В Иркутске 27 мая тепло, но ветрено

Иркутская область, 27.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 27 мая ожидается переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, с переходом во второй половине дня на северо-западный 5-10 м/с, вечером порывы до 15 м/с, температура ночью +5,+7°, днем +21,+23°.

По области метеорологи прогнозируют переменную облачность, местами: ночью в западных, днем по области небольшие и умеренные дожди, грозы, ветер юго-восточный 5-10 м/с, с переходом во второй половине ночи в западных районах, днем по области на западный, северо-западный 5-10 м/с, порывы 14-19 м/с, температура ночью +2,+7°, при увеличении облачности до +12°, в северо-восточных районах -3,+2°, днем +19,+24°, местами +9,+14°.