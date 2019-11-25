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26.11.2019

В Иркутске 26 ноября днем -12,-14°

Иркутская область, 26.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 26 ноября ожидается переменная облачность, ночью небольшой снег, ветер северо-западный 5-10 м/с, днем без осадков, ветер юго-восточный 2-7 м/с, температура ночью -22,-24°, днем -12,-14°.

По области, по прогнозу иркутского УГМС, 26 ноября – переменная облачность, местами небольшой снег, утром в отдельных районах туман, ветер ночью западный, северо-западный, днем юго-западный, юго-восточный 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с, температура ночью -22,-27°, при прояснении 32,-37°, в Катангском, Усть-Кутском, Киренском районах -34,-39°, днем -12,-17°, в пониженных формах рельефа -22,-27°.

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Сегодня в Иркутске:
В Иркутске 26 ноября днем -12,-14°26 Ноября 2019, 07.00
2019-11-25-10-36-06
Иркутская область, 26.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 26 ноября ожидается переменная облачность, ночью небольшой снег, ветер северо-западный 5-10 м/с, днем без осадков, ветер юго-восточный 2-7 м/с, температура ночью -22,-24°, днем -12,-14°.
Сергей Шмидт - авторские колонки об Иркутске. Еженедельно
Натяжные потолки: виды, плюсы, где заказать и к какому интерьеру применить25 Ноября 2019, 03.36
Российская Федерация, 25.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Помещения в квартирах и частных домах все чаще отделывают натяжными потолками. Для установки таких потолков никакая особая подготовка не требуется. Стоит лишь там, где размещены предметы интерьера, высвободить немного места для перемещения мастера со стремянкой, когда он будет монтировать крепежные профили.
В Иркутске открыт набор на ежегодный всероссийский конкурс красоты «Mrs/Ms Russia Earth 2020»25 Ноября 2019, 15.54
Иркутск, 25.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске начался набор на ежегодный всероссийский конкурс красоты «Mrs/Ms Russia Earth 2020».
В Усть-Илимске инспекторы ГИБДД пришли на помощь водителю-диабетику25 Ноября 2019, 15.37
Усть-Илимск, 25.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Жителю Усть-Илимска 24 ноября стало плохо за рулем из-за приступа диабета. Помощь мужчине оказали инспекторы ГИБДД.
Текущая неделя: обзор важных дат и VIP-праздников25 Ноября 2019, 13.09
Иркутская область, 25.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Телеинформ продолжает знакомить с проектом «Дни рождения и даты», представленным на сайте i38.ru.
За неделю через иркутский аэропорт проследовали восемь кошек, две собаки и 214 декоративных птиц25 Ноября 2019, 12.16
Иркутск, 25.11.19 (ИА «Телеинформ»), - С 18 по 24 ноября в пункте пропуска ОАО «Международный Аэропорт Иркутск» госинспекторами регионального управления Россельхознадзора на международных рейсах проконтролирована перевозка семи кошек в Таиланд и Китай и одной собаки во Вьетнам.
Жительнице Усть-Илимска на два месяца ограничили свободу за интимную видеосъемку25 Ноября 2019, 12.07
2019-11-25-04-09-36
Усть-Илимск, 25.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Жительнице Усть-Илимска на два месяца ограничили свободу за интимную видеосъемку знакомой.
Популярность онлайн-казино растёт во всём мире20 Ноября 2019, 20.04
Интернет, 20.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В качестве интересного проведения досуга многие предпочитают играть в азартные игры. К тому же, для этого вовсе не обязательно посещать известные наземные заведения и тратить много времени на дорогу. Сыграть в игровые автоматы можно и через интернет. Казино Вулкан игровые автоматы на деньги знают практически все любители азарта. Посетив сайт клуба avtomaty-cash.com можно почувствовать атмосферу настоящего казино. Испробовать свою удачу можно именно здесь. Тренировки всегда доступны на демо-версих слотов. Преимущества казино уже почувствовали многие страны и стараются оказывать таким ресурсам максимальную поддержку.
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Сергей Сокол поздравил Романа Ефремова с вступлением в генсовет «Единой России»25 Ноября 2019, 17.27
Иркутская область, 25.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В рамках ежегодной ротации кадров на 19 съезде «Единой России» в Москве принято решение о выведении из состава генерального совета партии директора МКУК Верхнегутарского МО Натальи Тутаевой и включении в состав генсовета секретаря первички Иркутского городского местного отделения ЕР, директора ООО «Интеграл» Романа Ефремова.
В Усть-Куте члены «Единой России» подвели итоги конкурса видеороликов ко Дню матери25 Ноября 2019, 16.12
Усть-Кут, 25.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Усть-Кутское городское местное отделение партии «Единая Россия» подвело итоги традиционного конкурса видеороликов ко Дню матери «Мама – главное слово в каждой судьбе».
Сергей Сокол: «Единая Россия» будет стремиться к победе во всех предстоящих избирательных кампаниях25 Ноября 2019, 12.49
Иркутская область, 25.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Секретарь Иркутского реготделения, член Генерального совета «Единой России» Сергей Сокол принял участие в 19 съезде партии в Москве.
В Москве прошёл съезд «Единой России»24 Ноября 2019, 12.04
Москва, 24.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В Москве прошёл 10 съезд партии «Единая Россия». В нём приняли участие делегация Иркутского регионального отделения во главе с членом Генсовета партии, секретарём иркутского регионального отделения Сергеем Соколом. Об этом сообщает пресс-служба реготделения политической организации.
Андрей Чернышёв: депутаты Госдумы "пробили стену непонимания" в вопросах помощи переселенцам из районов Крайнего Севера22 Ноября 2019, 16.03
Иркутская область, 22.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В Государственной Думе продолжается напряженная работа над проектом федерального бюджета на 2020-й и предстоящий период 2021–2022 годов. Уже принятые ключевые поправки, в основном, касаются поддержки регионов. Депутаты от северных территорий также дают свои предложения. Об этом сообщает пресс-служба партии «Единая Россия».
Законопроект об экоэкспертизе на Байкальской природной территории планируют принять во втором и третьем чтениях до Нового года22 Ноября 2019, 12.59
Иркутская область, 22.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Депутат Государственной Думы (фракция «Единой России»), председатель межфракционной рабочей группы «Байкал» Сергей Тен поучаствовал в заседании комитета по экологии и охране окружающей среды. Об этом сообщает пресс-служба партии.
Жалобы жителей приняла замруководителя УФССП по Иркутской области в приёмной «Единой Росссии»22 Ноября 2019, 12.23
Иркутск, 22.11.19 (ИА «Телеинформ»), - На приёме в региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева прозвучали самые актуальные вопросы об исполнении судебных решений. Приём провела заместитель руководителя управления федеральной службы судебных приставов по Иркутской области Алёна Карамышева, сообщает пресс-служба реготделения партии.
Современный Китай: мифы и реальность
Ангарчанина, убившего и расчленившего собутыльника, отправили в колонию особого режима25 Ноября 2019, 17.52
2019-11-25-09-55-01
Ангарск, 25.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Ангарчанина, который во время пьяной ссоры убил и расчленил собутыльника, отправят в колонию особого режима на 11,5 лет.
Поводом для проверки СКР стало нападение на журналиста при съемке сюжета о мошеннице в Иркутском районе25 Ноября 2019, 17.10
Иркутский район, 25.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Внимание следственных органов привлекло нападение на тележурналиста, снимавшего сюжет о мошеннице в Иркутском районе.
На станции Зима пропал пассажир поезда «Владивосток – Москва»25 Ноября 2019, 16.18
2019-11-25-08-22-17
Зима, 25.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Полиция ищет пропавшего на станции Зима пассажира поезда «Владивосток – Москва».
В Усольском районе поймали серийного вора-рецидивиста25 Ноября 2019, 15.25
Усольский район, 25.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В Усольском районе поймали серийного вора-рецидивиста из Бурятии.
«Сбербанк страхование»: Иркутская область вошла в ТОП-5 регионов по доле бытовых пожаров в 2019 году25 Ноября 2019, 11.49
Иркутская область, 25.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутская область вошла в ТОП-5 регионов по доле бытовых пожаров в 2019 году. В целом по стране за январь-октябрь 2019 года количество страховых случаев в связи с возгораниями в квартирах клиентов СК «Сбербанк страхование» выросло на 28%, в связи с заливами – на 38% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
В Ангарске поймали таксиста, сбившего ребенка25 Ноября 2019, 11.38
Ангарск, 25.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В Ангарске поймали таксиста, сбившего ребенка на пешеходном переходе.
В Качугском районе горело здание сельской администрации25 Ноября 2019, 10.59
Качугский район, 25.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В селе Харбатово Качугского района вечером 24 ноября горело здание местной администрации.
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