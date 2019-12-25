В Иркутске 26 декабря днем ожидается до -12°

Иркутская область, 25.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 26 декабря ожидается переменная облачность, без существенных осадков, утром местами туман, ветер юго-восточный 4-9 м/с, температура ночью -18,-20°, днём -10,-12°. В Иркутской области, по данным УГМС, ожидается переменная облачность, небольшой снег, в южных и северо-восточных районах местами небольшой снег, утром при прояснении туман, ветер юго-восточный, юго-западный, с переходом днём в западных и северо-западных районах на западный, северо-западный 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура ночью -18,-23°, при облачной погоде -10,-15°, в Катангском, Киренском, Усть-Кутском, северо-восточных и верхнеленских районах -25,-30°, местами -35,-40°, днём -8,-13°, местами -18,-23°, в Катангском и северо-восточных районах -20,-25°, местами -30,-35°. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: погода Тэги: