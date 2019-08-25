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26.08.2019

В Иркутске 26 августа временами дождь, днем около +18°

Иркутская область, 26.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 26 августа ожидается облачная с прояснениями погода, временами дождь, ночью гроза, ветер северо-западный ночью 6-11 м/с, днем 7-12 м/с, температура ночью +10,+12°, днем около +18°.

По области метеорологи ожидают переменную облачность, в южных, верхнеленских районах и местами по остальной территории небольшие, умеренные дожди. В отдельных районах сильные дожди, грозы, ночью и очень сильные дожди, утром туман. Ветер западный, северо-западный 5-10 м/с, порывы ночью до 16 м/с, днем 13-18 м/с. Температура ночью +8,+13°, при прояснении +1,+6°, днем +18,+23°, при облачной погоде +10,+15°, в Катангском, северо-восточных районах +20,+25°, при облачной погоде до +15°.

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В Иркутске 26 августа временами дождь, днем около +18°26 Августа 2019, 07.02
2019-08-25-22-46-58
Иркутская область, 26.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 26 августа ожидается облачная с прояснениями погода, временами дождь, ночью гроза, ветер северо-западный ночью 6-11 м/с, днем 7-12 м/с, температура ночью +10,+12°, днем около +18°.
Сергей Шмидт - авторские колонки об Иркутске. Еженедельно
Байкальск вошел в ТОП-5 городов для отдыха на озерах в выходные24 Августа 2019, 16.01
Байкальск, 24.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выявил самые популярные города на озерах, которые выбирали туристы для отдыха в летние выходные в 2019 году. Байкальск на озере Байкал занял пятое место в первой шестерке.
Мебель: как люди ее выбирают и изделия для кукол Барби 24 Августа 2019, 07.29
Российская Федерация, 24.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Аналитики Яндекса провели исследование, касающееся выбора и покупки мебели. Для этого специалистами было опрошено больше 1 тысячи пользователей, и была изучена динамика поисковых запросов за последний двухгодичный период.
Инструмент и оборудование Stihl от официального дилера 24 Августа 2019, 07.04
-stihl-
Российская Федерация, 24.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Немецкая корпорация Stihl более восьмидесяти лет занимается производством надежного, функционального, высокотехнологичного инструмента и оборудования. Европейская продукция используется в сельском хозяйстве, строительстве, находит широкое применение в других сферах.
Общественные пляжи в Иркутске и Ангарске закроют в конце августа24 Августа 2019, 13.40
Иркутская область, 24.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области 24 августа закрыли девять пляжей на территории детских лагерей – летняя оздоровительная кампания окончена. На контроле ГИМС остаются два общественных пляжа, расположенные в заливе Якоби Иркутского водохранилища в Иркутске и на Еловском водохранилище в Ангарске. Их закрытие запланировано на конец августа.
Кухонные доски с нацистской символикой чуть не провезли в Сибирь из Китая24 Августа 2019, 12.27
СФО, 24.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Из Китая в Сибирь пытались ввезти партию разделочных кухонных досок с нацистской символикой, сообщает пресс-служба Иркутской таможни.
Лучших работников в сфере туризма выбрали в Приангарье24 Августа 2019, 12.12
Иркутская область, 24.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Подведены итоги регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы туризма «Лучший по профессии в индустрии туризма».
Иркутская зоогалерея станет зоопарком 29 августа24 Августа 2019, 11.26
Иркутск, 24.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Открытие нового здания Иркутской зоогалереи с названием «Иркутский зоопарк» запланирован на 29 августа. На участке предприятия «Фортуна» разместят 150 видов животных общей численностью около тысячи особей, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
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Депутата думы Иркутска шестого созыва Алексея Распутина сняли с выборов в новый состав23 Августа 2019, 16.12
Иркутск, 23.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Кировский районный суд Иркутска 22 августа отменил регистрацию действующего депутата по округу №22 Алексея Распутина кандидатом на выборах в думу областного центра седьмого созыва. Об этом сообщается в материалах суда.
Облсуд признал, что дума Иркутска не вправе требовать от губернатора документы, подтверждающие коррупционные нарушения 23 Августа 2019, 09.56
2019-08-23-02-02-10
Иркутск, 23.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Дума Иркутска не вправе требовать от губернатора Иркутской области документы, подтверждающие коррупционные нарушения. Именно такие выводы сделал Иркутский областной суд, на заседании которого рассмотрено исковое заявление главы региона Сергея Левченко о признании противоречащими федеральному законодательству отдельных положений правового акта думы.
В Иркутске отметили 350-летие национального российского триколора22 Августа 2019, 17.30
Иркутск, 22.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Утром 22 августа колонна из десяти автомобилей с государственными флагами России проехала по большинству районов Иркутска.
Мэр Иркутска Дмитрий Бердников открыл митинг, посвященный Дню государственного флага России22 Августа 2019, 17.12
Иркутск, 22.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Торжественный митинг, посвященный Дню государственного флага России, состоялся в Иркутске.
В Иркутской области ликвидировали региональные отделения трёх партий22 Августа 2019, 16.46
2019-08-22-08-50-03
Иркутская область, 22.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области ликвидировали региональные отделения «Партии пенсионеров России», «Партии свободных граждан» и партии «Города России». Об этом сообщает пресс-служба облизбиркома.
Сергей Сокол поздравил жителей Иркутской области с Днем Государственного флага22 Августа 2019, 16.43
Иркутская область, 22.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол поздравил жителей Иркутской области с Днем Государственного флага России.
«Единая Россия» предлагает ввести повышающий коэффициент 1,4 для выплат по программе «Земский доктор»21 Августа 2019, 18.02
Москва, 21.08.19 (ИА «Телеинформ»), - «Единая Россия» готова в короткие сроки внести в законодательство необходимые изменения, направленные на повышение качества первичной медицинской помощи. Об этом заявил секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак.
Срок. Ежемесячные обзоры от Сергея Шмидта
В Ангарске задержали героинщицу, ранее уже приговоренную к одиннадцати годам за наркоторговлю25 Августа 2019, 16.34
Ангарск, 25.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Ангарске полицейские задержали цыганку-героинщицу, ранее уже приговоренную к одиннадцати годам колонии за наркоторговлю.
Серийного грабителя поймали в Иркутске24 Августа 2019, 11.51
Иркутск, 24.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске задержали 40-летнего местного жителя по подозрению в серии уличных грабежей и краж. Известно, что злоумышленник ранее был неоднократно судим за аналогичные преступления.
Иркутянка «подарила» новому знакомому из соцсетей 65 тысяч рублей, аферист исчез с деньгами23 Августа 2019, 15.40
2019-08-23-07-43-01
Иркутск, 23.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутянка стала жертвой нового знакомого в соцсетях: девушка отдала мужчине 65 тысяч рублей, после чего аферист перестал выходить на связь. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
В Иркутске разыскивают опасного преступника со шрамом на щеке23 Августа 2019, 13.02
2019-08-23-05-07-18
Иркутск, 23.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске разыскивают опасного преступника со шрамом на щеке. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
В Иркутской области горит 823 гектара леса23 Августа 2019, 11.31
Иркутская область, 23.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области горит 823 гектара леса. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.
Сергей Левченко «ничего не знает» о массовых искажениях данных о лесных пожарах в Иркутской области22 Августа 2019, 12.46
Иркутская область, 22.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Губернатор Иркутской области Сергей Левченко не получал информацию от проверяющих и контролирующих органов о сокрытии и искажении данных о лесных пожарах. Об этом он сообщил 21 августа журналистам, передаёт ТАСС.
В Иркутске водитель иномарки насмерть сбил велосипедиста и скрылся22 Августа 2019, 13.16
Иркутск, 22.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске водитель иномарки насмерть сбил велосипедиста и скрылся – полиция его разыскала.
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