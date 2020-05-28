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27.05.2020

В Иркутске 27 мая ожидается дождь, возможна гроза

Иркутская область, 27.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 27 мая ожидается переменная облачность, ночью без существенных осадков ветер юго-восточный  4-9 м/с, температура +12,+14°, днем дождь, гроза, ветер западный, северо-западный 5-10 м/с, порывы 15-20 м/с, температура +23,+25°.

В Иркутской области, по данным УГМС, ожидается переменная облачность, ночью местами кратковременные дожди, в западных, северо-западных, центральных районах дожди, местами сильные дожди, днем небольшие, местами умеренные дожди, в горах южных районов дожди, местами ливни, в отдельных районах грозы, град. Ветер западный, северо-западный 10-15 м/с, местами порывы 20-25 м/с, ночью в южных, верхнеленских, северо-восточных районах юго-восточный  2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура ночью +10,+15°, в пониженных формах рельефа +3,+8°, днём +14,+19°, при облачной погоде +5,+10°, в южных и верхнеленских районах +20,+25°.

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В Иркутске 29 мая ветрено и дождливо28 Мая 2020, 17.59
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Иркутская область, 28.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 29 мая ожидается переменная облачность, временами слабый дождь, ветер северо-западный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с, температура ночью +3,+5°, днем +14,+16°.
О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?
Как выбрать производителя пластиковых окон?28 Мая 2020, 10.31
Санкт-Петербург, 28.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Пластиковые окна создают атмосферу тепла и уюта. В настоящее время существует множество специализированных компаний, предоставляющих пластиковые окна, входные и межкомнатные двери, жалюзи и натяжные потолки. Некоторые из них также помогают защитить частную территорию при помощи ворот, шлагбаумов и защитных роллет. Но как из всего многообразия выбрать надежную фирму?
En+ Group приглашает иркутян принять участие в опросе по проекту новой зоны отдыха28 Мая 2020, 17.55
Иркутск, 28.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Компания En+ Group, ведущий вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии, приглашает жителей Иркутска принять участие в онлайн-опросе, посвященном новому проекту компании. Он предусматривает строительство вело- и пешеходных дорожек, а также зон отдыха вдоль плотины Иркутской ГЭС. Результаты опроса будут учтены при разработке проекта реконструкции территории.
Празднование Дня города Иркутска проведут в онлайн формате 6 июня 28 Мая 2020, 17.40
-6-
Иркутск, 28.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Празднование Дня города Иркутска планируют провести в онлайн формате 6 июня. Такое решение было принято в связи с эпидемиологической обстановкой и невозможностью проведения массовых мероприятий из-за ограничительных мер в условиях распространения коронавирусной инфекции.
В Иркутске на бульваре Гагарина появится пункт проката велосипедов28 Мая 2020, 17.39
2020-05-28-09-41-27
Иркутск, 28.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске на бульваре Гагарина планируется установить пункт проката велосипедов. Об этом на слушаниях в думе Иркутска сообщил главный архитектор областного центра Сергей Александров.
Новости и актуальные предложения финансовой сферы 28 Мая 2020, 10.32
Российская Федерация, Украина, 28.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Мобильное приложение для Android и iOS обновил Хоум Кредит Банк. Также добавлены новые функции. К примеру, кнопки быстрого выбора суммы оплаты кредита/кредитных карт. Нужная сумма будет предложена приложением автоматически. В приложении клиенты смогут досрочно (частично или полностью) погасить кредит. Идти в офис банка или предварительно звонить при этом не потребуется.
Деревообработка: модернизация цехов на Тамбовщине, экоответственное предприятие – «Кроношпан»28 Мая 2020, 10.07
Российская Федерация, 28.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Лесхозы Тамбовщины планируют направить на развитие 50 млн руб. Речь идет о собственных средствах и 15 таких структурах. В некоторых лесхозах намереваются провести модернизацию цехов, связанных с переработкой мелкотоварной древесины, задумано также усовершенствовать процесс рассушки сосновых шишек. На сегодня на базе лесхозов Тамбовской области эффективно работают почти 20 деревообрабатывающих цехов.
Благотворительный фонд Юрия Тена передал 1000 медицинских масок и 50 литров антисептического раствора в Черемховский район28 Мая 2020, 11.33
Черемховский район, 28.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Благотворительный фонд Юрия Тена передал 1000 медицинских масок и 50 литров антисептического раствора в Черемховский район.
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Сергей Сокол: поправки в Трудовой кодекс защитят права сотрудников, работающих удаленно28 Мая 2020, 12.42
Москва, 28.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Депутаты «Единой России» в Госдуме подготовили соответствующие изменения. Сейчас экспертную оценку документу дают в Российском союзе предпринимателей и промышленников и Федерации независимых профсоюзов России, сообщает пресс-служба партии.
В думе Иркутска убрали одну из должностей зампреда28 Мая 2020, 11.56
Иркутск, 28.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Число заместителей председателя думы Иркутска сократили с четырёх до трёх. Решение было принято на заседании думы 28 мая.
Михаил Мишустин поручил представителям федеральных министерств оценить ход работ в зонах затопления Иркутской области28 Мая 2020, 10.57
2020-05-28-03-06-48
Иркутская область, 28.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Председатель правительства России Михаил Мишустин поручил представителям ответственных федеральных органов исполнительной власти в ближайшее время выехать в зоны затопления в Иркутской области для оценки ситуации на месте с последующим докладом. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.
Евгений Стекачев предлагает упразднить должность одного из заместителей председателя думы Иркутска26 Мая 2020, 16.52
2020-05-26-08-56-06
Иркутск, 26.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Председатель думы Иркутска Евгений Стекачев выступил с инициативой об упразднении одной из двух должностей заместителей председателя думы на постоянной основе. Вопрос рассматривался 25 мая на заседании комиссии по муниципальному законодательству и правопорядку.
ЗС Иркутской области: нарушений при проведении внеочередной сессии допущено не было25 Мая 2020, 18.26
Иркутская область, 25.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Законодательном собрании Иркутской области прокомментировали заявлении фракции КПРФ в областном парламенте о нарушениях на внеочередной сессии 18 мая. Нарушений не было допущено, сообщили в аппарате Законодательного собрания.
Иркутские коммунисты намерены вновь созвать внеочередную сессию ЗС по мерам поддержки в эру коронавируса25 Мая 2020, 17.36
2020-05-25-09-43-22
Иркутск, 25.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутские коммунисты намерены вновь созвать внеочередную сессию Заксобрания по мерам поддержки в эру коронавируса. Документ уже подготовлен, члены партии собирают подписи единомышленников. Об этом журналистам 25 мая рассказал глава фракции КПРФ в Законодательном собрании Андрей Левченко.
Иркутское региональное отделение КПРФ выдвинет своего кандидата в губернаторы в конце июня25 Мая 2020, 16.41
2020-05-25-08-49-31
Иркутская область, 25.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутское региональное отделение КПРФ выдвинет своего кандидата в губернаторы в конце июня. Это произойдет по итогам проведенной партийной конференции, на которой и будет окончательно выбран претендент на пост главы региона. Об этом журналистам рассказал руководитель фракции КПРФ в Заксобрании Андрей Левченко на пресс-конференции 25 мая.
Срок. Ежемесячные обзоры от Сергея Шмидта
В Заларинском районе ищут без вести пропавшего Алексея Давыдова28 Мая 2020, 17.13
2020-05-28-09-21-24
Заларинский район, 28.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Заларинском районе полицейские устанавливают местонахождение без вести пропавшего Алексея Сергеевича Давыдова.
Иркутянин-собачник зарезал семейную пару28 Мая 2020, 16.00
2020-05-28-08-04-58
Иркутск, 28.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутянин зарезал своих соседей из-за конфликта по поводу собак.
СМИ: сотрудников ФСБ в Бодайбо обвинили в серийной фальсификации доказательств28 Мая 2020, 15.46
2020-05-28-07-51-39
Бодайбо, 28.05.20 (ИА «Телеинформ»), - До суда дошло уголовное дело в отношении офицеров ФСБ, служивших в Бодайбо и предположительно фальсифицировавших доказательства.
В Тулуне произошел пожар в торговом центре28 Мая 2020, 13.28
Тулун, 28.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В торговом центре «Юбилейный» в Тулуне произошел пожар из-за неосторожного курения.
В Куйтуне двое подростков на мотоцикле попали в ДТП28 Мая 2020, 13.12
Куйтунский район, 28.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Сотрудники Госавтоинспекции разбираются в обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия в Куйтуне, в котором пострадали несовершеннолетние: водитель и пассажир мотоцикла.
В Иркутской области зарегистрировано четыре лесных пожара28 Мая 2020, 12.50
Иркутская область, 28.05.20 (ИА «Телеинформ»), - По данным на утро 28 мая в Иркутской области зарегистрировано четыре лесных пожара, все они локализованы.
Иркутянке грозит до восьми лет заключения за 4 килограмма «таблеток для похудения»28 Мая 2020, 09.00
2020-05-27-11-34-53
Иркутск, 28.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске транспортные полицейские изъяли более 4 килограммов запрещённого сильнодействующего веществ – сибутрамина. Об этом сообщает пресс-служба МВД РФ.
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