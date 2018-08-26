В Иркутске 27 августа без осадков, до +28°

Иркутская область, 27.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 27 августа малооблачно, без осадков, ветер юго-восточный 4-9 м/с, температура ночью +10,+12°, днем +26,+28°.

По области ожидается переменная облачность, в отдельных районах небольшие кратковременные дожди, грозы, утром при прояснении туман Ветер юго-восточный, восточный 5-10 м/с, при грозах порывы до 14 м/с. Температура ночью +9,+14°, в пониженных формах рельефа +1,+6°, днем +26,+31°,местами +17,+22°.