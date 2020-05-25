В Иркутске 26 мая обещают жару и слабый дождь

Российская Федерация, 25.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В регионах РФ подводятся итоги по налогам от игорного бизнеса в первом квартиле текущего года. Так, бюджет Приморья пополнился в обозначенный временной отрезок от данной сферы более чем на 30 млн рублей, такие же показатели у Калининградской области. В Самарской области сумма налоговых поступлений превысила 2 млн рублей. Как известно, игорная индустрия существует в двух направлениях. Это наземные заведения и виртуальные, к примеру, Вулкан казино.