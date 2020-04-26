|Погода
|27.04.2020
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В Иркутске 27 апреля будет тепло, но ветрено
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Иркутская область, 27.04.20 (ИА «Телеинформ»), – В Иркутске 27 апреля ожидается переменная облачность, без существенных осадков, ветер северо-западный 4-9 м/с, днём порывы до 13 м/с, температура ночью +7,+9°, днём +20,+22°.
По области Иркутское УГМС прогнозирует переменную облачность, местами небольшие осадки преимущественно в виде дождя, ветер северо-западный, северо-восточный, в северных районах западный, юго-западный 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура ночью +4,+9°, при прояснении 0,-5°, днём +17,+22°, при облачной погоде +7,+12°.
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