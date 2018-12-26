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26.12.2018

В Иркутске 27 декабря днем потеплеет до -25°

Иркутская область, 26.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 27 декабря ожидается переменная облачность, без осадков, утром туман, ветер переменный до 5 м/с, температура ночью -35,-37°, в пригородной зоне до -39°, днем -23,-25°.

По области, по прогнозу иркутского УГМС, 27 декабря – переменная облачность, ночью местами небольшой снег, днем в северных районах небольшой и умеренный снег, по остальной территории местами слабый снег, в отдельных районах туман. Ветер западный, юго-западный 3-8 м/с, в северных районах порывы до 13 м/с, поземки. Температура ночью -32,-37°, в пониженных формах рельефа -42,-47°, днем -22,-27°, местами -32,-37°, в горах Восточного Саяна и Южного Прибайкалья при малооблачной погоде -15,-20°.

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