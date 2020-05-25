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|25.05.2020
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В Иркутске 26 мая обещают жару и слабый дождь
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Иркутская область, 25.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 26 мая ожидается переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем слабый дождь, ветер западный, северо-западный 7-12 м/с, температура ночью +10,+12°, днем +25,+27°.
По области, согласно прогнозу иркутского УГМС, 26 мая – переменная облачность, ночью местами небольшие дожди, днем кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный, северо-западный ночью 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с, днем 6-11 м/с, местами порывы 15-20 м/с.
В северо-западных, Чунском, Тайшетском, Киренском, Усть–Кутском районах днем ветер 15-20 м/с. Температура ночью +9,+14°, в пониженных формах рельефа +1,+6°, днем +22,+27°, при облачной погоде +14,+19°.
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