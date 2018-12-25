В Иркутске 26 декабря обещают 30-градусный мороз

Иркутская область, 25.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 26 декабря ожидается переменная облачность, ночью слабый снег, днем без осадков, ветер северо-западный 4-9 м/с, температура ночью -35,-37°, днем -28,-30°. По области, по прогнозу иркутского УГМС, 26 декабря – переменная облачность, местами небольшой снег, туман. Ветер северо-западный, юго-западный 4-9 м/с, порывы до 14 м/с, поземки. Температура ночью -35,-40°, в пониженных формах рельефа -44,-49°, в Нижнеудинском, Ольхонском районах, в горах Южного Прибайкалья -33,-38°, местами -23,-28°, в северных и верхнеленских районах -48,-53°, при облачной погоде -38,-43°, днем -29,-34°, в пониженных формах рельефа -39,-44°, в западных районах, горах Восточного Саяна, Южного Прибайкалья -28,-33°, местами -18,-23°. ТЕПЕРЬ: все новости от Телеинформа — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... погода Тэги: