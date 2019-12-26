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27.12.2019

В Иркутске 27 декабря днём -13,-15°

Иркутск, 27.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 27 декабря ожидается переменная облачность, небольшой снег, ветер северо-западный ночью 4-9 м/с, днём 7-12 м/с. Температура ночью -15,-17°, днём -13,-15°.

По Иркутской области, по данным УГМС, 27 декабря ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой, местами умеренный снег, ветер западный, северо-западный 2-7 м/с, порывы до 14 м/с. Температура в течение суток -20,-25°, местами -28,-33°, в южных районах ночью -15,-20°, днём -13,-18°.

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В Иркутске 27 декабря ожидается небольшой снег26 Декабря 2019, 16.11
-27-
Иркутск, 26.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 27 декабря ожидается переменная облачность, небольшой снег, ветер северо-западный ночью 4-9 м/с, днём 7-12 м/с. Температура ночью -15,-17°, днём -13,-15°.
О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?
Оборудование кардиоцентра Иркутской областной больницы модернизируют в начале 2020 года26 Декабря 2019, 15.54
Иркутская область, 26.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутскую областную больницу в начале 2020 года планируется оснасить медоборудованием на 40 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
В Иркутской области в 2020 году планируют перевести Систему-112 на постоянную работу26 Декабря 2019, 15.28
Иркутская область, 26.12.19 (ИА «Телеинформ»), - МЧС России выдало положительное заключение о готовности Системы-112 Иркутской области к переводу с опытной эксплуатации в постоянную. До конца марта 2020 года в Минюсте России приказ Минкомсвязи о вводе Системы 112 в постоянную эксплуатацию будет зарегистрирован. Об этом сообщает пресс-служба регправительства.
Началась экспертиза проектных заявок на конкурс «Территория РУСАЛа»26 Декабря 2019, 14.02
Москва, 26.12.19 (ИА «Телеинформ»), - РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, начал экспертизу грантовых заявок, поданных на конкурс проектов социальной программы «Территория РУСАЛа». Лучшие инициативы получат от компании финансовую поддержку до 50 млн рублей.
Что такое бирюзовая организация? 26 Декабря 2019, 10.27
Российская Федерация, 26.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В последние годы много разговоров среди управленцев об идее и принципах бирюзовой компании, как способе создать бизнес будущего. В такой организации человек не будет ощущать себя мелким винтиком в механизме, а начнет чувствовать свою значимость. Во главе миссии компании будет стоять не жажда наживы, а общечеловеческие ценности.
«Помогать просто»: РУСАЛ поддержит социальные проекты Иркутской области и Красноярского края26 Декабря 2019, 13.01
2019-12-26-05-09-41
Иркутская область, Красноярский край, 26.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Проекты-победители ориентированы на оказание адресной и шефской помощи социально незащищенным гражданам, социальным учреждениям, организацию помощи pro bono, а также проведение образовательных мероприятий для волонтеров.
Сальмонеллу обнаружили в курятине СПК «Окинский»26 Декабря 2019, 10.46
2019-12-26-02-58-04
Иркутская область, 26.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Возбудителя сальмонеллёза обнаружили инспекторы управления Роспотребнадзора по Иркутской области в пробах из цеха по убою птицы и переработке мяса СПК «Окинский». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Рынок Форекс: Работа брокера Adamant Finance 25 Декабря 2019, 10.41
----adamant-finance-
Интернет, 25.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Возникновение большого количества различных брокерских организаций обуславливается возрастающей популярностью рынка Форекс. Многие участники торговли находят для себя здесь дополнительный заработок, а многие остаются навсегда и прибыль от проведенных сделок становится своего рода заработком. Однако, успех торговли во многом зависит от брокерской организации, с которой трейдер заключает договор. Сложность заключается именно в выборе надежного брокера с комфортными условиями для торговли.
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Депутаты думы Иркутска отклонили протест прокурора на принятый ими бюджет26 Декабря 2019, 16.10
Иркутск, 26.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Депутаты думы Иркутска отклонили протест прокурора города, внесенный им на принятый народными избранниками вариант бюджета.
Политконсультант Илья Щеголихин – о главных событиях 2019 года в жизни Иркутской области26 Декабря 2019, 15.29
-2019-
Иркутская область, 26.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Телеинформ продолжает знакомить читателей с экспертными мнениями о самых значимых событиях в жизни Иркутской области за 2019 год. Свой рейтинг составил политический консультант Илья Щеголихин.
Сергей Сокол встретился с активом «Единой России» в Осинском районе26 Декабря 2019, 10.20
Осинский район, 26.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Секретарь Иркутского реготделения «Единой России» Сергей Сокол обсудил с однопартийцами вопросы развития местной партийной ячейки и подчеркнул важность участия Осинского района в партийных проектах. Об этом сообщает пресс-служба реготделения партии.
По инициативе Андрея Чернышева в отдаленном районе Братска открыли филиал МФЦ «Мои документы»26 Декабря 2019, 09.10
Братск, 26.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Благодаря инициативе депутата Государственной Думы РФ Андрея Чернышёва в Правобережном районе Братска открыли филиал МФЦ «Мои документы». Об этом сообщает пресс-служба парламентария.
Перспективы и проблемы развития Осинского района обсудил Сергей Сокол с активом территории25 Декабря 2019, 17.35
Осинский район, 25.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Необходимо переходить к стратегическому планированию развития муниципальных образований Иркутской области, считает председатель Законодательного собрания региона Сергей Сокол. Об этом сообщает пресс-служба облпарламента.
Игорь Кобзев принял участие в заседании Общественной палаты региона25 Декабря 2019, 16.53
Иркутская область, 25.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Работа правительства региона должна быть максимально открытой для людей. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев на пленарном заседании Общественной палаты региона.
Политконференция состоялась в иркутском районном отделении «Единой России»25 Декабря 2019, 15.12
Иркутский район, 25.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутском районе 24 декабря состоялась 10 конференция районного отделения «Единой России» под председательством первого заммэра района Игоря Жука.
Современный Китай: мифы и реальность
Глава муниципалитета в Тайшетском районе обвиняется в подделке документа ради выплат жертвам наводнения26 Декабря 2019, 16.04
Тайшетский район, 26.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Бывшая глава Зареченского муниципального образования Тайшетского района предстанет перед судом за мошенничество при получении выплат, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, и подделку официального документа. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.
Сотрудники Байкальского поисково-спасательного отряда в 2019 году спасли от смерти почти три тысячи человек26 Декабря 2019, 15.24
-2019-
Иркутская область, Бурятия, 26.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Сотрудники Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России в 2019 году спасли от смерти почти три тысячи человек. Проведено 404 аварийно-спасательных операции, спасены 2701 человек, помощь оказана 2737 человекам. Статистику озвучил начальник отряда Семен Белокуров.
В Иркутской области в 2019 году выявили 30 притонов26 Декабря 2019, 14.46
-2019-30-
Иркутская область, 26.12.19 (ИА «Телеинформ»), - С начала 2019 года на территории Иркутской области сотрудниками полиции пресечено более 30 притонов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
Братчанин получил условный срок за ложное минирование клуба-ресторана26 Декабря 2019, 11.43
Братск, 26.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Братский городской суд приговорил к трём годам условно 34-летнего мужчину, признанного виновным в ложном сообщении о бомбе в местном клубе-ресторане «Берлога». Об этом сообщает пресс-служба суда.
Семья из Иркутска из-за аферистов осталась без денег и тайского отдыха26 Декабря 2019, 11.35
Иркутск, 26.12.19 (ИА «Телеинформ»), - ГУ МВД по Иркутской области проводит проверку по факту мошенничества с турпутёвками в Таиланд. Жертвами аферистов стала семья из Иркутска, сообщает пресс-служба полиции.
В Зиминском районе «чёрные» лесорубы срубили леса на 4,8 миллионов рублей26 Декабря 2019, 11.02
Зиминский район, 26.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Зиминском районе полицейские задержали организатора незаконной заготовки древесины и двоих активных участников преступной группироквки. По оценкам специалистов, ущерб от деятельности злоумышленников составил порядка 4 миллионов 800 тысяч рублей, сообщает пресс-служба полиции.
Полицейские задержали аферистку из Черемхова, которая продавала экзотические растения через соцсети25 Декабря 2019, 17.08
Черемхово, 25.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Иркутской области совместно с оперативниками межмуниципального отдела МВД России «Черемховский» установили личность и задержали мошенницу, которая продавала экзотические растения через соцсети. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
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