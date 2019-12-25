ТЕМЫ
Архив
< Декабрь 2019 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Сегодня
Погода
26.12.2019

В Иркутске 26 декабря без осадков, днем до - 12°

Иркутская область, 26.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 26 декабря ожидается переменная облачность, без существенных осадков, утром местами туман, ветер юго-восточный 4-9 м/с, температура ночью -18,-20°, днём -10,-12°.

В Иркутской области, по данным УГМС, ожидается переменная облачность, небольшой снег, в южных и северо-восточных районах местами небольшой снег, утром при прояснении туман, ветер юго-восточный, юго-западный, с переходом днём в западных и северо-западных районах на западный, северо-западный 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура ночью -18,-23°, при облачной погоде -10,-15°, в Катангском, Киренском, Усть-Кутском, северо-восточных и верхнеленских районах -25,-30°, местами -35,-40°, днём -8,-13°, местами -18,-23°, в Катангском и северо-восточных районах -20,-25°, местами -30,-35°.

Тэги:
 
Сегодня в Иркутске:
В Иркутске 26 декабря без осадков, днем до - 12°26 Декабря 2019, 07.01
2019-12-25-10-02-53
Иркутская область, 26.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 26 декабря ожидается переменная облачность, без существенных осадков, утром местами туман, ветер юго-восточный 4-9 м/с, температура ночью -18,-20°, днём -10,-12°.
О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?
Рынок Форекс: Работа брокера Adamant Finance 25 Декабря 2019, 10.41
----adamant-finance-
Интернет, 25.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Возникновение большого количества различных брокерских организаций обуславливается возрастающей популярностью рынка Форекс. Многие участники торговли находят для себя здесь дополнительный заработок, а многие остаются навсегда и прибыль от проведенных сделок становится своего рода заработком. Однако, успех торговли во многом зависит от брокерской организации, с которой трейдер заключает договор. Сложность заключается именно в выборе надежного брокера с комфортными условиями для торговли.
От светодиодной елки до ватных ретро-игрушек – все об иркутском рынке новогодних атрибутов25 Декабря 2019, 17.00
2019-12-25-09-00-59
Иркутск, 25.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Главный признак иркутского предновогодья – обилие такого сезонного товара, как елки, украшения для них, гирлянды, новогодний декор для дома, хлопушки и так далее. Во сколько иркутянам обойдется покупка елки, где и почем можно приобрести украшения для нее – все это в тексте Телеинформа.
В Иркутске на улице Урицкого открыли главную елку Правобережного округа25 Декабря 2019, 12.51
Иркутск, 25.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске на улице Урицкого 24 декабря состоялся праздничный концерт «Пусть всем повезёт, или Остановка по требованию!», посвященный открытию главной ёлки Правобережного округа. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
En+ Group к Новому году открыла ледовый городок в заливе Якоби25 Декабря 2019, 12.49
en-group-
Иркутск, 25.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Компания En+ Group, ведущий вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии, открыла к Новому году зимнюю зону отдыха в заливе Якоби, которая состоит из ледового лабиринта, ледяной елки в форме опоры ЛЭП, двух детских горок, а также арт-объекта в виде светящейся лампочки. Городок будет открыт всю зиму.
«Единая Россия» запустила в Усть-Кутском районе фотоконкурс «Новый год встречаем с новой книгой»25 Декабря 2019, 11.58
Усть-Кутский район, 25.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Усть-Кутском районе стартовал конкурс «Новый год встречаем с новой книгой». Организатором конкурса выступило Усть-Кутское местное отделение партии «Единая Россия» совместно с межпоселенческой библиотекой.
Новости гемблинга: В Испании признали лудоманию психическим расстройством, игровые автоматы онлайн набирают популярность24 Декабря 2019, 10.45
2019-12-24-15-52-40
Испания, 24.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Недавно, игорным регулятором Испании была пересмотрена Программа внедрения принципов ответственного гемблинга на 2020 год. Теперь игорная зависимость будет квалифицироваться как психологическое расстройство.
Победитель новогоднего марафона РУСАЛа в Братске выиграл шестизначную сумму24 Декабря 2019, 21.15
2019-12-24-13-32-46
Братск, Москва, 24.12.19 (ИА «Телеинформ»), - «Верим в чудо, творим чудо!» – традиционный новогодний марафон РУСАЛа завершился. Накануне его участники защитили благотворительные проекты. Победитель получил сертификат на шестизначную сумму.  
Загрузка...
Перспективы и проблемы развития Осинского района обсудил Сергей Сокол с активом территории25 Декабря 2019, 17.35
Осинский район, 25.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Необходимо переходить к стратегическому планированию развития муниципальных образований Иркутской области, считает председатель Законодательного собрания региона Сергей Сокол. Об этом сообщает пресс-служба облпарламента.
Игорь Кобзев принял участие в заседании Общественной палаты региона25 Декабря 2019, 16.53
Иркутская область, 25.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Работа правительства региона должна быть максимально открытой для людей. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев на пленарном заседании Общественной палаты региона.
Политконференция состоялась в иркутском районном отделении «Единой России»25 Декабря 2019, 15.12
Иркутский район, 25.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутском районе 24 декабря состоялась 10 конференция районного отделения «Единой России» под председательством первого заммэра района Игоря Жука.
Вячеслав Моше Кантор солидарен с Владимиром Путиным в необходимости сохранения исторической правды о событиях Второй мировой войны25 Декабря 2019, 08.33
Российская Федерация, 25.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Сохранение исторической правды о событиях самой страшной войны XX века, а также о трагических событиях Холокоста, унёсших миллионы невинных жизней, во многом стало определяющим для масштабной общественной работы Вячеслава Моше Кантора.
Политический ритуал без «фриков» и неудобных вопросов – иркутские эксперты обсудили пресс-конференцию Владимира Путина25 Декабря 2019, 10.05
2019-12-24-11-13-34
Иркутск, 25.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутск продолжает обсуждать ежегодную большую пресс-конференцию президента Владимира Путина, которая прошла в Москве 19 декабря. Приангарье на ней «прозвучало» в связи с отставкой экс-губернатора Сергея Левченко. 20 декабря иркутские эксперты собрались, чтобы обсудить не только политическое будущее региона, но и те тенденции, которые удалось отследить по итогам общения президента с журналистами.
Николай Труфанов провел рабочее совещание по обеспечению жильем детей-сирот в Иркутской области24 Декабря 2019, 15.48
Иркутская область, 24.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Рабочее совещание по вопросам обеспечения жильем детей, оставшихся без попечения родителей, прошло 23 декабря на площадке комитета по собственности и экономической политике Законодательного собрания Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба ИРО ВПП «Единая Россия».
Профессор права Сергей Шишкин – о самых значимых для Иркутской области событиях 2019 года24 Декабря 2019, 12.46
-2019-
Иркутская область, 24.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Телеинформ продолжает вместе с экспертным сообществом подводить итоги уходящего 2019 года. Главные события в политической жизни Иркутской области прокомментировал доктор юридических наук, профессор права Сергей Шишкин.
Срок. Ежемесячные обзоры от Сергея Шмидта
Полицейские задержали аферистку из Черемхова, которая продавала экзотические растения через соцсети25 Декабря 2019, 17.08
Черемхово, 25.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Иркутской области совместно с оперативниками межмуниципального отдела МВД России «Черемховский» установили личность и задержали мошенницу, которая продавала экзотические растения через соцсети. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
СКР проводит доследственную проверку по факту гибели рабочих на пожаре в Заларинском районе25 Декабря 2019, 15.52
Заларинский район, 25.12.19 (ИА «Телеинформ»), - СКР проводит доследственную проверку по факту гибели рабочих на пожаре в Заларинском районе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Два человека погибли на пожаре в общежитии поселка Залари Иркутской области, причина возгорания устанавливается25 Декабря 2019, 12.59
Заларинский район, 25.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Эксперты испытательной пожарной лаборатории и дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара в посёлке Залари, на котором погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.
В Братске почти две недели ищут без вести пропавшего Виктора Павлова25 Декабря 2019, 12.35
2019-12-25-04-45-28
Братск, 25.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Межмуниципальное управление МВД России «Братское» проводит розыск пропавшего без вести 12 декабря местного жителя Виктора Геннадьевича Павлова. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
Братчанина приговорили к 220 часам обязательных работ за организацию подпольного казино25 Декабря 2019, 11.00
Братск, 25.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Собранные следственными органами СУ СКР по Иркутской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 31-летнего братчанина. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 171.2 УК РФ – незаконные организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны.
В поселке Залари Иркутской области ночью 25 декабря загорелись общежития, пострадали шесть человек25 Декабря 2019, 09.29
-25-
Заларинский район, 25.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В поселке Залари Иркутской области ночью 25 декабря загорелись общежития лесозаготовительного предприятия. На месте до сих пор работают специалисты МЧС, сообщает пресс-служба ведомства.
На трассе «Вилюй» под Братском столкнулись четыре автомобиля24 Декабря 2019, 17.28
Братск, 24.12.19 (ИА «Телеинформ»), - На въезде в Братск на федеральной трассе «Вилюй» утром 24 декабря столкнулись четыре автомобиля. Об этом стало известно из соцсетей.
Поиск людей в Иркутске и области
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА № ФС 77 - 75717, выдано 24.05.2019 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске