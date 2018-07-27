В Иркутске 26 апреля тёплый ветер, днём +20,+22°

Иркутская область, 26.04.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 26 апреля ожидается переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный ночью 5-10 м/с, днём 7-12 м/с, температура ночью около +8°, днём +20,+22°.

По области, согласно прогнозу иркутского УГМС, 26 апреля – переменная облачность, местами небольшие и умеренные осадки в виде дождя, ночью по северу с мокрым снегом, в южных районах ночью без осадков, утром при прояснении туман.

Ветер ночью юго-западный, юго-восточный, днём западный, юго-западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с, в западных, северных и центральных районах порывы до 18 м/с, температура ночью +3,+8°, при прояснении -2,-7°, днём +15,+20°, при облачной погоде +8,+13°, в южных районах +18,+23°.