В Иркутске 26 августа временами дождь, днем около +18°

Иркутская область, 26.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 26 августа ожидается облачная с прояснениями погода, временами дождь, ночью гроза, ветер северо-западный ночью 6-11 м/с, днем 7-12 м/с, температура ночью +10,+12°, днем около +18°. По области метеорологи ожидают переменную облачность, в южных, верхнеленских районах и местами по остальной территории небольшие, умеренные дожди. В отдельных районах сильные дожди, грозы, ночью и очень сильные дожди, утром туман. Ветер западный, северо-западный 5-10 м/с, порывы ночью до 16 м/с, днем 13-18 м/с. Температура ночью +8,+13°, при прояснении +1,+6°, днем +18,+23°, при облачной погоде +10,+15°, в Катангском, северо-восточных районах +20,+25°, при облачной погоде до +15°. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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