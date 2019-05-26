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27.05.2019

В Иркутске 27 мая тепло, но ветрено

Иркутская область, 27.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 27 мая ожидается переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, с переходом во второй половине дня на северо-западный 5-10 м/с, вечером порывы до 15 м/с, температура ночью +5,+7°, днем +21,+23°.

По области метеорологи прогнозируют переменную облачность, местами: ночью в западных, днем по области небольшие и умеренные дожди, грозы, ветер юго-восточный 5-10 м/с, с переходом во второй половине ночи в западных районах, днем по области на западный, северо-западный 5-10 м/с, порывы 14-19 м/с, температура ночью +2,+7°, при увеличении облачности до +12°, в северо-восточных районах -3,+2°, днем +19,+24°, местами +9,+14°.

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Сегодня в Иркутске:
В Иркутске 27 мая тепло, но ветрено27 Мая 2019, 07.03
-27-
Иркутская область, 27.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 27 мая ожидается переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, с переходом во второй половине дня на северо-западный 5-10 м/с, вечером порывы до 15 м/с, температура ночью +5,+7°, днем +21,+23°.
О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?
Где читать свежие новости forex? 26 Мая 2019, 03.52
----forex-
Интернет, 26.05.19 (ИА "Телеинформ"), - Для того, чтобы трейдер успешно работал на рынке Форекс и получал при этом прибыль, ему необходимо быть не только активным и целеустремленным, но и информационно подкованным. Ведь новости это двигатель рыночных отношений на Форексе. Именно они создают волатильность, благодаря которой цена на активы изменяется и участники торгом имеют возможность получить или не получить прибыль. Особенно новости важны для тех, кто ориентирован на краткосрочные сделки.
Современные отели: необычное шоколадное предложение и возможности развития с помощью автоматизации управления 26 Мая 2019, 03.07
Российская Федерация, 26.05.19 (ИА "Телеинформ"), - О необычных отелях, располагающихся то на дереве, то в заброшенном храме, то под землей, то на теплоходе слышали многие. Как и про разные материалы исполнения подобных заведений сферы гостеприимства. Например, всем известны временные проекты - отели изо льда.
Ученые-химики и врачи-наркологи рассказали студентам иркутских ссузов о вреде наркотических средств26 Мая 2019, 17.36
Иркутск, 26.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Антинаркотическая комиссия при администрации Иркутска организует и проводит комплекс мероприятий, целью которого являются популяризация здорового образа жизни, формирование культуры здоровья, развития социальной ответственности.
Более 30 мероприятий проходят в Иркутской области в честь 80-летия окончания боев на Халхин-Голе26 Мая 2019, 16.50
Иркутская область, 26.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Заседание организационного комитета по проведению мероприятий, посвященных 80-летию со дня разгрома японских агрессоров советскими и монгольскими войсками в районе реки Халхин-Гол на территории Монголии, прошло в правительстве Иркутской области, сообщает пресс-служба губернатора.
Более двух тысяч иркутян приняли участие в городском велопараде26 Мая 2019, 16.09
Иркутск, 26.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Более двух тысяч иркутян присоединились к всероссийской акции велопарадов 26 мая.
Иркутские волонтерские организации приглашают к участию в конкурсе «Доброволец России»26 Мая 2019, 15.41
Иркутск, 26.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Минприроды России приглашает иркутские волонтерские организации принять участие в ежегодном конкурсе «Доброволец России» в номинации «Вокруг меня».
В Иркутске определены полуфиналисты Байкальской лиги КВН 2019 года25 Мая 2019, 17.42
Иркутск, 25.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Стали известны названия команд-полуфиналистов одиннадцатого сезона Байкальской лиги КВН. Серия игр этапа четвертьфинала завершилась в Иркутске.
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Завершилось предварительное голосование по определению кандидата "Единой России" на выборы главы Катангского района26 Мая 2019, 22.20
Катангский район, 26.05.19 (ИА "Телеинформ"), - В МКУ «Культурно-досуговое объединение» Катангского района состоялось предварительное голосование по определению кандидата, который будет представлять партию «Единая Россия» на выборах главы района 8 сентября.
В Иркутской области завершились праймериз "Единой России"26 Мая 2019, 22.11
Иркутская область, 26.05.19 (ИА "Телеинформ"), - В Иркутской области завершилось предварительное голосование по определению кандидатов для последующего выдвижения от партии «Единая Россия» на муниципальных выборах, которые пройдут 8 сентября.
Иркутская участница проекта «Единой России» «Герои с нашего двора» стала чемпионом мира по пауэрлифтингу25 Мая 2019, 18.20
Иркутск, 25.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Токио первенство мира по пауэрлифтингу 23 мая выиграла 17-летняя иркутянка, участница проекта «Единой России» «Герои с нашего двора» Екатерина Володько.
Михаил Щапов: Иркутская область получит дополнительное финансирование на создание мест для детей ясельного возраста24 Мая 2019, 10.46
Иркутская область, 24.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутская область получит дополнительно 135 млн рублей на создание мест для детей ясельного возраста. Об этом сообщил 23 мая депутат Государственной Думы Михаил Щапов, пишет пресс-служба депутата.
Член «Единой России» Яков Миндрулёв три года борется с пожарами в Иркутском районе24 Мая 2019, 10.37
Иркутский район, 24.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Член «Единой России» Яков Миндрулёв организовал добровольную пожарную дружину и при поддержке местных жителей спасает от пожаров природу Иркутского района.
Алена Аршинова направила в правительство РФ пакет предложений для включения в программу «Земский учитель»24 Мая 2019, 10.23
Москва, 24.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В целях реализации послания президента Владимира Путина Федеральному Собранию в регионах активисты партпроекта «Единой России» «Новая школа» организовали широкое обсуждение проекта программы «Земский учитель» с привлечением представителей профильных ведомств и институтов развития образования, ведущих экспертов, педагогического и родительских сообществ.
Александр Якубовский: Изменения в закон о долевом строительстве обеспечат регионам новые возможности по достройке проблемных объектов23 Мая 2019, 12.27
Москва, 23.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Государственная Дума в первом чтении приняла законопроект, который вносит изменения в Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации». Об этом сообщает пресс-служба партии «Единая Россия».
Современный Китай: мифы и реальность
Двое иркутян на пожаре спасли женщину с ребенком26 Мая 2019, 14.12
2019-05-26-05-45-11
Иркутск, 26.05.19 (ИА «Телеинформ»), - На пожаре 26 мая двое иркутян спасло женщину с ребенком.
В Иркутске произошел крупный пожар26 Мая 2019, 10.34
Иркутск, 26.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске произошел крупный пожар в нежилом здании.
В Иркутске за сутки погиб второй мотоциклист25 Мая 2019, 11.23
Иркутск, 25.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске за сутки в результате ДТП погиб второй мотоциклист.
В Иркутской области горит свыше тысячи гектаров леса25 Мая 2019, 10.17
Иркутская область, 25.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области, по данным на утро 25 мая, зарегистрировано три лесных пожара, горит 1057 га.
В Черемхово раскрыто убийство 14-летней давности24 Мая 2019, 17.01
Черемхово, 24.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Ижевске поймали подозреваемого в убийстве, совершенном в Черемхово 14 лет назад.
Пьяный усольчанин поджег съемную квартиру, чтобы отомстить своей девушке24 Мая 2019, 15.45
Усолье-Сибирское, 24.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Пьяный усольчанин поджег съемную квартиру, чтобы отомстить своей девушке и заставить ее выплатить ущерб.
Драгдилер из Саянска получил 10 лет строгого режима за сбыт наркотиков24 Мая 2019, 13.08
Саянск, 24.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Суд приговорил жителя Саянска к 10 годам шести месяцам колонии строгого режима за продажу наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
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