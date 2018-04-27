В Иркутске 27 апреля дождь и около +11°

Иркутская область, 27.04.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 27 апреля облачно, дождь, ветер северо-западный 6-11 м/с, днём порывы 11-16 м/с, температура ночью +7,+9°, днём +9,+11°. По области, согласно прогнозу иркутского УГМС, 27 апреля – переменная облачность, ночью местами, днем по области, в западных районах местами небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, по северу преимущественно в виде снега, ветер ночью юго-западный, северо-западный, днём западный, северо-западный 5-10 м/с, порывы 13-18 м/с, температура ночью +5,+10°, в пониженных формах рельефа +1,-4°, днём +9,+14°, местами до +4°. ТЕПЕРЬ: все новости от Телеинформа — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... погода Тэги: