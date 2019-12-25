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25.12.2019

В Иркутске 26 декабря днем ожидается до -12°

Иркутская область, 25.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 26 декабря ожидается переменная облачность, без существенных осадков, утром местами туман, ветер юго-восточный 4-9 м/с, температура ночью -18,-20°, днём -10,-12°.

В Иркутской области, по данным УГМС, ожидается переменная облачность, небольшой снег, в южных и северо-восточных районах местами небольшой снег, утром при прояснении туман, ветер юго-восточный, юго-западный, с переходом днём в западных и северо-западных районах на западный, северо-западный 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура ночью -18,-23°, при облачной погоде -10,-15°, в Катангском, Киренском, Усть-Кутском, северо-восточных и верхнеленских районах -25,-30°, местами -35,-40°, днём -8,-13°, местами -18,-23°, в Катангском и северо-восточных районах -20,-25°, местами -30,-35°.

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Сегодня в Иркутске:
В Иркутске 26 декабря днем ожидается до -12°25 Декабря 2019, 17.53
2019-12-25-09-54-32
Иркутская область, 25.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 26 декабря ожидается переменная облачность, без существенных осадков, утром местами туман, ветер юго-восточный 4-9 м/с, температура ночью -18,-20°, днём -10,-12°.
Сергей Шмидт - авторские колонки об Иркутске. Еженедельно
От светодиодной елки до ватных ретро-игрушек – все об иркутском рынке новогодних атрибутов25 Декабря 2019, 17.00
2019-12-25-09-00-59
Иркутск, 25.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Главный признак иркутского предновогодья – обилие такого сезонного товара, как елки, украшения для них, гирлянды, новогодний декор для дома, хлопушки и так далее. Во сколько иркутянам обойдется покупка елки, где и почем можно приобрести украшения для нее – все это в тексте Телеинформа.
В Иркутске на улице Урицкого открыли главную елку Правобережного округа25 Декабря 2019, 12.51
Иркутск, 25.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске на улице Урицкого 24 декабря состоялся праздничный концерт «Пусть всем повезёт, или Остановка по требованию!», посвященный открытию главной ёлки Правобережного округа. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
En+ Group к Новому году открыла ледовый городок в заливе Якоби25 Декабря 2019, 12.49
en-group-
Иркутск, 25.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Компания En+ Group, ведущий вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии, открыла к Новому году зимнюю зону отдыха в заливе Якоби, которая состоит из ледового лабиринта, ледяной елки в форме опоры ЛЭП, двух детских горок, а также арт-объекта в виде светящейся лампочки. Городок будет открыт всю зиму.
«Единая Россия» запустила в Усть-Кутском районе фотоконкурс «Новый год встречаем с новой книгой»25 Декабря 2019, 11.58
Усть-Кутский район, 25.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Усть-Кутском районе стартовал конкурс «Новый год встречаем с новой книгой». Организатором конкурса выступило Усть-Кутское местное отделение партии «Единая Россия» совместно с межпоселенческой библиотекой.
Новости гемблинга: В Испании признали лудоманию психическим расстройством, игровые автоматы онлайн набирают популярность24 Декабря 2019, 10.45
2019-12-24-15-52-40
Испания, 24.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Недавно, игорным регулятором Испании была пересмотрена Программа внедрения принципов ответственного гемблинга на 2020 год. Теперь игорная зависимость будет квалифицироваться как психологическое расстройство.
Победитель новогоднего марафона РУСАЛа в Братске выиграл шестизначную сумму24 Декабря 2019, 21.15
2019-12-24-13-32-46
Братск, Москва, 24.12.19 (ИА «Телеинформ»), - «Верим в чудо, творим чудо!» – традиционный новогодний марафон РУСАЛа завершился. Накануне его участники защитили благотворительные проекты. Победитель получил сертификат на шестизначную сумму.  
Роспотребнадзор Приангарья рассказал, как правильно выбрать красную икру25 Декабря 2019, 08.00
2019-12-24-10-31-12
Иркутская область, 25.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Специалисты Роспотребнадзора советуют при выборе красной икры обратить внимание на несколько моментов, чтобы приобрести качественный и безопасный продукт. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.
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Перспективы и проблемы развития Осинского района обсудил Сергей Сокол с активом территории25 Декабря 2019, 17.35
Осинский район, 25.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Необходимо переходить к стратегическому планированию развития муниципальных образований Иркутской области, считает председатель Законодательного собрания региона Сергей Сокол. Об этом сообщает пресс-служба облпарламента.
Игорь Кобзев принял участие в заседании Общественной палаты региона25 Декабря 2019, 16.53
Иркутская область, 25.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Работа правительства региона должна быть максимально открытой для людей. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев на пленарном заседании Общественной палаты региона.
Политконференция состоялась в иркутском районном отделении «Единой России»25 Декабря 2019, 15.12
Иркутский район, 25.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутском районе 24 декабря состоялась 10 конференция районного отделения «Единой России» под председательством первого заммэра района Игоря Жука.
Вячеслав Моше Кантор солидарен с Владимиром Путиным в необходимости сохранения исторической правды о событиях Второй мировой войны25 Декабря 2019, 08.33
Российская Федерация, 25.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Сохранение исторической правды о событиях самой страшной войны XX века, а также о трагических событиях Холокоста, унёсших миллионы невинных жизней, во многом стало определяющим для масштабной общественной работы Вячеслава Моше Кантора.
Политический ритуал без «фриков» и неудобных вопросов – иркутские эксперты обсудили пресс-конференцию Владимира Путина25 Декабря 2019, 10.05
2019-12-24-11-13-34
Иркутск, 25.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутск продолжает обсуждать ежегодную большую пресс-конференцию президента Владимира Путина, которая прошла в Москве 19 декабря. Приангарье на ней «прозвучало» в связи с отставкой экс-губернатора Сергея Левченко. 20 декабря иркутские эксперты собрались, чтобы обсудить не только политическое будущее региона, но и те тенденции, которые удалось отследить по итогам общения президента с журналистами.
Николай Труфанов провел рабочее совещание по обеспечению жильем детей-сирот в Иркутской области24 Декабря 2019, 15.48
Иркутская область, 24.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Рабочее совещание по вопросам обеспечения жильем детей, оставшихся без попечения родителей, прошло 23 декабря на площадке комитета по собственности и экономической политике Законодательного собрания Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба ИРО ВПП «Единая Россия».
Профессор права Сергей Шишкин – о самых значимых для Иркутской области событиях 2019 года24 Декабря 2019, 12.46
-2019-
Иркутская область, 24.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Телеинформ продолжает вместе с экспертным сообществом подводить итоги уходящего 2019 года. Главные события в политической жизни Иркутской области прокомментировал доктор юридических наук, профессор права Сергей Шишкин.
Современный Китай: мифы и реальность
Полицейские задержали аферистку из Черемхова, которая продавала экзотические растения через соцсети25 Декабря 2019, 17.08
Черемхово, 25.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Иркутской области совместно с оперативниками межмуниципального отдела МВД России «Черемховский» установили личность и задержали мошенницу, которая продавала экзотические растения через соцсети. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
СКР проводит доследственную проверку по факту гибели рабочих на пожаре в Заларинском районе25 Декабря 2019, 15.52
Заларинский район, 25.12.19 (ИА «Телеинформ»), - СКР проводит доследственную проверку по факту гибели рабочих на пожаре в Заларинском районе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Два человека погибли на пожаре в общежитии поселка Залари Иркутской области, причина возгорания устанавливается25 Декабря 2019, 12.59
Заларинский район, 25.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Эксперты испытательной пожарной лаборатории и дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара в посёлке Залари, на котором погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.
В Братске почти две недели ищут без вести пропавшего Виктора Павлова25 Декабря 2019, 12.35
2019-12-25-04-45-28
Братск, 25.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Межмуниципальное управление МВД России «Братское» проводит розыск пропавшего без вести 12 декабря местного жителя Виктора Геннадьевича Павлова. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
Братчанина приговорили к 220 часам обязательных работ за организацию подпольного казино25 Декабря 2019, 11.00
Братск, 25.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Собранные следственными органами СУ СКР по Иркутской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 31-летнего братчанина. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 171.2 УК РФ – незаконные организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны.
В поселке Залари Иркутской области ночью 25 декабря загорелись общежития, пострадали шесть человек25 Декабря 2019, 09.29
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Заларинский район, 25.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В поселке Залари Иркутской области ночью 25 декабря загорелись общежития лесозаготовительного предприятия. На месте до сих пор работают специалисты МЧС, сообщает пресс-служба ведомства.
На трассе «Вилюй» под Братском столкнулись четыре автомобиля24 Декабря 2019, 17.28
Братск, 24.12.19 (ИА «Телеинформ»), - На въезде в Братск на федеральной трассе «Вилюй» утром 24 декабря столкнулись четыре автомобиля. Об этом стало известно из соцсетей.
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