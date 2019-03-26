В Иркутске 27 марта без осадков, днем до +3°

Иркутск, 27.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 27 марта ожидается переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный с переходом днем на юго-восточный 5-10 м/с, температура ночью -10,-12°, днем +1,+3°. По области, по прогнозу иркутского УГМС, 27 марта – переменная облачность, местами небольшой и умеренный ночью снег, днем мокрый снег и снег, утром при прояснении туман. Ветер западный, северо-западный, с переходом на юго-западный, юго-восточный 5-10 м/с, порывы до 13 м/с. Температура ночью -9,-14°, при прояснении -19,-24°, днем 0,+5°, при облачной погоде -4,-9°. ТЕПЕРЬ: все новости от Телеинформа — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... погода Тэги: