДТП с участием мэра Тулуна подключился СКР24 Ноября 2019, 09.25
Черемховский район, Тулун, 24.11.19 (ИА «Телеинформ»), - СУ СКР по Иркутской области начало доследственную проверку по факту дорожно-транспортного происшествия с участием мэра Тулуна Юрия Кариха. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Соцсети: мэр Тулуна Юрий Карих попал в ДТП23 Ноября 2019, 21.32
Тулун, 23.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Мэр Тулуна Юрий Карих попал в ДТП, погибла его жена, ехавшая с ним в автомобиле, сообщают пользователи соцсетей.
В Иркутске рецидивист ограбил китайского студента23 Ноября 2019, 16.46
Иркутск, 23.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске полицейские поймали рецидивиста, ограбившего китайского студента.
В Осинском районе в ДТП по вине пьяного водителя погиб человек23 Ноября 2019, 15.10
Осинский район, 23.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В Осинском районе в ДТП по вине пьяного водителя погиб человек, еще один – пострадал.
Трое человек погибли, один травмировался на пожарах в Иркутской области 22 ноября22 Ноября 2019, 17.19
Иркутская область, 22.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Трое человек погибли, один травмировался на пожарах в Иркутской области 22 ноября. В первой половине дня зафиксировано 14 возгораний в Усольском и Тулунском районах региона, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.
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