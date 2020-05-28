|Погода
|26.05.2020
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В Иркутске 27 мая днем ожидается дождь с грозой
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Иркутская область, 26.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 27 мая ожидается переменная облачность, ночью без существенных осадков ветер юго-восточный 4-9 м/с, температура +12,+14°, днем дождь, гроза, ветер западный, северо-западный 5-10 м/с, порывы 15-20 м/с, температура +23,+25°.
В Иркутской области, по данным УГМС, ожидается переменная облачность, ночью местами кратковременные дожди, в западных, северо-западных, центральных районах дожди, местами сильные дожди, днем небольшие, местами умеренные дожди, в горах южных районов дожди, местами ливни, в отдельных районах грозы, град. Ветер западный, северо-западный 10-15 м/с, местами порывы 20-25 м/с, ночью в южных, верхнеленских, северо-восточных районах юго-восточный 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура ночью +10,+15°, в пониженных формах рельефа +3,+8°, днём +14,+19°, при облачной погоде +5,+10°, в южных и верхнеленских районах +20,+25°.
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