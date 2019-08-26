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26.08.2019

В Иркутске 27 августа утром туман, днем без осадков

Иркутская область, 26.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 27 августа ожидается переменная облачность, в первую половину ночи небольшой дождь, днем без осадков, утром туман, ветер северо-западный с переходом днем на юго-восточный 5-10 м/с, температура ночью +9,+11°, днем +20,+22°.

По области, согласно прогнозу иркутского УГМС, 27 августа – переменная облачность, местами небольшие и умеренные дожди, грозы, днем в западных и южных районах без осадков, утром при прояснении туман. Ветер северо-западный с переходом днем на юго-восточный 5-10 м/с, температура ночью +8,+13°, при прояснении +2,+7°, днем +19,+24°, при облачной погоде +13,+18°.

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В Иркутске 27 августа утром туман, днем без осадков26 Августа 2019, 18.00
-27-
Иркутская область, 26.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 27 августа ожидается переменная облачность, в первую половину ночи небольшой дождь, днем без осадков, утром туман, ветер северо-западный с переходом днем на юго-восточный 5-10 м/с, температура ночью +9,+11°, днем +20,+22°.
О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?
В иркутской ИК-3 состоялись соревнования по скоростному поеданию шурпы26 Августа 2019, 17.45
Иркутск, 26.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В иркутской ИК-3 отпраздновали тувинский национальный праздник Наадым. В течение дня для осужденных были организованы соревнования по борьбе хуреш и чемпионат по скоростному поеданию шурпы.
В Иркутске появится городской зоопарк26 Августа 2019, 17.14
2019-08-26-09-14-08
Иркутск, 26.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутская зоогалерея теперь будет называться городским зоопарком. Ее открытие на новом месте запланировано на 29 августа.
Текущая неделя: обзор важных дат и VIP-праздников26 Августа 2019, 17.10
Иркутская область, 26.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Телеинформ продолжает знакомить с проектом «Дни рождения и даты», представленным на сайте i38.ru.
В Иркутской области хотят предусмотреть бесплатное питание для совершеннолетних школьников26 Августа 2019, 15.12
2019-08-26-07-18-15
Иркутская область, 26.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Учащиеся 11 классов, достигшие 18-летия, должны иметь право на бесплатное питание в школах региона. Об этом заявил председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол в ходе рабочей поездки в Усть-Илимский район.
Байкальск вошел в ТОП-5 городов для отдыха на озерах в выходные24 Августа 2019, 16.01
Байкальск, 24.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выявил самые популярные города на озерах, которые выбирали туристы для отдыха в летние выходные в 2019 году. Байкальск на озере Байкал занял пятое место в первой шестерке.
Мебель: как люди ее выбирают и изделия для кукол Барби 24 Августа 2019, 07.29
Российская Федерация, 24.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Аналитики Яндекса провели исследование, касающееся выбора и покупки мебели. Для этого специалистами было опрошено больше 1 тысячи пользователей, и была изучена динамика поисковых запросов за последний двухгодичный период.
Инструмент и оборудование Stihl от официального дилера 24 Августа 2019, 07.04
-stihl-
Российская Федерация, 24.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Немецкая корпорация Stihl более восьмидесяти лет занимается производством надежного, функционального, высокотехнологичного инструмента и оборудования. Европейская продукция используется в сельском хозяйстве, строительстве, находит широкое применение в других сферах.
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Цирк двойников, битва технологов и сентябрьский апокалипсис – эксперты Иркутска о выборах в городскую думу26 Августа 2019, 17.58
2019-08-26-10-05-20
Иркутск, 26.08.19 (ИА «Телеинформ»), - До единого дня голосования остается все меньше времени. Страсти на выборах накаляются с каждым днем. В какой стадии находится сейчас думская кампания, что в ней принципиально нового и неожиданного и чего в предстоящие две недели до выборов ждать избирателям. Об этом рассуждали иркутские политологи и журналисты на заседании Экспертного клуба.
Антибюрократическую учительскую инициативу обсудили сторонники «Единой России» с учителями в Иркутской области26 Августа 2019, 17.21
Иркутская область, 26.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Рабочее совещание в формате региональной дискуссии на тему: «Антибюрократическая учительская инициатива» провели партийцы и сторонники «Единой России» на площадке регионального исполкома партии 23 августа. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения политической организации.
Депутат Госдумы от Иркутской области Андрей Чернышев – о работе за время весенней сессии26 Августа 2019, 12.47
Иркутская область, 26.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Государственной Думе завершилась весенняя сессия. Депутат от Иркутской области Андрей Чернышев рассказал, какая работа была проведена за этот период.
Подследственный Сергей Шеверда решил уйти в отставку с поста главы Минлеса Иркутской области26 Августа 2019, 12.06
Иркутская область, 26.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Сергей Шеверда, арестованный по уголовному делу за превышение полномочий, «вынужден был написать заявление освободить его от занимаемой должности» министра лесного комплекса региона. Об этом сообщается на странице правительства Иркутской области в социальной сети «Фейсбук».
СМИ: Сергей Левченко назвал монтажом аудиозапись с оскорблениями пострадавших в наводнении26 Августа 2019, 11.11
2019-08-26-03-22-54
Иркутская область, 26.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Эксперты обнаружили признаки монтажа в аудиозаписи, где якобы начальник управления пресс-службы и информации правительства Иркутской области Ирина Алашкевич оскорбительно высказывается в адрес жителей пострадавших от паводков районов. Власти запросили дополнительную экспертизу. Об этом со ссылкой на губернатора региона Сергея Левченко сообщает ТАСС.
Депутата думы Иркутска шестого созыва Алексея Распутина сняли с выборов в новый состав23 Августа 2019, 16.12
Иркутск, 23.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Кировский районный суд Иркутска 22 августа отменил регистрацию действующего депутата по округу №22 Алексея Распутина кандидатом на выборах в думу областного центра седьмого созыва. Об этом сообщается в материалах суда.
Облсуд признал, что дума Иркутска не вправе требовать от губернатора документы, подтверждающие коррупционные нарушения 23 Августа 2019, 09.56
2019-08-23-02-02-10
Иркутск, 23.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Дума Иркутска не вправе требовать от губернатора Иркутской области документы, подтверждающие коррупционные нарушения. Именно такие выводы сделал Иркутский областной суд, на заседании которого рассмотрено исковое заявление главы региона Сергея Левченко о признании противоречащими федеральному законодательству отдельных положений правового акта думы.
Современный Китай: мифы и реальность
В Иркутске без вести пропал пенсионер Василий Рудов26 Августа 2019, 17.37
Иркутск, 26.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутская полиция разыскивает без вести пропавшего Василия Рудова 1940 года рождения.
В Качугском районе в тайге потерялся заготовщик кедрового ореха26 Августа 2019, 17.10
Качугский район, 26.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Качугском районе пропал без вести 36-летний Вадим Алексеев. Он отправился в лес заготавливать кедровые орехи недалеко от деревни Пуляева и пропал. Об этом сообщает пресс-служба полиции.
Мужчина на сломанной лодке оказался во время шторма на Иркутском водохранилище26 Августа 2019, 16.35
Иркутск, 26.08.19 (ИА «Телеинформ»), - На Иркутском водохранилище сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам 25 августа спасли 47-летнего иркутянина, судно которого из-за поломки не могло продолжать движение. Ситуацию осложнял шторм с метровыми волнами и сильный северо-западный ветер, сообщает пресс-служба спасателей.
В Иркутской области за выходные погибли два водителя иномарок26 Августа 2019, 15.50
2019-08-26-08-01-28
Усть-Кут, Черемхово, 26.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Усть-Куте и в Черемхово в результате ДТП скончались двое водителей. Об этом сообщает пресс-служба полиции.
На ВСЖД с начала года погибли 42 человека26 Августа 2019, 15.06
Иркутская область, 26.08.19 (ИА «Телеинформ»), - На ВСЖД с начала года 57 человек получили травмы. Из них 42 человека погибли, сообщает пресс-служба предприятия.
В Иркутском районе пропал без вести 32-летний Андрей Новопашин26 Августа 2019, 11.48
-32-
Иркутский район, 26.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутском районе с 22 августа разыскивают 32-летнего Андрея Новопашина, который ушёл из ДНТ «Атлас» и не вернулся. Заявление в полицию написано, мужчину разыскивают волонтёры, сообщила Телеинформу его супруга.
На ВСЖД 46-летний монтёр получил тяжёлые травмы при ремонте пути26 Августа 2019, 10.46
Заларинский район, 26.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Уголовное дело по факту травмирования 46-летнего монтёра пути на ВСЖД возбудило Восточно-Сибирское СУ на транспорте СКР. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
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