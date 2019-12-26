В Иркутске 27 декабря днём -13,-15°

Российская Федерация, 26.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В последние годы много разговоров среди управленцев об идее и принципах бирюзовой компании, как способе создать бизнес будущего. В такой организации человек не будет ощущать себя мелким винтиком в механизме, а начнет чувствовать свою значимость. Во главе миссии компании будет стоять не жажда наживы, а общечеловеческие ценности.