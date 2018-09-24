В Иркутске 25 сентября солнечно и по-летнему тепло

Иркутская область, 25.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 25 сентября ожидается переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный 5-10 м/с, температура ночью +3,+5°, днем +18,+20°. По области, по прогнозу иркутского УГМС, 25 сентября – переменная облачность, без осадков, днем в западных, северо-западных районах местами небольшой и умеренный дождь, утром в отдельных районах туман. Ветер восточный, юго-восточный, с переходом днем в западных и центральных районах на западный, северо-западный 5-10 м/с, днем порывы до 14 м/с. Температура ночью +1,+6°, в пониженных формах рельефа 0,-5°, днем +16,+21°, при облачной погоде +10,+15°. ТЕПЕРЬ: все новости от Телеинформа — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... погода Тэги: