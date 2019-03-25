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26.03.2019

В Иркутске 26 марта днем ветрено, -1,+1°

Иркутская область, 26.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 26 марта ночью будет облачно, мокрый снег, днём переменная облачность, временами небольшой снег, ветер северо-западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с, температура ночью -4,-6°, днём -1,+1°.

По области иркутское УГМС прогнозирует переменную облачность, ночью в южных районах, местами по остальной территории небольшие и умеренные осадки в виде мокрого снега и снега, в горах Южного Прибайкалья сильный снег, днём в отдельных районах небольшой и умеренный снег. Утром при прояснении туман. Ветер северо-западный, западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с, в центральных, южных районах порывы 12-17 м/с, позёмки. Температура ночью -4,-9°, при прояснении -14,-19°, в северных, Усть-Кутском, Казачинско-Ленском районах -17,-22°, при прояснении -27,-32°, днём -3,+2°, при облачной погоде -5,-10°.

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