|Погода
|26.11.2019
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В Иркутске 26 ноября днем -12,-14°
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Иркутская область, 26.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 26 ноября ожидается переменная облачность, ночью небольшой снег, ветер северо-западный 5-10 м/с, днем без осадков, ветер юго-восточный 2-7 м/с, температура ночью -22,-24°, днем -12,-14°.
По области, по прогнозу иркутского УГМС, 26 ноября – переменная облачность, местами небольшой снег, утром в отдельных районах туман, ветер ночью западный, северо-западный, днем юго-западный, юго-восточный 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с, температура ночью -22,-27°, при прояснении 32,-37°, в Катангском, Усть-Кутском, Киренском районах -34,-39°, днем -12,-17°, в пониженных формах рельефа -22,-27°.
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