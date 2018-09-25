В Иркутске 26 сентября испортится погода

Иркутская область, 25.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 26 сентября ожидается переменная облачность, к утру небольшой дождь, днем дождь, ветер западный, северо-западный 5-10 м/с, днем порывы до 13 м/с, температура ночью +6,+8°, днем +8,+10°. По области, по прогнозу иркутского УГМС, 26 сентября – переменная облачность, небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, ночью в северных и верхнеленских районах местами небольшие и умеренные осадки, днем в северо-восточных районах без осадков, утром в отдельных районах туман. Ветер юго-западный, северо-западный 5-10 м/с, порывы 11-16 м/с. Температура ночью +3,+8°, в пониженных формах рельефа 0,-5°, днем +8,+13°, местами до +4°, в северо-восточных районах +13,+18°. ТЕПЕРЬ: все новости от Телеинформа — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... погода Тэги: