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25.05.2020

В Иркутске 26 мая обещают жару и слабый дождь

Иркутская область, 25.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 26 мая ожидается переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем слабый дождь, ветер западный, северо-западный 7-12 м/с, температура ночью +10,+12°, днем +25,+27°.

По области, согласно прогнозу иркутского УГМС, 26 мая – переменная облачность, ночью местами небольшие дожди, днем кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный, северо-западный ночью 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с, днем 6-11 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

В северо-западных, Чунском, Тайшетском, Киренском, Усть–Кутском районах днем ветер 15-20 м/с. Температура ночью +9,+14°, в пониженных формах рельефа +1,+6°, днем +22,+27°, при облачной погоде +14,+19°.

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В Иркутске 26 мая обещают жару и слабый дождь25 Мая 2020, 17.48
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Иркутская область, 25.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 26 мая ожидается переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем слабый дождь, ветер западный, северо-западный 7-12 м/с, температура ночью +10,+12°, днем +25,+27°.
О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?
Школа киренского поселка Алексеевка стала лауреатом всероссийского конкурса «Читаем Альберта Лиханова: книги о вере, надежде, любви»25 Мая 2020, 17.40
Киренский район, 25.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Средняя школа поселка Алексеевка Киренского района стала лауреатом всероссийского конкурса «Читаем Альберта Лиханова: книги о вере, надежде, любви».
Отделение Ивано-Матренинской детской больницы стало временным домом для медперсонала ковидного госпиталя «инфекционки»25 Мая 2020, 17.10
2020-05-25-09-19-18
Иркутск, 25.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Отделение медицинской реабилитации для пациентов с соматическими заболеваниями иркутской городской Ивано-Матренинской детской больницы переоборудовано под гостиницу для медперсонала областной инфекционной больницы.
В «Сибирском зоопарке» Иркутска рысь снова выхаживает котят25 Мая 2020, 16.01
2020-05-25-08-35-10
Иркутск, 25.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В «Сибирском зоопарке» в иркутском микрорайоне Солнечный рысь Алена снова опекает бездомных котят.
Азартная индустрия: налоги, Вулкан казино, джекпот в 4 млн евро, любопытная информация25 Мая 2020, 10.06
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Российская Федерация, 25.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В регионах РФ подводятся итоги по налогам от игорного бизнеса в первом квартиле текущего года. Так, бюджет Приморья пополнился в обозначенный временной отрезок от данной сферы более чем на 30 млн рублей, такие же показатели у Калининградской области. В Самарской области сумма налоговых поступлений превысила 2 млн рублей. Как известно, игорная индустрия существует в двух направлениях. Это наземные заведения и виртуальные, к примеру, Вулкан казино.
Десять проектов волонтеров Приангарья победили на региональном этапе федерального конкурса «Регион добрых дел»25 Мая 2020, 12.10
Иркутская область, 25.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области подвели итоги регионального этапа всероссийского конкурса лучших практик поддержки волонтёрства «Регион добрых дел». Победителями стали 10 проектов, всего поступило 22 заявки. Об этом на совещании регионального координационного совета в сфере добровольчества сообщил заместитель министра по молодежной политике Иркутской области Артём Миронов.
В Иркутском зоосаде лисы впервые принесли потомство25 Мая 2020, 10.35
2020-05-25-03-07-56
Иркутск, 25.05.20 (ИА «Телеинформ»), - У лисы Алисы из Иркутского Зоосада родилось трое сыновей. Поскольку она живет в вольере сразу с двумя взрослыми самцами, то установить отцовство сотрудникам не удалось, отмечают в зоосаде.
В Иркутской области к 25 мая количество зараженных коронавирусом превысило 1300 человек25 Мая 2020, 10.26
-25-1300-
Иркутская область, 25.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области по состоянию на 25 мая зарегистрировано 1306 случаев инфицирования COVID-19. Прирост за сутки составил 112 человек.
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Иркутские коммунисты намерены вновь созвать внеочередную сессию ЗС по мерам поддержки в эру коронавируса25 Мая 2020, 17.36
2020-05-25-09-43-22
Иркутск, 25.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутские коммунисты намерены вновь созвать внеочередную сессию Заксобрания по мерам поддержки в эру коронавируса. Документ уже подготовлен, члены партии собирают подписи единомышленников. Об этом журналистам 25 мая рассказал глава фракции КПРФ в Законодательном собрании Андрей Левченко.
Иркутское региональное отделение КПРФ выдвинет своего кандидата в губернаторы в конце июня25 Мая 2020, 16.41
2020-05-25-08-49-31
Иркутская область, 25.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутское региональное отделение КПРФ выдвинет своего кандидата в губернаторы в конце июня. Это произойдет по итогам проведенной партийной конференции, на которой и будет окончательно выбран претендент на пост главы региона. Об этом журналистам рассказал руководитель фракции КПРФ в Заксобрании Андрей Левченко на пресс-конференции 25 мая.
Дмитрий Бердников вновь занимает пост секретаря иркутского отделения «Единой России»22 Мая 2020, 13.28
2020-05-22-05-31-16
Иркутск, 22.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Президиум генерального совета партии «Единая Россия» отменил решение об освобождении Дмитрия Бердникова от исполнения полномочий секретаря иркутского городского местного отделения ЕР. Документ имеется в распоряжении Телеинформа.
СМИ: Сергея Левченко не пустят на выборы губернатора Иркутской области22 Мая 2020, 12.08
2020-05-22-04-24-02
Иркутская область, 22.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Экс-губернатора Иркутской области Сергея Левченко не допустят до губернаторских выборов. Об этом пишет газета «Ведомости», ссылаясь на двух человек, близких к администрации президента.
Степан Франтенко стал зампредседателя комитета по природопользованию ЗС Приангарья21 Мая 2020, 12.56
Иркутская область, 21.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Степан Франтенко избран заместителем председателя комитета по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве Законодательного собрания Иркутской области.
ЛДПР, «Справедливая Россия» и «Гражданская платформа» выдвинут своих кандидатов в губернаторы Приангарья21 Мая 2020, 12.30
2020-05-21-04-35-55
Иркутская область, 21.05.20 (ИА «Телеинформ»), - ЛДПР, «Справедливая Россия» и «Гражданская платформа» выдвинут своих кандидатов в губернаторы Приангарья. Телеинформ узнал, кто представит партии на осенних выборах.
Депутаты Заксобрания Иркутской области – об отчёте врио губернатора Игоря Кобзева21 Мая 2020, 11.10
2020-05-21-03-17-11
Иркутская область, 21.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Депутаты Законодательного собрания Иркутской области прокомментировали отчёт врио губернатора Игоря Кобзева о результатах деятельности правительства региона. Отчёт был представлен на 30-й сессии регионального парламента, состоявшейся 20 мая, напоминает пресс-служба регпарламента.
Срок. Ежемесячные обзоры от Сергея Шмидта
Стали известны новые подробности исчезновения Надежды Поляковой в Иркутске25 Мая 2020, 17.01
2020-05-25-09-12-15
Иркутск, 25.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске сотрудники полиции и волонтеры продолжают поиски без вести пропавшей 25-летней Надежды Поляковой. Стали известны новые подробности ее исчезновения, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
Лжецелительниц-гастролерок будут судить в Иркутской области25 Мая 2020, 15.34
2020-05-25-07-50-31
Иркутская область, 25.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Приангарье перед судом предстанут две жительницы Новосибирской области по обвинению в мошенничестве. Их жертвами в 2019 году стали как минимум 10 пожилых женщин в возрасте от 83 до 93 лет из Иркутска, Ангарска, Усолья-Сибирского, Черемхово и Иркутского района, лишившиеся суммарно свыше 450 тысяч рублей.
В Тайшетском районе из-за крупного лесного пожара ввели режим ЧС25 Мая 2020, 15.07
2020-05-25-07-31-34
Тайшетский район, 25.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Из-за крупного лесного пожара площадью 674 га в Тайшетском районе с 9:00 25 мая введен режим ЧС. Об этом на заседании регионального оперативного штаба объявил исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.
В Тайшетском районе рабочий погиб, копая котлован25 Мая 2020, 12.20
2020-05-25-04-36-43
Тайшетский район, 25.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Тайшетском районе возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшего по неосторожности смерть человека. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского СУ на транспорте СКР.
Более тысячи нарушений особого пожарного режима зафиксировано в Приангарье с начала сезона25 Мая 2020, 12.28
2020-05-25-04-30-50
Иркутская область, 25.05.20 (ИА «Телеинформ»), -  С начала пожароопасного периода в Иркутской области 1024 человека привлечены к административной ответственности за нарушение требований пожарной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.
Крупный пожар тушат в Свирске25 Мая 2020, 12.02
2020-05-25-04-20-03
Свирск, 25.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Пожар на площади 1800 квадратных метров локализован 25 мая в Свирске. Тушение возгорания продолжается.
Брат и сестра из Боханского района, зарубившие знакомую топором, получили 26 лет тюрьмы на двоих25 Мая 2020, 11.50
Боханский район, 25.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский областной суд рассмотрел уголовное дело в отношении родных брата и сестры, которые в мае прошлого года зарубили свою знакомую топором. Также суд вынес наказание их приятелю, который помог скрыть преступление. Об этом сообщает пресс-служба суда.
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