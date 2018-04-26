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26.04.2018

В Иркутске 27 апреля будет холодно, пойдёт дождь

Иркутская область, 26.04.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 27 апреля будет облачно, дождь, ветер северо-западный  6-11 м/с, днём порывы 11-16 м/с, температура ночью  +7,+9°, днём +9,+11°.

По области, согласно прогнозу иркутского УГМС, 27 апреля – переменная облачность, ночью местами, днем по области, в западных районах местами небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого  снега, по северу преимущественно в виде снега,  ветер ночью юго-западный, северо-западный , днём западный, северо-западный 5-10 м/с, порывы   13-18 м/с, температура ночью +5,+10°, в пониженных формах рельефа  +1,-4°, днём +9,+14°, местами до +4°.

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