В Иркутске 27 мая ожидается дождь, возможна гроза

Дистанционное голосование на выборах: иркутские эксперты высказали свои «за и против» Иркутск, 20.05.20 (ИА «Телеинформ»), - 13 мая Госдума сразу в двух чтениях приняла законопроект о дистанционном голосовании в России. Отныне по решению ЦИК россияне смогут голосовать на выборах и референдумах в том числе удаленно - через сайт «Госуслуги», а также по почте. К слову, голосования по поправкам в Конституцию РФ это не коснется, обещают авторы законопроекта.