В Иркутске 25 ноября ветрено, днём -9,-11°

Иркутская область, 24.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 25 ноября ожидается переменная облачность, ночью без осадков, днём небольшой снег, ветер ночью юго-восточный с переходом на северо-западный 3-8 м/с днём порывы до 11 м/с. Температура ночью -17,-19° в пригородной зоне до -22°, днём -9,-11°.

По Иркутской области, по данным УГМС по Иркутской области, 25 ноября ожидается переменная облачность, небольшой, местами умеренный снег, ночью в центральных и южных районах, днём в Катангском районе без существенных осадков, ветер западный, северо-западный 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура ночью -13,-18°, при прояснении -23,-28°, днём -9,-14°, при облачной погоде -18,-23°, в крайних северных районах ночью -25,-30°, местами -33,-38°, днем -25,-30°.