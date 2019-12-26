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|26.12.2019
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В Иркутске 27 декабря ожидается небольшой снег
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Иркутск, 26.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 27 декабря ожидается переменная облачность, небольшой снег, ветер северо-западный ночью 4-9 м/с, днём 7-12 м/с. Температура ночью -15,-17°, днём -13,-15°.
По Иркутской области, по данным УГМС, 27 декабря ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой, местами умеренный снег, ветер западный, северо-западный 2-7 м/с, порывы до 14 м/с. Температура в течение суток -20,-25°, местами -28,-33°, в южных районах ночью -15,-20°, днём -13,-18°.
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